Phụ nữ à, đừng tiếc những gì đã cũ, nhất là người yêu

Tiếc nuối khi tình đã tan vỡ là điều không thể tránh khỏi. Và đôi lúc, chúng ta dằn vặt và trách móc chính mình: “Nếu mình dẹp bớt cái tôi, nếu mình níu giữ thì có lẽ giờ đây mình đã hạnh phúc”. Phụ nữ thường sống bằng quá khứ, bằng những hoài niệm và có khi chính điều đó khiến chúng ta chẳng thể mở lòng và có được niềm vui trong hiện tại. Nhưng phụ nữ à, tình có đẹp thì cũng là tình cũ, người có tốt thì cũng là người cũ. Hãy nhớ lại lí do vì sao ta lại chia tay mối tình đó?

“Yêu lại người cũ giống như ta đọc lại một cuốn sách, dù có đọc bao nhiêu lần thì kết thúc vẫn như thế”. Bởi sự tan vỡ trong một mối quan hệ đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Do hai người không hiểu nhau, do một người cứ mãi quan tâm đến cảm xúc của mình mà không hiểu đối phương cần gì. Do người kia thay lòng đổi dạ, khi chia tay chỉ cần nói rằng “chúng ta không hợp” rồi đạp lên tất cả yêu thương để phản bội.

Hãy nhớ lại, vì sao mình kết thúc mối tình đó? - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu suy cho cùng cũng là một mối quan hệ cho - nhận. Người ta yêu nhau bởi thấy ở đối phương những điều mình cần. Sự quan tâm, lo lắng, chia sẻ hay đơn thuần chỉ là bản năng của thể xác. Đến với nhau như thế nên khi thấy đối phương không còn cho những điều mình cần thì họ rời đi. Hay có thể, họ đã tìm thấy ở người khác những điều mà họ cần hơn. Phụ nữ đã đau vì những điều như thế. Đã có lúc gục ngã tưởng chừng chẳng thể nào gượng dậy nổi. Nhưng đừng vì quá cô đơn mà yêu lại người cũ, bởi rồi những điều “đã cũ” như trước sẽ lặp lại. Đàn bà đã khó nhọc mà cởi bỏ được chiếc áo năm nào, đừng yếu mềm để mặc lại nó.