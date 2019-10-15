Đàn bà mạnh mẽ chính là người đã chịu nhiều sóng gió nhất

Nước mắt không khiến cuộc sống của chị bớt cay đắng, tủi nhục. Nước mắt không làm con chị có cơm ăn, áo mặc, có cuộc sống bình yên. Chị buộc lòng phải trở thành người đàn bà mạnh mẽ!

Không một người đàn bà mạnh mẽ nào lại có một cuộc sống dễ dàng. Vì không thể nhờ đỡ, nương dựa vào ai nên họ buộc lòng phải kiêng cường để làm chỗ dựa cho chính mình. Vì không có ai lau nước mắt nên họ không khóc, không cho phép bản thân mình yếu đuối. Đàn bà càng mạnh mẽ, càng chứng tỏ quá khứ đã có nhiều sóng gió, khổ đau. Đàn bà mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet Là phụ nữ, ai chẳng mong bản thân mình có cuộc sống giản đơn, bình yên. Có một người chồng thương yêu để nương dựa. Chị cũng từng là người đàn bà với mong ước giản dị như thế. Chị lấy chồng sớm, hai đứa con lần lượt ra đời. Chị chẳng mong gì hơn là một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, người chồng chị hết lòng thương yêu lại đẩy cuộc đời của chị thành bi kịch.

Trước kia, anh ta cũng lo làm ăn, cùng chị vun vén gia đình. Thế nhưng, chơi với bạn xấu, sa vào rượu chè, anh ta biến thành con người khác hẳn. Đi nhậu, bị bạn bè khích bác, anh ta về chửi vợ, đánh con. Tiền bạc làm ra, anh ta không đưa chị nuôi con mà hào phóng bao hết bạn bè. Đi sớm về khuya, chè chén thâu đêm, chồng chị biến thành người cộc cằn, thô lỗ và vũ phu. Tệ hơn nữa, thời gian sau anh ta còn dính vào cờ bạc. Đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Chỉ có 3 năm mà trong nhà chị trống huơ trống hoác chẳng có vật dụng gì đáng giá. Chị ly hôn chồng, không còn có thể nhỏ thêm giọt nước mắt nào nữa - Ảnh minh họa: Internet Chị khổ tâm vô cùng. Nhìn 2 đứa con nheo nhóc, thiếu ăn mà chồng chẳng hề đoái hoài chị khóc hết nước mắt. Chị khuyên nhủ chồng, chị van xin anh thay đổi. Chị tưởng mình chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Như thế đến 3 năm, chị chợt nhận ra rằng cho dù mình có khóc 3 năm, 5 năm hay 10 năm thì cũng thế thôi. Nước mắt không khiến chồng chị động lòng, không khiến anh ta thay đổi. Nước mắt không khiến cuộc sống của chị bớt cay đắng, tủi nhục. Nước mắt không làm con chị có cơm ăn, áo mặc, có cuộc sống bình yên.

Nhận ra điều đó, chị gạt nước mắt, viết đơn ly hôn. Đôi mắt chị ráo hoảnh, thái độ cương quyết. Nhìn chị, không ai nghĩ đó là người phụ nữ yếu đuối, bạc nhược ngày nào. Đàn bà là vậy đó, càng trải qua đau thương lại càng mạnh mẽ. Khi cuộc đời dồn vào những tình huống khốn cùng, họ sẽ thôi khóc mà mạnh mẽ để sống vì con, vì chính mình. Không ai nhìn thấy được những sóng gió mà chị đã vượt qua trong đời - Ảnh minh họa: Internet Bỏ được chồng tệ bạc, chị đánh liều vay mượn để buôn bán. Nhờ tính chịu khó, siêng năng, tiệm tạp hóa của chị cũng kiếm được đồng ra đồng vào nuôi con. Chị không còn là người phụ nữ yếu đuối ngày nào, chị nhanh nhẹn, tháo vát, làm được mọi thứ. Chị vừa làm cha, vừa làm mẹ của 2 đứa con. Bây giờ chị chỉ sống vì con, chăm chỉ kiếm tiền để nuôi con thôi còn những thứ khác không quan trọng nữa. Người ta ngưỡng mộ, khen chị là người phụ nữ mạnh mẽ. Chị ít kể về quá khứ nên có ai biết được rằng để bản lĩnh, để kiên cường, chị đã phải vượt qua biết bao sóng gió, cay đắng trong cuộc đời.

Gửi cha ngoại tình: Nếu đã chọn người đàn bà khác thì hãy ly hôn với mẹ Khi ba ngoại tình, mẹ trào nước mắt giữa bữa cơm chỉ có hai mẹ con. Mẹ cố tỏ ra mình ổn cho con vui, nhưng đêm đến vẫn cứ thẫn thờ, đau khổ. Con không muốn vì một người đàn bà ngoài đường mà mẹ phải khổ sở thêm nữa.

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