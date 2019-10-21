Ngoại tình là một chướng ngại lớn trên con đường hôn nhân. Phụ nữ hãy tỉnh táo và lắng nghe câu trả lời đã sẵn có trong lòng mình là nên tha thứ cho chồng ngoại tình hay ly hôn.

Nhiều người đứng ngoài cuộc, vẫn thường cho phụ nữ lời khuyên khi chồng ngoại tình. Người thì bảo rằng, hạng đàn ông phản bội, coi tình nghĩa vợ chồng bạc bẽo như vôi thì bỏ đi chẳng tiếc. Người khác thì tặc lưỡi cho rằng đàn ông ai cũng có máu trăng hoa, đàn bà biết tha thứ cho chồng ngoại tình mới là khôn ngoan. Tôi cũng từng được một người bạn thân xin ý kiến khi chồng bạn ngoại tình. Nhưng tôi không dám đưa ra lời khuyên, không dám lạm bàn chuyện gia đình người khác. Người ngoài đừng dễ dàng đưa ra lời khuyên cho chuyện hôn nhân của người khác - Ảnh minh họa: Internet Đằng sau một câu chuyện, khi mắt thấy tai nghe, chúng ta cũng không tài nào nhìn ra những nguyên nhân sâu xa, những mầm mống tiềm ẩn. Thậm chí người trong cuộc cũng không nhìn ra được cho đến một ngày họ thực sự bình tĩnh lại mà suy xét. Chuyện ngoại tình là thế, ẩn đằng sau hành vi sai trái đó, nó có những biến cố dẫn dắt mà chúng ta không thấy hết được.

Ngoại tình là sai. Người đi ngoại tình là sai. Nhưng những người còn lại cũng chưa chắc đã đúng. Chúng ta nói đến cái lỗi của người còn lại, không phải để bao biện cho người đi ngoại tình. Mà là để nhìn nhận mọi việc đa diện hơn, thấu suốt được căn nguyên thì mới xử lý rốt ráo được, cũng như để những việc tương tự không có cơ hội tái diễn ở tương lai. Tôi nghĩ rằng khi đàn ông ngoại tình chỉ là “ăn bánh trả tiền”, và vợ chồng đã có con cái, thì phụ nữ có thể tha thứ, cho đàn ông một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình. Đàn ông ngoại tình, thâm tâm chọn vui chơi qua đường nghĩa là không muốn đạp đổ đi hạnh phúc gia đình mình. Họ cần có cơ hội để làm lại từ đầu, để sửa sai. Và nếu đối phương cũng rộng lòng tha thứ cho họ, nếu đối phương cũng chấp nhận nhìn lại mình, đó chính là phước báu lớn nhất của cuộc đời.

Nếu đàn ông biết sai, biết hối cãi thì phụ nữ cũng nên cho họ một cơ hội - Ảnh minh họa: Internet Người giữ cho bản thân mình không gây ra sai lầm, đó là người mạnh mẽ. Nhưng người đã sai lầm mà biết hối cải, biết sửa sai, cũng là người mạnh mẽ và đáng trân trọng. Không cặp vợ chồng nào không làm tổn thương, thậm chí chà đạp lên nhau. Nhưng, cuối cùng vẫn nắm tay cùng nhau vượt qua, bỏ lại quá khứ, bồi đắp tương lai, nhìn con cái lớn lên mỗi ngày – đó mới chính là hôn nhân, với những bài học và những thử thách. Còn ở trường hợp khác, chồng không chỉ là mua vui đơn thuần mà nuôi nhân tình, qua lại một thời gian dài thì phụ nữ hãy lắng nghe trái tim, hỏi lại lí trí, xem bản thân cần gì, muốn gì. Phụ nữ đừng hỏi ai cả, hãy hỏi chính bản thân mình. Chỉ có bản thân mới biết tình cảm mình đến đâu, mình có thật sự hạnh phúc không, mình có cần người đàn ông này nữa không? Phụ nữ hãy lắng nghe tiếng nói trong trái tim mình - Ảnh minh họa: Internet Vì hôn nhân không phải câu chuyện cổ tích, cũng không phải là đích đến cuối cùng của tình yêu, nên con người ta buộc lòng phải sai trăm chuyện để hiểu ra trăm điều. Ngoại tình cũng giống như một chướng ngại lớn trên con đường này. Phụ nữ hãy tỉnh táo và lắng nghe câu trả lời đã sẵn có trong lòng mình là nên tha thứ hay ly hôn.

Ngoại tình nhưng rồi cũng sẽ về nhà: Sự ngụy biện đáng xẩu hổ của đàn ông Đàn ông ngoại tình nhưng miệng vẫn lấp liếm rằng sẽ không bỏ vợ, sẽ chọn quay về nhà không chỉ là kẻ tham lam, mà còn vô sỉ. Đàn ông chân chính không có tư tưởng phản bội, huống chi là tỏ ra tự hào khi nói điều đó.

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