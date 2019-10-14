Tâm sự đàn ông yêu đàn bà từng đổ vỡ: Tôi thấy may mắn khi có được người phụ nữ như thế bên mình

Tâm sự gia đình 14/10/2019 10:59

Yêu đàn bà từng đổ vỡ chẳng hề dễ dàng. Cô ấy luôn lịch sự và ngầm tỏ ra cho những người đàn ông vây quanh thấy rằng mình không có ý định yêu đương với ai cả.

Đàn bà từng đổ vỡ dùng sự từng trải, mạnh mẽ bên ngoài để xoa dịu và che giấu đi những nỗi đau họ từng gặp phải. Những ngày đầu gặp cô ấy, tôi đã lầm tưởng đó là người đàn bà khó gần, như một bông hoa hồng kiêu hãnh nhưng đầy gai góc. Nhưng khi hiểu cô ấy rồi mới nhận ra rằng đó là một người đàn bà đầy lòng trắc ẩn và bao dung.

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Cô ấy luôn tỏ rõ cho những người đàn ông vây quanh rằng mình không có ý định yêu đương hay kết hôn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi nhắc đến đàn bà một đời chồng, người đời đa phần có cái nhìn e dè, không mấy thiện cảm. Thậm chí, nhiều người cực đoan còn cho rằng phụ nữ không tốt, không biết gìn giữ hôn nhân hay có tật xấu, lăng nhăng nên chồng mới bỏ. Và chính những người đàn bà từng ly hôn, cũng thường ngại ngùng và không muốn nhắc về quá khứ của mình. Có nhiều người thì đau khổ, dằn vặt, ly hôn lâu năm nhưng héo hon, tàn úa. Nhưng cô ấy thì ngược lại, không bao giờ giấu giếm mình đã ly hôn, đã từng có một đời chồng. Cô ấy thường nói vui với mọi người rằng: “Phụ nữ một đời chồng thì càng đắt giá, đàn ông có muốn cũng chẳng với tới được đâu”.

Trong một đám đông ồn ào, cô ấy thường điềm tĩnh, ăn mặc cũng không có gì nổi bật. Cô ấy chẳng bao giờ muốn minh chứng sự hiểu biết, thông minh của mình với mọi người. Nhưng cách xử lí công việc luôn nhanh nhẹn và chính xác. Sự mạnh mẽ và lạc quan của người phụ nữ ấy khiến tôi cảm mến rồi dần dần trở thành tình yêu lúc nào chẳng hay.

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Cô ấy cần thời gian và khi thật sự tin tưởng mới có thể mở lòng - Ảnh minh họa: Internet

Yêu đàn bà từng đổ vỡ chẳng hề dễ dàng. Cô ấy luôn lịch sự và ngầm tỏ ra cho những người đàn ông vây quanh thấy rằng mình không có ý định yêu đương với ai cả. Làm chung công ty với nhau 3 năm, nhưng chỉ một vài lần cô ấy đồng ý đi uống nước riêng với tôi. Tôi hiểu rằng, một lần đổ vỡ khiến đàn bà mất niềm tin vào tình yêu. Tôi hiểu rằng cô ấy cần thời gian và cần sự tin tưởng mới có thể mở lòng. Mặc kệ thái độ lạnh lùng, dửng dưng tôi quan tâm cô ấy từng thứ nhỏ nhặt. Khi thì ly nước cam, viên thuốc cảm sốt, khi thì chiếc khăn quàng cổ khi trời trở lạnh… 5 năm như thế, cô ấy mới gật đầu đồng ý nhận tình cảm của tôi.

Khi chúng tôi bên nhau, nhiều người nói rằng tôi dại dột quá. Bao nhiêu người phụ nữ tươi mới, rực rỡ ngoài kia không chọn lại đi yêu một người đàn bà từng là của người đàn ông khác. Có người khuyên tôi thật lòng nhưng cũng không ít kẻ mỉa mai, chê cười. Nhưng tôi mặc kệ, biết những gì từng trải qua trong cuộc đời cô ấy, quá khứ đau thương cùng người chồng tệ bạc tôi càng thương và trân trọng cô ấy nhiều hơn.

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Tôi thấy mình may mắn khi có được cô ấy trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một đời chồng thì đã sao, đã từng đổ vỡ thì sao? Trải qua tổn thương, họ biết trân trọng hạnh phúc hiện tại. Điều cô ấy cần không phải những bó hoa, những món quà, hay vật chất sang giàu mà chính là sự chân thành và bao dung. Yêu cô ấy, khó khăn vô cùng nhưng tôi thấy hoàn toàn xứng đáng.

Hôn nhân bất hạnh giống như chiếc giày chật, càng cố bước đi càng gây đau đớn

Hôn nhân bất hạnh giống như chiếc giày chật, càng cố bước đi càng gây đau đớn

Tôi nghĩ trên cuộc đời này chắc hẳn còn nhiều người đàn bà có cuộc hôn nhân bất hạnh như chị. Họ đang cố ép mình mang một chiếc giày không vừa để rồi tự dằn vặt, đau khổ một mình.

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