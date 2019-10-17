Người thứ ba nuôi dưỡng mối tình sai trái bằng sự ảo tưởng

Đàn bà cả tin là đàn bà dại. Bao nhiêu người thứ ba ăn nằm với chồng người khác vẫn huênh hoang về thứ tình yêu đích thực của kẻ phản bội vợ con?

Người thứ ba luôn nhân danh tình yêu để ăn nằm với đàn ông có vợ. Nhiều người, dẫu biết mình sai nhưng vẫn nuôi dưỡng mối tình đó bằng sự ảo tưởng. Họ tin rằng, người đàn ông đó yêu mình thật sự, cuối cùng anh ta cũng bỏ vợ mà cưới mình. Và trên hết, họ sống cho tình yêu, cho những cảm xúc thật sự của trái tim thì chẳng có gì phải hối tiếc cả. Người thứ ba luôn tin rằng đàn ông yêu và cần mình hơn vợ - Ảnh minh họa: Internet Nhưng đàn ông ngoại tình có thật sự yêu thương kẻ thứ ba hay không? Đàn ông khôn ngoan lắm, khi cưới vợ họ chọn lựa rất kĩ. Trải qua nhiều mối tình, yêu nhiều hạng người, nhưng người họ chọn làm vợ luôn là những cô gái ngoan hiền. Người có thể làm tròn bổn phận làm mẹ, làm vợ, làm dâu; người có thể vun vén nhà cửa, nấu những bữa cơm ngon; người nuôi dưỡng những đứa con và phụng dưỡng cha mẹ của họ. Bởi thế, đàn ông sẽ không dễ dàng gì vì một người đàn bà ngoài đường mà vứt bỏ người vợ ở nhà. Họ đến với người khác đơn thuần chỉ vì tình dục. Thèm khát của lạ, chìm đắm trong những đam mê xác thịt bình thường.

Bạn đồng nghiệp tôi kể rằng chồng ngoại tình. Đang chưa biết xử trí thế nào thì ả đàn bà trơ trẽn, không biết xấu hổ kia chủ động nhắn tin cho bạn. Chị không ngờ ả có thể nói lên được những lời như thế này: “Em xin chị, hãy buông tha cho anh ấy. Em và anh ấy yêu nhau thật sự, nếu chị chỉ mang đến cho anh ấy toàn là bất hạnh thì chị hãy ly hôn đi. Anh ấy nói sống với chị rất khổ sở, em mới là tình yêu đích thực của cuộc đời anh ấy". Bạn tìm hiểu kỹ về nhân tình của chồng. Đó là một cô gái hãy còn rất trẻ, nhìn kĩ lại thì cũng xinh đẹp. Nghe đâu cô ta rất giỏi trong công việc, thành thạo ngoại ngữ. Với những điều kiện ấy, có khó gì để kiếm một người đàn ông tốt tại sao lại lao đầu vào kẻ đã có vợ? Thậm chí, cô ta còn hẹn gặp bạn tại quán cà phê. Cô ta không những khóc, còn quỳ xuống xin bạn buông tha cho chồng, để hai người đến với nhau.

Một người như cô ta sao lại bất chấp yêu một kẻ đã có vợ? - Ảnh minh họa: Internet Nhìn thái độ của cô ta, bạn biết cô ta yêu chồng mình thật. Nhưng bạn còn lạ gì chồng mình. Dăm bữa nửa tháng lại có nhân tình. Đây đâu phải lần đầu bạn biết anh ta có bồ nhí. Bạn nghĩ lẽ ra anh ta phải làm nghề diễn viên mới đúng. Với cô nào anh ta cũng thề thốt đầu môi rằng yêu họ thật lòng. Đàn bà thật ngu dại, cứ yêu cứ tin mà tự nghĩ rằng bản thân mình đang đến với tình yêu đích thực. Vài bữa sau, bạn hẹn ả nhân tình của chồng đi cà phê. Một lát sau gọi chồng đến. Chồng bạn ngớ người, mặt biến sắc. Ả nhân tình thấy anh, đang hùng hổ chợt như con mèo nũng nịu. Bạn bảo: “Cô ấy nói tình yêu của hai người là thật, nói tôi buông tha cho anh để hai người đến với nhau. Đơn ly hôn tôi kí rồi đấy, anh kí xong là đường ai nấy đi". Lúc này, chồng bạn như con rùa rụt cổ, quay qua năn nỉ: “Anh xin em, đây chỉ là chơi bời của đàn ông thôi. Làm sao anh có thể ngu ngốc bỏ em và con được. Hãy tha lỗi cho anh, xin thề không dám nữa…” Ả đàn bà kia mặt ngớ ra nhìn chồng năn nỉ bạn. Như nhận thấy vị trí mình thừa thãi đến mức nào, ả quay sang tát chồng bạn một cái, ôm túi xách vừa chạy vừa khóc ra khỏi quán. Những ngày sau, nghe người quen nói rằng cô ta đau khổ đến mức xin nghỉ việc và đã bỏ về quê. Rõ ràng, tình yêu sai trái này đã làm chô cô ta mù quáng rồi. Tình yêu sai trái này đã làm cho cô ta mù quáng - Ảnh minh họa: Internet Để có được tình dục dĩ nhiên đàn ông phải rỉ tai vào người thứ ba rằng mình yêu họ thật sự. Rằng mình có một cuộc hôn nhân bất hạnh, khao khát tìm kiếm tình yêu đích thực đời mình. Đàn bà cả tin là đàn bà dại. Bao người kẻ thứ ba ăn nằm với chồng người khác vẫn huênh hoang về thứ tình yêu đích thực của gã đàn ông phản bội vợ? Người thứ ba à, chẳng có tình yêu nào được xây dựng bằng sự lén lút và dựa trên nỗi đau của người khác.

Khi chồng quá tệ bạc thì đàn bà sẽ không cần nữa Đã từng hy vọng, đã từng mong chờ nhưng nhận lại chỉ toàn đắng chát thì không một người đàn bà nào ngoan cố hy vọng cả đời. Chồng tệ bạc, đến một ngày đàn bà sẽ không cần đến nữa.

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