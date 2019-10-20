Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Đàn bà dại đợi chồng tặng hoa, đàn bà khôn ngoan tự mua quà cho mình

Phụ nữ chúng ta thường ngày đã vất vả, mệt mỏi, hy sinh nhiều cho chồng, cho con rồi. Đến những ngày lễ như ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, dù chồng có quan tâm hay không thì chúng ta cũng hãy yêu thương chính mình.

Ai tinh ý sẽ nhận ra rằng, vào những ngày lễ, kỉ niệm hay như ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 sẽ là dịp để chị em khoe hoa, khoe quà, khoe sự quan tâm của chồng dành cho mình. Bên cạnh đó, trên Facebook sẽ có không ít những dòng trạng thái buồn bã, chán nản vì chồng vô tâm chẳng hề có hoa, có quà cho vợ. Phụ nữ được chồng quan tâm thì hớn hở vui mừng, chồng hờ hững thì buồn bã, tủi thân. Những ngày lễ như ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để phụ nữ khoe sự quan tâm, yêu thương của chồng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ chúng ta thường đánh đồng tình yêu, sự quan tâm của chồng bằng những món quà vào những ngày lễ. Tâm ý đợi chờ chồng yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt của chị em rồi! Cả ngày, cứ nhấp nhổm phỏng đoán, hồi hộp đợi chờ chồng sẽ bày tỏ sự quan tâm với mình như thế nào. Dẫu đi ăn với bạn hay giữa những cuộc vui với đồng nghiệp, phụ nữ cũng chẳng thể vui nổi nếu như chồng quên quan tâm. Và vì một cành hồng không được tặng, chúng ta đã đánh mất đi niềm vui và ý nghĩa của một ngày lễ mất rồi.

Vì một cành hồng không được tặng, phụ nữ chúng ta đã đánh mất đi niềm vui và ý nghĩa ngày lễ - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ khôn ngoan không cần chồng tặng quà, không chờ đợi, không đòi hỏi quà của chồng. Họ hiểu rằng, đàn ông đã có tâm ý thì không cần nhắc họ cũng tự khắc mua. Còn nếu những bó hoa, những món quà được mua với sự miễn cưỡng, vì sự đòi hỏi thì đã mất đi ý nghĩa của nó rồi. Vả chăng, đàn ông cũng nhiều dạng, nhiều kiểu. Đàn ông hào hoa, lãng mạn nhưng cũng có những người hết sức vụng về, ngô nghê. Anh ta có thể sửa ống nước, thay bóng đèn nhưng mua một bó hoa tặng vợ lại chẳng hề có trong suy nghĩ của họ. Bởi vậy, đánh đồng tình yêu của đàn ông với những món quà anh ta tặng nhiều khi cũng không chính xác. Đàn bà dại nhất chính là bó buộc cuộc sống và cảm xúc của mình vào chồng. Chồng quan tâm, yêu thương thì hạnh phúc vui vẻ. Chồng vô tâm, lạnh nhạt thì đau khổ, dằn vặt. Và vì chồng, chúng ta không cảm nhận được niềm vui trong công việc, bạn bè, cuộc sống của mình. Việc lệ thuộc cảm xúc này rất nguy hiểm, nó như một “kí sinh trùng” ăn mòn và khiến phụ nữ mất đi sự tự do, độc lập trong cuộc sống của mình.

Vì phụ nữ xứng đáng nên hãy mua hoa tặng cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ chúng ta, thường ngày đã vất vả, mệt mỏi, hy sinh nhiều cho chồng, cho con rồi. Đến những ngày lễ như ngày 20/10, dù chồng có quan tâm hay không thì chúng ta cũng hãy yêu thương chính mình. Đừng đợi những cành hồng từ chồng, ngày hôm nay, chúng ta phải thật xinh đẹp, thật hạnh phúc. Tự mình hãy tô son, mua tặng mình thứ mình thích. Một thỏi son, một chiếc váy, một bó hồng rực rỡ. Hãy hẹn một vài người bạn tâm giao gặp gỡ, ăn uống chuyện trò. Đừng vì một người chồng vô tâm, hờ hững mà mất đi ý nghĩa của ngày lễ. Phụ nữ à, chúng ta đều xứng đáng được vui vẻ, được hạnh phúc. Đừng quên mua hoa tặng cho chính mình!

Phụ nữ à, đừng tiếc những gì đã cũ, nhất là người yêu Phụ nữ hãy vứt bỏ hết đi những gì cũ kĩ. Một thỏi son đắt tiền nhưng đã hết hạn sử dụng, một đôi giày đẹp nhưng khiến mình đau chân... Với người yêu cũ cũng vậy, hãy cất vào quá khứ và đừng khiến mình dằn vặt, đau lòng thêm nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-dan-ba-dai-doi-chong-tang-hoa-dan-ba-khon-ngoan-tu-mua-qua-cho-minh-341591.html