Khi chồng quá tệ bạc thì đàn bà sẽ không cần nữa

Đã từng hy vọng, đã từng mong chờ nhưng nhận lại chỉ toàn đắng chát thì không một người đàn bà nào ngoan cố hy vọng cả đời. Chồng tệ bạc, đến một ngày đàn bà sẽ không cần đến nữa.

Đàn bà lấy chồng vì yêu và vì cần. Họ cần một người bạn đồng hành, cần một bờ vai nương dựa, cần người vỗ về cho những lúc chông chênh, bất ổn nhất. Nếu cuộc hôn nhân nào cũng viên mãn, cũng được như thế thì đã không có những người đàn bà phải khóc, phải đau khổ dằn vặt trong chính căn nhà của mình. Đàn bà lấy chồng vì yêu và vì cần - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông lấy vợ nhưng không phải ai cũng biết cách làm một người chồng tốt. Lấy vợ chỉ để cho có với thiên hạ, để có ngươi vun vén, sinh con đẻ cái chứ không hề xuất phát từ tình yêu thương. Nhiều người nghĩ vô cùng đơn giản, một tháng đưa vợ vài triệu là đủ trách nhiệm và bổn phận làm cha, làm chồng. Họ có biết đâu rằng, người vợ cần mình nhiều hơn thế. Cần những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời cần có chồng bên cạnh. Cần những lúc sóng gió nhất có chỗ cậy trông. Cần những bữa cơm gia đình có đầy đủ thành viên. Đàn ông trách phụ nữ tham lam, hay đòi hỏi quá đáng. Nhưng những thứ phụ nữ cần có cao sang gì lắm đâu?

Nhiều người chồng tệ bạc hơn, họ nhẫn tâm gây ra cho người phụ nữ của mình bao nhiêu nỗi xót xa cay đắng. Họ vùi mình trong những thú vui, thả trôi mình sống theo bản năng. Họ có nhà nhưng chẳng khác nào khách trọ. Họ có vợ nhưng lại đối đãi với nhau như người dưng. Thậm chí có những người một tháng chẳng đưa nổi cho vợ vài đồng mua sữa cho con. Đàn ông như thế thử hỏi có người vợ nào không cảm thấy xót xa cay đắng? Sự vô tâm, vô tình của chồng khiến đàn bà trở nên tàn nhẫn và bất cần - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà cần chồng nhưng khi người chồng vô tâm, bạc bẽo họ sẽ không còn cần chồng nữa. Đã từng hy vọng, đã từng mong chờ nhưng nhận lại chỉ toàn đắng chát thì không một người đàn bà nào ngoan cố hy vọng cả đời. Đàn bà có người chọn cách ra đi, chọn ly hôn khi bản thân mình bất lực trong hôn nhân. Nhưng có những người đàn bà vẫn chọn ở lại. Vẫn là vợ là chồng, vẫn là một gia đình nhưng mọi thứ đã đổ nát và mục ruỗng từ bên trong.

Khi nhận về quá nhiều đắng chát và tổn thương, đàn bà sẽ thôi bận tâm về chồng. Họ sẽ sống vì con cái. Đàn bà chỉ sống cho con, làm mọi chuyện cũng chỉ mong con mình hạnh phúc, bình yên. Trong những lúc tâm trạng rơi vào khủng hoảng, đàn bà lại nghĩ về con mà làm động lực cho mình cố gắng vượt qua. Con cái là tương lai, là hy vọng, là cả nguồn sống của người đàn bà. Thâm tâm đàn bà, tình yêu đã chết đi rồi! - Ảnh minh họa: Internet Có những cuộc hôn nhân chỉ thiếu tờ giấy ly hôn là xong mọi chuyện. Đàn bà tự làm mọi thứ, tự xoay xở những lúc khó khăn, mệt mỏi. Vui buồn, khổ ải cũng chẳng mở miệng nói với chồng. Họ im lặng ngay cả lúc chồng sai trái, phản bội. Thâm tâm họ, tình yêu đã chết đi rồi. Đừng trách sự nhẫn tâm của đàn bà. Bởi chính người đàn ông tệ bạc đã khiến họ trở thành những người đàn bà tuyệt tình như thế.

Đàn bà dại chôn thanh xuân trong bếp, đàn bà khôn mặc váy đẹp rồi xuống phố rong chơi Phụ nữ khôn ngoan, hư nhưng không hỏng. Vẫn biết nấu những bữa cơm ngon nhưng không từ chối những cuộc vui, hò hẹn bạn bè, cho mình thời gian làm đẹp, chăm sóc bản thân.

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