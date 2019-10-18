Đàn ông chịu thay đổi, đàn bà sẽ không nhiều lời

Đàn bà nói nhiều, cốt chỉ mong chồng thay đổi, biết lo lắng, thương yêu gia đình nhiều hơn. Người vợ tốt, biết thương chồng chính là hay than vãn như vậy.

Đa phần đàn ông vô tâm đều cho rằng căn bệnh trầm kha của phụ nữ chính là nói nhiều, suốt ngày than vãn. Vợ có thể càu nhàu từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Nhìn đâu cũng thấy lỗi lầm của chồng để lôi ra bắt bẻ, luận tội. Cứ như thể phụ nữ một ngày không nói, không than vãn là ăn không ngon, ngủ không yên vậy. Đàn ông vô tâm đều cho rằng nói nhiều, hay than vãn là căn bệnh trầm kha của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông trước sự than vãn của vợ thường có những biểu hiện khác nhau. Có ông ngồi im nghe, giả mù giả điếc, vợ nói gì mặc vợ, bản thân mình không hề bận tâm, đếm xỉa đến. Có ông thì vò đầu, bứt tóc và gào lại: “Nói nhiều thế, sao có chuyện bé tí mà cứ lải nhải cả ngày…”. Có ông thì thấy vợ sắp sửa than vãn lại kiếm cớ đi nhậu, bù khú. Đàn ông phản ứng khác nhau, nhưng chung quy lại đều là thấy rằng vợ mình rất vô lí. Và rất hiếm người đàn ông nào chịu nhận mình sai, chịu thay đổi trước những lời góp ý của vợ.

Đàn ông ngẫm lại xem, đàn bà nói nhiều và than vãn về chuyện gì? Đó chẳng phải là chuyện đàn ông lười biếng, hay nhậu nhẹt, ăn uống không điều độ, chẳng màng sức khỏe hay sao? Đàn bà than chồng luộm thuộm, áo quần vứt mỗi nơi một chiếc. Vợ than chồng chẳng chịu về sớm ăn cơm với vợ, chơi với con. Vợ than chồng sao cứ hút thuốc và thức khuya như thế… Suy cho cùng, phụ nữ có quan tâm, có thương yêu thì mới nói nhiều, mới khuyên chồng như thế. Phụ nữ thương chồng, không thể im lặng trước thói hư tật xấu của chồng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ làm vợ, chẳng thể làm ngơ, giả mù giả điếc trước thói hư tật xấu của chồng. Đàn bà chẳng thể im lặng khi những việc anh làm ảnh hưởng sức khỏe. Tâm ý của vợ, cũng là muốn tốt cho chồng cả nhưng đàn ông mấy ai có tâm để thấy điều đó? Hay trong mắt chồng, vợ mình dữ như sư tử, lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi và chưa bao giờ hài lòng về chồng.

Những người đàn bà lấy chồng, điều mong mỏi nhất vẫn là có một mái ấm hạnh phúc, một người chồng tốt, những đứa con ngoan. Phụ nữ mong, mỗi ngày vợ chồng con cái có thể ngồi với nhau ăn uống vui vẻ. Vợ chồng có thể san sẻ, tâm sự những vui buồn trong cuộc sống. Những điều mong muốn đó rất chính đáng và quá bé mọn, nhưng đàn ông có ai nhìn thấy rằng mình đã sống quá vô tâm và hời hợt với gia đình? Có ai tự nhận mình sai và chưa làm một người chồng tốt? Nếu đàn ông biết thay đổi, người phụ nữ sẽ không nhiều lời. Thâm tâm phụ nữ luôn muốn chồng thay đổi, thương yêu gia đình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet Người vợ tốt, biết thương chồng chính là hay than vãn như vậy. Đàn ông nên mừng, vì đàn bà còn nói là con quan tâm, còn tình cảm. Đáng sợ nhất không phải phụ nữ nhiều lời mà chính là không thèm nói, mặc kệ anh sống ra sao thì ra. Khi đó đàn bà đã thực sự mệt mỏi và bất lực rồi.

Người thứ ba nuôi dưỡng mối tình sai trái bằng sự ảo tưởng Đàn bà cả tin là đàn bà dại. Bao nhiêu người thứ ba ăn nằm với chồng người khác vẫn huênh hoang về thứ tình yêu đích thực của kẻ phản bội vợ con?

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