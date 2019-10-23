Đàn ông thành công là người làm được hai việc: Để vợ nói tốt về mình, để con tự hào về cha

Chỉ cần trở thành người chồng, người cha tốt thì trong mắt vợ con anh đã là người đàn ông thành công và bản lĩnh. Không cần làm những việc lớn lao vĩ đại, chỉ cần làm cho vợ con của mình hạnh phúc là đủ.

Một người đàn ông thành công là người như thế nào? Phải chăng đạt được những thành tựu lớn lao trong sự nghiệp, mua được xe, có nhà cao cửa rộng, làm được những điều khiến xã hội trọng vọng? Chừng đó vẫn chưa đủ nếu như đàn ông xao nhãng trách nhiệm và bổn phận của một người chồng, người cha trong gia đình. Đừng nói đến những việc vĩ đại, xa vời. Đàn ông thành công nhất định phải làm được hai việc: Thứ nhất để vợ nói tốt về mình, thứ hai để con tự hào về cha. Đàn ông thành công, trước hết là phải làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Nhìn xung quanh chúng ta, có được bao nhiêu người phụ nữ ngồi với nhau mà tự hào, hãnh diện khi nói về chồng mình? Đàn bà khi đã có chồng rồi, vui vẻ, hạnh phúc thì ít mà cô đơn, buồn tủi thì nhiều. Và phụ nữ ngồi với nhau, những câu chuyện về chồng dường như không bao giờ kết thúc. Nào là chồng vô tâm, hờ hững, lười biếng, chồng nhậu nhẹt, sa vào những cuộc chơi bất tận… Chẳng phải phụ nữ thích nói xấu chồng đâu, mà bởi vì họ đã quá mỏi mệt và cần tìm được người chia sẻ với nhau.

Khi nghe một người đàn bà nói tốt về chồng, những người phụ nữ xung quanh không giấu được sự ngưỡng mộ, trầm trồ. Mà đàn ông tốt, giỏi giang trong mắt phụ nữ có phải làm được những xa vời gì cho cam! Đó là người thỉnh thoảng phụ vợ nấu ăn, cắm hộ vợ nồi cơm. Đó là những lúc vợ mệt mỏi, đau ốm biết quan tâm, chăm sóc. Đó là người đàn ông khi vợ trở dạ sinh con thì sốt sắng quan tâm, phụ vợ chăm bẵm con. Đàn ông cứ nghĩ bản thân phải làm được đại sự, những việc lớn lao thì đàn bà mới ngưỡng mộ. Nhưng không đâu, chỉ cần những việc nhỏ bé như thế thôi, người vợ đã thấy chồng mình đầy bản lĩnh rồi. Có khó lắm không mà nhiều người đàn ông chẳng làm được? Phụ nữ chỉ cần những điều rất nhỏ bé từ chồng - Ảnh minh họa: Internet Việc thứ 2 mà một người đàn ông nhất định phải làm được trong cuộc đời mình chính là để con tự hào về cha. Không ai khác, người cha chính là người thầy đầu tiên trong cuộc đời con. Cha là hình mẫu để đứa con học tập và noi gương. Mọi lời nói, mọi hành động đều được con tiếp thu và bắt chước. Vì thế, một đứa trẻ có nhân cách tốt chính là nhờ có một người cha tốt.

Đàn ông thường nghĩ rằng, một người cha hoàn hảo chính là người phải kiếm thật nhiều tiền, để lại tài sản cho con càng nhiều càng tốt. Vật chất quan trọng, nhưng sự quan tâm và yêu thương của cha mới là điều một đứa trẻ cần hơn cả. Con cần cha hiện diện trong đời những khoảnh khắc quan trọng, mỗi chặng đường con trưởng thành. Con cần cha chỉ dạy những lúc lỗi lầm, làm chỗ dựa vững chắc khi cuộc đời gặp sóng gió. Đứa con sẽ luôn tự hào khi có một người cha như thế. Người cha có vai trò rất lớn trong cuộc đời của con - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông chỉ cần trở thành người chồng, người cha tốt thì trong mắt vợ con anh đã là người đàn ông thành công và bản lĩnh. Suy cho cùng, giá trị cốt lõi nhất trong cuộc đời này chính là gia đình. Bất luận đàn ông là ai, có thành tựu vẻ vang gì hay chỉ là người đàn ông bình thường thì nhất định phải để con cái tự hào và khiến cho người đàn bà của mình hạnh phúc.

Con cái là sinh mạng của đàn bà, còn với đàn ông thì sao? Đàn bà thương con, họ có thể chấp nhận sống với một người chồng tệ bạc vì con nhưng đàn ông thì không như vậy. Khi tình cảm với vợ đã cạn, họ sẽ buông tay và dễ dàng bước vào một cuộc hôn nhân mới.

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