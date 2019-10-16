Đàn bà sau ly hôn: Tình mẫu tử sẽ hàn gắn những vết thương sâu trong lòng

Tâm sự gia đình 16/10/2019 10:25

Đàn bà sau ly hôn ngỡ như mất mát quá nhiều nhưng lại được bù đắp bằng tình mẫu tử. Đứa con chính là cứu cánh giúp người đàn bà vượt qua hết mọi biến cố, khổ ải.

Đàn bà sau ly hôn, dù mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng là những ngày tháng chông chênh, cô đơn và đầy tuyệt vọng. Còn gì đau lòng hơn khi nhìn gia đình, nhìn tổ ấm mình dốc tâm dốc sức vun vén bị vỡ vụn. Đau lòng khi những đứa con kẻ theo bố, người theo mẹ. Đau lòng khi người chồng từng là người thân, từng là bờ vai nương dựa cho mình bây giờ chỉ là người dưng không hơn không kém.

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Sau ly hôn, dẫu mạnh mẽ đến đâu đàn bà cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng, tuyệt vọng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ẩn sâu bên trong, đàn bà luôn có một sức mạnh tiềm tàng. Chỉ đến khi bị dồn vào đường cùng, bị nhấn chìm xuống hố sâu tuyệt vọng thì đàn bà sẽ biết được sức mạnh thật sự trong con người mình. Đau đến mấy rồi cũng qua đi. Giông tố rồi sẽ nhường chỗ cho sự bình yên. Đàn bà sẽ bước từng bước trên nỗi đau ấy mà làm lại từ đầu.

Đàn bà đi qua tổn thương, cay đắng sẽ học được cách chấp nhận và yêu thương bản thân nhiều hơn. Họ hiểu lòng người nông sâu khó đoán, họ hiểu những phù phiếm ở đời là vô nghĩa. Hiểu rằng thế gian quá rộng lớn chỉ cần sống cho bản thân và những người mình thật sự thương yêu là đủ rồi. Những người đàn bà ly hôn bước qua thị phi, bước qua sân si nhẹ nhàng. Với họ, tâm mình bình an mới là điều quan trọng nhất.

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Sau đổ vỡ, đàn bà học cách chấp nhận và yêu thương bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sau ly hôn ngỡ như mất mát quá nhiều nhưng lại được bù đắp bằng tình mẫu tử. Đứa con chính là cứu cánh giúp người đàn bà vượt qua hết mọi biến cố, khổ ải. Người đàn ông tệ bạc, dối lừa, phản trắc nhưng vẫn còn có một người yêu thương mình vô điều kiện. Tình yêu ấy không hề mất đi và cũng chẳng cần đòi hỏi. Với phụ nữ sau ly hôn, một cái ôm siết chặt của con quý giá hơn ngàn lời an ủi của người đời. Một tiếng cười của con là động lực khiến đàn bà mạnh mẽ bước qua giông tố.

Sau ly hôn, đàn bà chẳng sợ gì cả miễn là bên cạnh mình còn có một đứa con. Đàn bà chẳng thể cứ để bản thân bế tắc, nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực. Sau khi gia đình tan vỡ, không chỉ riêng mình mà cả đứa con cũng thấy bất ổn, chông chênh. Chính người mẹ lại làm chỗ dựa cho con, kéo con thoát khỏi nỗi buồn.

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Con cái chính là cứu cánh giúp đàn bà vượt qua nỗi đau ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà hiểu rằng mình cần tạo dựng tương lai cho con. Đàn bà ra sức và nỗ lực kiếm tiền. Thực tế cho thấy, sau ly hôn những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp rất nhiều. Họ hiểu rằng, chỉ có dựa vào tiền thì tương lai của mình và con mới thật sự vững chắc.

Sau giông tố rồi cuộc đời đàn bà sẽ bình yên. Tài sản quý giá nhất của người đàn bà sau ly hôn chính là đứa con và sự mạnh mẽ. Rồi đàn bà sẽ đạp lên hết tất cả mọi tị hiềm, mọi nỗi đau mà dắt con đi đến hạnh phúc. Chỉ cần có con, người đàn bà chẳng còn sợ gì nữa cả!

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