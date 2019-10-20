Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Đàn bà dại đợi chồng tặng hoa, đàn bà khôn ngoan tự mua quà cho mình

Đời sống 20/10/2019 09:27

Phụ nữ chúng ta thường ngày đã vất vả, mệt mỏi, hy sinh nhiều cho chồng, cho con rồi. Đến những ngày lễ như ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, dù chồng có quan tâm hay không thì chúng ta cũng hãy yêu thương chính mình.

Ai tinh ý sẽ nhận ra rằng, vào những ngày lễ, kỉ niệm hay như ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 sẽ là dịp để chị em khoe hoa, khoe quà, khoe sự quan tâm của chồng dành cho mình. Bên cạnh đó, trên Facebook sẽ có không ít những dòng trạng thái buồn bã, chán nản vì chồng vô tâm chẳng hề có hoa, có quà cho vợ. Phụ nữ được chồng quan tâm thì hớn hở vui mừng, chồng hờ hững thì buồn bã, tủi thân.

ngay phu nu viet nam 20/10 1
Những ngày lễ như ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để phụ nữ khoe sự quan tâm, yêu thương của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chúng ta thường đánh đồng tình yêu, sự quan tâm của chồng bằng những món quà vào những ngày lễ. Tâm ý đợi chờ chồng yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt của chị em rồi! Cả ngày, cứ nhấp nhổm phỏng đoán, hồi hộp đợi chờ chồng sẽ bày tỏ sự quan tâm với mình như thế nào. Dẫu đi ăn với bạn hay giữa những cuộc vui với đồng nghiệp, phụ nữ cũng chẳng thể vui nổi nếu như chồng quên quan tâm. Và vì một cành hồng không được tặng, chúng ta đã đánh mất đi niềm vui và ý nghĩa của một ngày lễ mất rồi.

ngay phu nu viet nam 20/10 2
Vì một cành hồng không được tặng, phụ nữ chúng ta đã đánh mất đi niềm vui và ý nghĩa ngày lễ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan không cần chồng tặng quà, không chờ đợi, không đòi hỏi quà của chồng. Họ hiểu rằng, đàn ông đã có tâm ý thì không cần nhắc họ cũng tự khắc mua. Còn nếu những bó hoa, những món quà được mua với sự miễn cưỡng, vì sự đòi hỏi thì đã mất đi ý nghĩa của nó rồi. Vả chăng, đàn ông cũng nhiều dạng, nhiều kiểu. Đàn ông hào hoa, lãng mạn nhưng cũng có những người hết sức vụng về, ngô nghê. Anh ta có thể sửa ống nước, thay bóng đèn nhưng mua một bó hoa tặng vợ lại chẳng hề có trong suy nghĩ của họ. Bởi vậy, đánh đồng tình yêu của đàn ông với những món quà anh ta tặng nhiều khi cũng không chính xác.

Đàn bà dại nhất chính là bó buộc cuộc sống và cảm xúc của mình vào chồng. Chồng quan tâm, yêu thương thì hạnh phúc vui vẻ. Chồng vô tâm, lạnh nhạt thì đau khổ, dằn vặt. Và vì chồng, chúng ta không cảm nhận được niềm vui trong công việc, bạn bè, cuộc sống của mình. Việc lệ thuộc cảm xúc này rất nguy hiểm, nó như một “kí sinh trùng” ăn mòn và khiến phụ nữ mất đi sự tự do, độc lập trong cuộc sống của mình.

ngay phu nu viet nam 20/10 3
Vì phụ nữ xứng đáng nên hãy mua hoa tặng cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chúng ta, thường ngày đã vất vả, mệt mỏi, hy sinh nhiều cho chồng, cho con rồi. Đến những ngày lễ như ngày 20/10, dù chồng có quan tâm hay không thì chúng ta cũng hãy yêu thương chính mình. Đừng đợi những cành hồng từ chồng, ngày hôm nay, chúng ta phải thật xinh đẹp, thật hạnh phúc. Tự mình hãy tô son, mua tặng mình thứ mình thích. Một thỏi son, một chiếc váy, một bó hồng rực rỡ. Hãy hẹn một vài người bạn tâm giao gặp gỡ, ăn uống chuyện trò. Đừng vì một người chồng vô tâm, hờ hững mà mất đi ý nghĩa của ngày lễ.

Phụ nữ à, chúng ta đều xứng đáng được vui vẻ, được hạnh phúc. Đừng quên mua hoa tặng cho chính mình!

Phụ nữ à, đừng tiếc những gì đã cũ, nhất là người yêu

Phụ nữ à, đừng tiếc những gì đã cũ, nhất là người yêu

Phụ nữ hãy vứt bỏ hết đi những gì cũ kĩ. Một thỏi son đắt tiền nhưng đã hết hạn sử dụng, một đôi giày đẹp nhưng khiến mình đau chân... Với người yêu cũ cũng vậy, hãy cất vào quá khứ và đừng khiến mình dằn vặt, đau lòng thêm nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   ngày 20/10 đàn bà dại đàn bà khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 10 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 10 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động