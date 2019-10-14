Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng hãy học chữ Nhẫn

Phụ nữ yêu 14/10/2019 11:04

Chữ Nhẫn là yếu tố hàng đầu quyết định sự sống còn của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thử ngẫm xem, một người đang giận dữ, người còn lại luôn châm dầu vào lửa thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Những người chưa kết hôn đều nghĩ rằng hôn nhân đơn giản, chỉ cần yêu nhau cưới nhau về nghiễm nhiên sẽ hạnh phúc. Thế nhưng, hôn nhân là con đường cực kỳ gai góc và khổ ải. Công thức cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc ngoài tình yêu còn có tiền bạc, trách nhiệm, bổn phận, là sự dung hòa hai tính cách khác biệt… Vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp với nhau, cần lắm lòng bao dung và sự nhẫn nhịn.

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Vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp cần lắm lòng bao dung và sự nhẫn nhịn - Ảnh minh họa: Internet

Không phải đơn thuần mà trong lễ cưới, vợ chồng trao nhẫn cưới cho nhau. Đó là ngầm giao kết sự gắn bó, chung thủy. Đeo nhẫn trên tay, cũng là lời nhắc về sự nhẫn nhịn, hạ bớt cái tôi của mình… Vợ chồng sống với nhau, sẽ không tránh khỏi những lúc lục đục, bất hòa, mâu thuẫn cãi vã. Nhưng hãy biết vì nhau, biết bao dung chứ đừng cố giành giật chiến thắng về mình. Như ông bà mình luôn dặn rằng: “Chồng giận thì vợ bớt lời – Cơm sôi bớt lửa mấy đời mà khê!”.

Con người, ai cũng có có tôi của riêng mình. Những lúc mâu thuẫn, cãi vã là lúc cái tôi bộc lộ nhiều nhất. Ai cũng muốn chứng minh bản thân mình đúng. Nhưng sai lầm nhất trong hôn nhân chính là cố giành chiến thắng khi cãi nhau. Người chiến thắng thì hả hê, vui mừng; kẻ thua cuộc thì buồn bã, uất ức. Rồi những lần cãi vã sau lại cố tìm lí lẽ để hạ bệ đối phương. Rốt cuộc, ai thắng ai thua thì giữa hai vợ chồng cũng đã có những rạn nứt và khoảng cách. Có bao giờ chúng ta tự hỏi: Chiến thắng người bạn đời của mình để làm gì?

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Chiến thắng người bạn đời của mình để làm gì? - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân luôn cần có tình yêu nhưng chỉ có tình yêu không thì chưa đủ. Bài học khó nhất khi sống cùng nhau luôn là chấp nhận và yêu thương người mà mình đã lựa chọn. Lẽ thường, khi bước chân vào hôn nhân, người ta sẽ nhận ra đối phương rất nhiều tính xấu. Vợ thì nói nhiều, hay than vãn, càm ràm. Chồng thì lười biếng, vô tâm, hời hợt… Nhưng đã lựa chọn, đã quyết định sống cùng nhau thì hãy chấp nhận luôn cả những khiếm khuyết, những điều bất ổn. Chúng ta hãy nhớ rằng, trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả. Một người đàn ông cưới một hoa hậu, anh ta vẫn sẽ không hài lòng khi sống chung. Và một người phụ nữ cưới một người đàn ông giàu có như tỷ phú sẽ không bao giờ tránh được những giây phút tổn thương.

Có những cặp vợ chồng chung sống với nhau đến đầu bạc răng long, thương yêu cho đến tận cuối đời. Chúng ta ngưỡng mộ, thán phục vì bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc của họ. Nhưng cuộc hôn nhân của họ không phải không có sóng gió, không có mâu thuẫn hay cãi vã. Họ biết điều gì đáng trân trọng và quý giá để giữ gìn. Khi hôn nhân rạn nứt, họ sẽ tìm cách sửa chữa và khắc phục chứ không phải là bỏ đi.

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Hãy chấp nhận cả những khiếm khuyết, bất toàn của người bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Chữ Nhẫn trong hôn nhân cực kỳ quan trọng, nó là yếu tố quyết định sự sống còn của một gia đình. Thử ngẫm xem, một người đang giận dữ, người còn lại luôn châm dầu vào lửa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chẳng mấy chốc mà cuộc hôn nhân ấy sẽ bị chính cái tôi của mình thiêu rụi. Hôn nhân luôn là con đường khắc nghiệt, bắt buộc mỗi người phải lắng nghe, yêu thương và hoàn thiện mình hơn.

Hôn nhân bất hạnh giống như chiếc giày chật, càng cố bước đi càng gây đau đớn

Hôn nhân bất hạnh giống như chiếc giày chật, càng cố bước đi càng gây đau đớn

Tôi nghĩ trên cuộc đời này chắc hẳn còn nhiều người đàn bà có cuộc hôn nhân bất hạnh như chị. Họ đang cố ép mình mang một chiếc giày không vừa để rồi tự dằn vặt, đau khổ một mình.

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