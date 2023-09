Đàn ông thật lạ, muốn vợ dốc tâm dốc sức vì mình nhưng lại đối xử với cô ấy như người dưng

Đàn ông nào mà chẳng muốn vợ mình hết lòng hết dạ vun vén cho gia đình, phụng dưỡng cho cha mẹ, dốc tâm dốc sức cho giang sơn nhà chồng. Thế nhưng, muốn vợ sống với mình hết lòng nhưng chồng vô tâm lại đối xử với vợ chẳng khác người dưng. Chẳng cho cô ấy điều gì mà luôn miệng đòi hỏi cô ấy phải sống tốt, sống ngoan. Sao đàn ông vô lý đến như vậy?

Nhiều người đàn ông đối xử với vợ chẳng khác gì người dưng nước lã - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng, may mắn thì được bước chân vào nhà chồng hiểu chuyện, tử tế, thương yêu. Không may mắn thì làm dâu vào một gia đình hà khắc, gia trưởng. Thế nhưng, dù gia đình chồng có tốt hay không thì với một người phụ nữ, quan trọng nhất vẫn là thái độ và cách đối xử của chồng. Chỉ cần chồng thương yêu, trân trọng thì nhà chồng có khó khăn, hà khắc đến mấy người vợ cũng tìm được nguồn an ủi. Vậy mà, có những người đàn ông lấy vợ nhưng lại xếp vợ sau người thân của mình. Vợ là người ngoài, là người dưng. Còn cha mẹ, anh em ruột thịt mới là điều quan trọng nhất. Thử hỏi, phụ nữ khổ tâm ra sao khi có một người chồng tệ bạc như vậy?