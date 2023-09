Đàn ông chịu thay đổi, đàn bà sẽ không nhiều lời

Đàn ông trước sự than vãn của vợ thường có những biểu hiện khác nhau. Có ông ngồi im nghe, giả mù giả điếc, vợ nói gì mặc vợ, bản thân mình không hề bận tâm, đếm xỉa đến. Có ông thì vò đầu, bứt tóc và gào lại: “Nói nhiều thế, sao có chuyện bé tí mà cứ lải nhải cả ngày…”. Có ông thì thấy vợ sắp sửa than vãn lại kiếm cớ đi nhậu, bù khú. Đàn ông phản ứng khác nhau, nhưng chung quy lại đều là thấy rằng vợ mình rất vô lí. Và rất hiếm người đàn ông nào chịu nhận mình sai, chịu thay đổi trước những lời góp ý của vợ.

Đa phần đàn ông vô tâm đều cho rằng căn bệnh trầm kha của phụ nữ chính là nói nhiều, suốt ngày than vãn. Vợ có thể càu nhàu từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Nhìn đâu cũng thấy lỗi lầm của chồng để lôi ra bắt bẻ, luận tội. Cứ như thể phụ nữ một ngày không nói, không than vãn là ăn không ngon, ngủ không yên vậy.

Đàn ông ngẫm lại xem, đàn bà nói nhiều và than vãn về chuyện gì? Đó chẳng phải là chuyện đàn ông lười biếng, hay nhậu nhẹt, ăn uống không điều độ, chẳng màng sức khỏe hay sao? Đàn bà than chồng luộm thuộm, áo quần vứt mỗi nơi một chiếc. Vợ than chồng chẳng chịu về sớm ăn cơm với vợ, chơi với con. Vợ than chồng sao cứ hút thuốc và thức khuya như thế… Suy cho cùng, phụ nữ có quan tâm, có thương yêu thì mới nói nhiều, mới khuyên chồng như thế.

Phụ nữ thương chồng, không thể im lặng trước thói hư tật xấu của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ làm vợ, chẳng thể làm ngơ, giả mù giả điếc trước thói hư tật xấu của chồng. Đàn bà chẳng thể im lặng khi những việc anh làm ảnh hưởng sức khỏe. Tâm ý của vợ, cũng là muốn tốt cho chồng cả nhưng đàn ông mấy ai có tâm để thấy điều đó? Hay trong mắt chồng, vợ mình dữ như sư tử, lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi và chưa bao giờ hài lòng về chồng.