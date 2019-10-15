Đàn ông thật lạ, muốn vợ dốc tâm dốc sức vì mình nhưng lại đối xử với cô ấy như người dưng

Phụ nữ yêu 15/10/2019 10:45

Phụ nữ khổ tâm nhất chính là cảm giác không được chồng trân trọng. Mình đứng ngoài cuộc sống của chồng, bị xếp sau cả công việc, bạn bè, những cuộc chơi của chồng…

Đàn ông nào mà chẳng muốn vợ mình hết lòng hết dạ vun vén cho gia đình, phụng dưỡng cho cha mẹ, dốc tâm dốc sức cho giang sơn nhà chồng. Thế nhưng, muốn vợ sống với mình hết lòng nhưng chồng vô tâm lại đối xử với vợ chẳng khác người dưng. Chẳng cho cô ấy điều gì mà luôn miệng đòi hỏi cô ấy phải sống tốt, sống ngoan. Sao đàn ông vô lý đến như vậy?

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Nhiều người đàn ông đối xử với vợ chẳng khác gì người dưng nước lã - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng, may mắn thì được bước chân vào nhà chồng hiểu chuyện, tử tế, thương yêu. Không may mắn thì làm dâu vào một gia đình hà khắc, gia trưởng. Thế nhưng, dù gia đình chồng có tốt hay không thì với một người phụ nữ, quan trọng nhất vẫn là thái độ và cách đối xử của chồng. Chỉ cần chồng thương yêu, trân trọng thì nhà chồng có khó khăn, hà khắc đến mấy người vợ cũng tìm được nguồn an ủi. Vậy mà, có những người đàn ông lấy vợ nhưng lại xếp vợ sau người thân của mình. Vợ là người ngoài, là người dưng. Còn cha mẹ, anh em ruột thịt mới là điều quan trọng nhất. Thử hỏi, phụ nữ khổ tâm ra sao khi có một người chồng tệ bạc như vậy?

Khổ tâm lớn nhất của phụ nữ chính là cảm giác không được chồng trân trọng. Mình như đứng ngoài cuộc sống của chồng, bị xếp sau cả công việc, bạn bè, những cuộc chơi của chồng… Đàn ông không muốn chia sẻ cùng vợ công việc của mình, cho rằng vợ mình chẳng biết gì cả. Họ không muốn vợ xuất hiện bên cạnh mình trong những cuộc chơi, những dịp quan trọng. Họ có những mối quan hệ anh em bên ngoài, họ có thể sống chết vì những điều ấy. Còn vợ thì tuyệt nhiên không!

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Đàn ông xem trọng thiên hạ ngoài kia mà xem nhẹ người đàn bà bên cạnh mình - Ảnh minh họa: Internet

Họ xem vợ chỉ là người nấu cho mình miếng cơm, giặt cho mình chiếc áo, là mẹ của những đứa con mình. Họ xem vợ thật bé mọn, tầm thường, không hề đóng góp công lao gì cho sự nghiệp vĩ đại của họ. Bởi thế, họ xem trọng thiên hạ ngoài kia mà xem nhẹ người vợ của mình. Họ lên tiếng yêu cầu vợ trách nhiệm và bổn phận, phải làm tốt hơn những việc một người phụ nữ phải làm.

Đàn ông xem trọng thiên hạ mà coi thường vợ là dại dột. Bởi, có ai hết lòng hết dạ, toàn tâm toàn ý sống cho một người mà biết anh ta chẳng hề trân trọng, thương yêu mình? Hôn nhân cũng như thế thôi! Anh cho phụ nữ điều gì sẽ nhận về thứ ấy. Cho thương yêu nhận thương yêu, cho quan tâm nhận về thủy chung son sắt. Còn nếu anh chỉ biết cho người vợ của mình những tổn thương thì làm sao cô ấy có thể gạt qua mà sống hết lòng cho gia đình?

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Đàn ông nên nhớ, cho phụ nữ điều gì sẽ nhận về điều đó - Ảnh minh họa: Internet

Mọi mối quan hệ trên đời này đều dựa trên cho - nhận. Người phụ nữ chẳng thể mãi cho đi, sống cạn kiệt sức mình mà người chồng chẳng hề cho mình điều gì. Phụ nữ đơn giản lắm, điều cô ấy cần rốt cuộc cũng chỉ là một bờ vai, sự đối xử của chồng thật tâm thật dạ. Đàn ông chưa làm được điều đó thì hãy xem lại mình.

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