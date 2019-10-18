Đàn ông ngoại tình ở dạng nào cũng đáng trách. Dù là chủ động tán tỉnh, tìm đến người khác hay im lặng để cho người phụ nữ khác tìm đến mình.

Đàn ông ngoại tình, có người “ăn bánh trả tiền”, có người nuôi nhân tình, có người vui chơi vài ba bữa rồi coi như không quen biết. Nhưng chung quy lại, đàn ông phản bội chỉ có 2 kiểu: Một là tự tìm đến người đàn bà khác, hai là cho phép người đàn bà khác ngã vào lòng mình. Đàn ông ngoại tình, chỉ thấy cái lợi trước mắt mình thôi - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông lạ lắm, khi ngoại tình thì hăm hở, xông pha, chẳng nghĩ ngợi gì. Chỉ thấy được cái lợi trước mắt, thỏa mãn sự sung sướng nhất thời của bản thân mà chẳng màng hậu quả. Nhưng khi bị vạch trần, bị phát hiện ra tội lỗi ngoại tình thì đa phần họ đều lấp liếm và đổ lỗi. Những câu na ná, quen thuộc mà đàn ông vẫn bám vào đó: “Anh bị bạn bè rủ rê”, “do uống rượu say quá, anh không làm chủ được mình…”.

Và tệ thay, đàn ông còn đổ thừa do người đàn bà khác chủ động, mồi chài lẳng lơ. Nhiều ông chồng ngoại tình, nhưng lại xem mình như nạn nhân của một người đàn bà trắc nết: “Anh là đàn ông mà. Thử hỏi có một người phụ nữ cởi áo khiêu khích, mồi chài thì làm sao mà chịu nổi? Do cô ta cả thôi, chứ thâm tâm anh không hề muốn phản bội vợ…”. Nhiều người đàn ông đổ thừa do đàn bà khác dụ dỗ, lẳng lơ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình không những đáng trách mà còn thật hèn nếu không dám nhận lỗi mà đẩy hết cho người thứ ba. Có những người đàn ông giỏi lấp liếm và có những người đàn bà cả tin. Thâm tâm đau đớn như ngàn vết dao cứa, nhưng người vợ vẫn cố tìm lí do để bao biện cho chồng. Nhiều người tin hết những lời chồng nói. Khi chồng phản bội, họ tìm đến người thứ ba để đánh ghen để xoa dịu những cảm giác chua xót, đau đớn trong lòng. Còn người chồng như vô can và đứng ngoài tội lỗi của chính mình.

Đàn ông ngoại tình ở dạng nào cũng đáng trách. Dù là chủ động tán tỉnh, tìm đến người khác hay im lặng để cho người phụ nữ khác tìm đến mình. Đàn ông bản lĩnh, dám từ chối, dám cự tuyệt thì có người phụ nữ nào dám lẳng lơ trước mặt? Im lặng của đàn ông chính là sự thỏa hiệp để cho kẻ khác ngã vào lòng mình. Anh mở lòng, tạo cơ hội cho người đàn bà khác còn đáng trách gấp nhiều lần so với dạng đàn ông ăn bánh trả tiền. Đàn ông ngoại tình mà còn đổ hết lỗi lên người thứ ba không những tham lam mà còn hèn mạt - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ đừng thấy người đàn bà khác chủ động, mồi chài mà cho rằng chồng mình vô tội và đổ hết tội lỗi lên người kia. Đàn ông chung thủy hay phản bội, không nằm ở hoàn cảnh, ở giàu hay nghèo, ở vật chất hay địa vị mà chính là ở ý thức. Anh ta trân trọng vợ, cảm thấy một người phụ nữ duy nhất là đủ tự khắc anh ta sẽ biết mình phải làm gì. Những người đàn ông đĩnh đạc, tử tế, bản lĩnh như thế sẽ không có người phụ nữ nào dám lẳng lơ, mời gọi. Khi một người đàn ông đi ngoại tình mà đổ hết lỗi cho người thứ ba, kẻ đó không những tham lam mà còn rất hèn mạt.

Người thứ ba nuôi dưỡng mối tình sai trái bằng sự ảo tưởng Đàn bà cả tin là đàn bà dại. Bao nhiêu người thứ ba ăn nằm với chồng người khác vẫn huênh hoang về thứ tình yêu đích thực của kẻ phản bội vợ con?

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