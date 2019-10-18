Phụ nữ à, đừng tiếc những gì đã cũ, nhất là người yêu

Phụ nữ hãy vứt bỏ hết đi những gì cũ kĩ. Một thỏi son đắt tiền nhưng đã hết hạn sử dụng, một đôi giày đẹp nhưng khiến mình đau chân... Với người yêu cũ cũng vậy, hãy cất vào quá khứ và đừng khiến mình dằn vặt, đau lòng thêm nữa.

Có những mối tình tan vỡ, dù đã rất lâu nhưng chúng ta vẫn chạnh lòng khi nhớ về người yêu cũ. Những nơi chốn đã từng hẹn hò, những lời thề ước, những kỉ niệm tình yêu… luôn có dịp để trỗi dậy và khiến chúng ta đau lòng. Bề ngoài mạnh mẽ, tỏ ra với cả thế giới rằng ở một mình vẫn ổn, nhưng có những lúc cô đơn vô cùng người phụ nữ lại nhớ về mối tình ấy. Những lúc cô đơn, phụ nữ thường nhớ về người cũ - Ảnh minh họa: Internet Tiếc nuối khi tình đã tan vỡ là điều không thể tránh khỏi. Và đôi lúc, chúng ta dằn vặt và trách móc chính mình: “Nếu mình dẹp bớt cái tôi, nếu mình níu giữ thì có lẽ giờ đây mình đã hạnh phúc”. Phụ nữ thường sống bằng quá khứ, bằng những hoài niệm và có khi chính điều đó khiến chúng ta chẳng thể mở lòng và có được niềm vui trong hiện tại. Nhưng phụ nữ à, tình có đẹp thì cũng là tình cũ, người có tốt thì cũng là người cũ. Hãy nhớ lại lí do vì sao ta lại chia tay mối tình đó?

“Yêu lại người cũ giống như ta đọc lại một cuốn sách, dù có đọc bao nhiêu lần thì kết thúc vẫn như thế”. Bởi sự tan vỡ trong một mối quan hệ đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Do hai người không hiểu nhau, do một người cứ mãi quan tâm đến cảm xúc của mình mà không hiểu đối phương cần gì. Do người kia thay lòng đổi dạ, khi chia tay chỉ cần nói rằng “chúng ta không hợp” rồi đạp lên tất cả yêu thương để phản bội. Hãy nhớ lại, vì sao mình kết thúc mối tình đó? - Ảnh minh họa: Internet Tình yêu suy cho cùng cũng là một mối quan hệ cho - nhận. Người ta yêu nhau bởi thấy ở đối phương những điều mình cần. Sự quan tâm, lo lắng, chia sẻ hay đơn thuần chỉ là bản năng của thể xác. Đến với nhau như thế nên khi thấy đối phương không còn cho những điều mình cần thì họ rời đi. Hay có thể, họ đã tìm thấy ở người khác những điều mà họ cần hơn. Phụ nữ đã đau vì những điều như thế. Đã có lúc gục ngã tưởng chừng chẳng thể nào gượng dậy nổi. Nhưng đừng vì quá cô đơn mà yêu lại người cũ, bởi rồi những điều “đã cũ” như trước sẽ lặp lại. Đàn bà đã khó nhọc mà cởi bỏ được chiếc áo năm nào, đừng yếu mềm để mặc lại nó.

Mọi mối quan hệ trên đời này đều gắn liền với một chữ Duyên. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Lòng người đã muốn ra đi thì chỉ cần một lí do cũng để người ta quay đầu. Khi muốn quay về thì dù viện trăm ngàn lí lẽ thì đó cũng là ngụy biện. Bởi suy cho cùng, nếu đủ yêu thương, nếu đủ bao dung với nhau thì quá khứ đã không có chuyện ly tan. Đàn bà đừng nên ru ngủ mình bằng những tháng năm có người đàn ông ấy bên cạnh. Đừng tự huyễn hoặc rằng mình đã từng hạnh phúc, từng được yêu thương. Điều mà bất kì người phụ nữ trong những giây phút hoang mang bất định khi lòng chợt nhớ đến người cũ là hãy thành thật với chính mình. Mình đã đau đớn ra sao? Bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu nỗi khổ tâm giằng xé? Yêu lại người cũ, chính là nhận lấy những nỗi đau ấy thêm một lần nữa. Rồi chúng ta sẽ gặp được một người khác xứng đáng hơn - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ hãy vứt bỏ hết đi những gì cũ kĩ. Một thỏi son đắt tiền nhưng đã hết hạn sử dụng, một đôi giày đẹp nhưng khiến mình đau chân… Đừng tiếc những thứ đã cũ, nhất là người yêu. Thực tế, cách để phụ nữ hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là học được chữ Buông. Và hãy luôn tin rằng, rồi chúng ta sẽ tìm được một người khác xứng đáng hơn rất nhiều.

Người thứ ba nuôi dưỡng mối tình sai trái bằng sự ảo tưởng Đàn bà cả tin là đàn bà dại. Bao nhiêu người thứ ba ăn nằm với chồng người khác vẫn huênh hoang về thứ tình yêu đích thực của kẻ phản bội vợ con?

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