Khi chồng quá tệ bạc thì đàn bà sẽ không cần nữa

Tâm sự gia đình 17/10/2019 10:49

Đã từng hy vọng, đã từng mong chờ nhưng nhận lại chỉ toàn đắng chát thì không một người đàn bà nào ngoan cố hy vọng cả đời. Chồng tệ bạc, đến một ngày đàn bà sẽ không cần đến nữa.

Đàn bà lấy chồng vì yêu và vì cần. Họ cần một người bạn đồng hành, cần một bờ vai nương dựa, cần người vỗ về cho những lúc chông chênh, bất ổn nhất. Nếu cuộc hôn nhân nào cũng viên mãn, cũng được như thế thì đã không có những người đàn bà phải khóc, phải đau khổ dằn vặt trong chính căn nhà của mình.

chong te bac 1
Đàn bà lấy chồng vì yêu và vì cần - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông lấy vợ nhưng không phải ai cũng biết cách làm một người chồng tốt. Lấy vợ chỉ để cho có với thiên hạ, để có ngươi vun vén, sinh con đẻ cái chứ không hề xuất phát từ tình yêu thương. Nhiều người nghĩ vô cùng đơn giản, một tháng đưa vợ vài triệu là đủ trách nhiệm và bổn phận làm cha, làm chồng. Họ có biết đâu rằng, người vợ cần mình nhiều hơn thế. Cần những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời cần có chồng bên cạnh. Cần những lúc sóng gió nhất có chỗ cậy trông. Cần những bữa cơm gia đình có đầy đủ thành viên. Đàn ông trách phụ nữ tham lam, hay đòi hỏi quá đáng. Nhưng những thứ phụ nữ cần có cao sang gì lắm đâu?

Nhiều người chồng tệ bạc hơn, họ nhẫn tâm gây ra cho người phụ nữ của mình bao nhiêu nỗi xót xa cay đắng. Họ vùi mình trong những thú vui, thả trôi mình sống theo bản năng. Họ có nhà nhưng chẳng khác nào khách trọ. Họ có vợ nhưng lại đối đãi với nhau như người dưng. Thậm chí có những người một tháng chẳng đưa nổi cho vợ vài đồng mua sữa cho con. Đàn ông như thế thử hỏi có người vợ nào không cảm thấy xót xa cay đắng?

chong te bac 2
Sự vô tâm, vô tình của chồng khiến đàn bà trở nên tàn nhẫn và bất cần - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà cần chồng nhưng khi người chồng vô tâm, bạc bẽo họ sẽ không còn cần chồng nữa. Đã từng hy vọng, đã từng mong chờ nhưng nhận lại chỉ toàn đắng chát thì không một người đàn bà nào ngoan cố hy vọng cả đời. Đàn bà có người chọn cách ra đi, chọn ly hôn khi bản thân mình bất lực trong hôn nhân. Nhưng có những người đàn bà vẫn chọn ở lại. Vẫn là vợ là chồng, vẫn là một gia đình nhưng mọi thứ đã đổ nát và mục ruỗng từ bên trong.

Khi nhận về quá nhiều đắng chát và tổn thương, đàn bà sẽ thôi bận tâm về chồng. Họ sẽ sống vì con cái. Đàn bà chỉ sống cho con, làm mọi chuyện cũng chỉ mong con mình hạnh phúc, bình yên. Trong những lúc tâm trạng rơi vào khủng hoảng, đàn bà lại nghĩ về con mà làm động lực cho mình cố gắng vượt qua. Con cái là tương lai, là hy vọng, là cả nguồn sống của người đàn bà.

chong te bac 3
Thâm tâm đàn bà, tình yêu đã chết đi rồi! - Ảnh minh họa: Internet

Có những cuộc hôn nhân chỉ thiếu tờ giấy ly hôn là xong mọi chuyện. Đàn bà tự làm mọi thứ, tự xoay xở những lúc khó khăn, mệt mỏi. Vui buồn, khổ ải cũng chẳng mở miệng nói với chồng. Họ im lặng ngay cả lúc chồng sai trái, phản bội. Thâm tâm họ, tình yêu đã chết đi rồi. Đừng trách sự nhẫn tâm của đàn bà. Bởi chính người đàn ông tệ bạc đã khiến họ trở thành những người đàn bà tuyệt tình như thế.

Đàn bà dại chôn thanh xuân trong bếp, đàn bà khôn mặc váy đẹp rồi xuống phố rong chơi

Đàn bà dại chôn thanh xuân trong bếp, đàn bà khôn mặc váy đẹp rồi xuống phố rong chơi

Phụ nữ khôn ngoan, hư nhưng không hỏng. Vẫn biết nấu những bữa cơm ngon nhưng không từ chối những cuộc vui, hò hẹn bạn bè, cho mình thời gian làm đẹp, chăm sóc bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông tệ bạc chồng vô tâm đàn bà tuyệt tình

TIN MỚI NHẤT

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 20 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 20 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng