Khi ba ngoại tình, mẹ trào nước mắt giữa bữa cơm chỉ có hai mẹ con. Mẹ cố tỏ ra mình ổn cho con vui, nhưng đêm đến vẫn cứ thẫn thờ, đau khổ. Con không muốn vì một người đàn bà ngoài đường mà mẹ phải khổ sở thêm nữa.

Ngay khoảnh khắc con nhìn thấy ba ôm người đàn bà khác thì hình tượng về ba đã sụp đổ trong con. Ba không còn là người đàn ông mà con hằng kính trọng, tôn thờ. Khi ba mẹ cãi vã, những lời ba nói khiến con cảm thấy nghẹt thở. Rất nhiều đêm mẹ không ngủ, cố ghìm tiếng khóc của mình lại để con không nghe thấy. Khi ba ngoại tình, ba có biết đã gây ra cho mẹ và con sự tổn thương lớn đến thế nào hay không? Khi biết ba ngoại tình, con đã không còn tôn trọng ba nữa - Ảnh minh họa: Internet Ba có còn nhớ gia đình mình đã từng có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc? Ngày con còn bé xíu, gia đình mình sống trong căn nhà cũ kĩ nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Khó khăn nhiều, nhưng mọi người chưa bao giờ hết yêu thương nhau. Sau bữa cơm ấm cúng, ba chỉ con làm toán. Còn mẹ, tranh thủ khâu lại chiếc áo cũ vừa nhìn hai cha con vừa cười.

Những ngày tháng khó khăn nhưng đầy hạnh phúc ấy với ba bây giờ chẳng là gì sao? Ba có nhớ những lần mình đau ốm, bệnh tật, mẹ đều ở cạnh chăm sóc. Có lúc gia đình mình túng thiếu, ba lại nằm viện, mẹ đã bán đến món đồ nữ trang cuối cùng của mình. Đó là món quà của bà ngoại mà mẹ lúc nào cũng quý. Mẹ bảo: “Sức khỏe của ba mới quan trọng!”. Ba có từng nhớ mẹ đã hy sinh cho gia đình mình nhiều như thế nào không? - Ảnh minh họa: Internet Có phải khi tiền bạc đủ đầy con người ta sẽ thay lòng đổi dạ không ba? Nếu đúng như vậy, con ước ao gia đình mình mãi mãi nghèo khó như trước đây. Dẫu thiếu ăn, thiếu mặc nhưng tình cảm lúc nào cũng tràn đầy. Khi có nhà, có xe ba ăn nhậu thâu đêm. Ba dần thay đổi, ít về nhà ăn cơm tối. Ba viện lí do làm ăn để đi công tác dài ngày. Khi mẹ và con ở nhà trông ngóng ba từng ngày, có biết đâu rằng lúc đó ba đang dắt nhân tình đi tắm biển, nghỉ mát. Khi mẹ cứ lo lắng, thấp thỏm khi ba chưa về sợ say xỉn lái xe thì ba lại ôm ghì lấy nhân tình trong khách sạn. Ba có bao giờ nhìn lại mà cảm thấy ăn năn khi đối xử với mẹ như thế?

Ba biết mọi người nói gì về ba không? Họ nói là loại đàn ông ngoại tình, phản bội, ham mê sắc dục. Họ bảo rằng cha không đàng hoàng thì con sẽ giống y như thế. Khi ba ngoại tình, ba có bao giờ nghĩ cho con không? Con xấu hổ vô cùng khi bạn bè trong lớp mang chuyện cha ngoại tình ra để trêu chọc con. Con tự tách mình ra đám đông, ra khỏi những cuộc vui vì con sợ mình lại bị nói xấu. Kể từ khi ba công khai người đàn bà đó, niềm tin vào cuộc đời của con bị đổ vỡ. Mọi thứ như tối sầm trước mắt. Ngay cả cha mẹ mình còn phản bội nhau thì trên đời này còn có tình cảm chân thành thật sự? Ba hãy ly hôn để giải thoát cho mẹ - Ảnh minh họa: Internet Con mong ba hãy ly hôn với mẹ. Bởi chỉ có con mới hiểu được rằng mẹ đau đớn như thế nào khi chồng phản bội. Mẹ nấu ăn, tự cắt vào tay mình mà không biết. Mẹ trào nước mắt giữa bữa cơm chỉ có hai mẹ con. Mẹ cố tỏ ra mình ổn cho con vui, nhưng đêm đến vẫn cứ thẫn thờ, đau khổ. Ba đã chọn người đàn bà khác thì hãy buông tay mẹ ra. Con không muốn vì một người đàn bà ngoài đường mà mẹ phải khổ sở thêm nữa.

Tâm sự đàn ông yêu đàn bà từng đổ vỡ: Tôi thấy may mắn khi có được người phụ nữ như thế bên mình Yêu đàn bà từng đổ vỡ chẳng hề dễ dàng. Cô ấy luôn lịch sự và ngầm tỏ ra cho những người đàn ông vây quanh thấy rằng mình không có ý định yêu đương với ai cả.

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