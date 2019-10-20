Đàn ông ngoại tình nhưng miệng vẫn lấp liếm rằng sẽ không bỏ vợ, sẽ chọn quay về nhà không chỉ là kẻ tham lam, mà còn vô sỉ. Đàn ông chân chính không có tư tưởng phản bội, huống chi là tỏ ra tự hào khi nói điều đó.

Đàn ông ngoại tình thường nghĩ rằng tội lỗi của mình chẳng có gì to tát, đáng phải lên án như thiên hạ vẫn bàn luận ngoài kia. Đàn ông dẫu có vợ con vẫn thường cho mình rong ruổi trải nghiệm các cuộc vui ngoài đường, và giới hạn để vẫn được là một người chồng người cha tốt chính là hàng tháng đưa tiền nuôi con và không bao giờ bỏ vợ. Đàn ông vẫn cho mình là người chồng tốt khi ngoại tình mà vẫn không bỏ vợ - Ảnh minh họa: Internet Tư tưởng trọng nam khinh nữ ít nhiều vẫn còn tàn dư, đàn ông luôn tự thấy mình thượng cấp hơn hẳn so với phụ nữ, nhất là khi mình có tiền. Đàn ông càng nhiều tiền, càng muốn có nhiều phụ nữ bên ngoài. Thậm chí, đàn ông càng cảm thấy đó chính là minh chứng cho bản lĩnh, giỏi giang của một người đàn ông ở đời. Sự thỏa mãn cảm xúc là điều không thể phủ nhận được. Chưa kể, nhiều phụ nữ sẵn sàng ngã vào lòng đàn ông chỉ vì một lí do duy nhất là tiền. Bởi thế, đàn ông cứ mặc nhiên chinh phục, rong ruổi với các cuộc chơi bên ngoài.

Đàn bà Á đông thường được dạy rằng, đàn ông trăng hoa là lẽ thường, miễn cuối cùng vẫn trở về với mình là được. Từ lâu, đàn bà nhẫn nhịn, ngậm đắng nuốt cay nhìn chồng ăn vụng ngoài đường. Ai không nhẫn nhịn được thì mặc nhiên tạo ra một trận chiến. Phụ nữ phản ứng khác nhau khi biết chồng ngoại tình, nhưng chung quy lại mấy người dám bỏ chồng, dám vứt “của nợ” ấy ra khỏi cuộc đời mình? Nhiều phụ nữ nhẫn nhịn, ngậm đắng nuốt cay nhìn chồng ngoại tình ngoài đường - Ảnh minh họa: Internet Tâm lý không dám bỏ chồng, lâu dần hình thành một loại tư tưởng khác, rằng chồng có cặp bồ mà không bỏ mình đồng nghĩa với việc mình chiến thắng. Đàn bà cố đấm ăn xôi giữ lấy cái “danh phận chính thống” ấy, chẳng biết thiệt hơn thế nào, chỉ biết đàn ông vì vậy mà càng cảm thấy bản thân có giá trị.

Đàn ông tử tế không ai trốn vợ đi ngoại tình. Đàn ông tử tế, lại càng chẳng thể ăn chơi bên ngoài rồi trở về với vợ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đã quá lâu rồi, đàn ông ngụy tạo cho thói tham lam vô độ của mình bằng thứ bản lĩnh ngu ngốc, đáng xấu hổ ấy. Đàn ông một khi đã ăn chơi, đồng nghĩa với việc không đủ yêu thương, cũng như không đủ tôn trọng vợ. Hơn hết, đàn ông không tôn trọng chính mình. Những đứa con, cha mẹ hai bên, đàn ông đều để lại đằng sau. Đàn ông như thế, nói thương vợ không bỏ vợ, liệu có đáng tin? Đàn ông chân chính không bao giờ có tư tưởng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông không bỏ vợ là có lí do cả. Anh ta thừa biết rằng ngoài kia không ai tốt với mình, hy sinh cho mình nhiều như vậy. Một sự tham lam ẩn sau vỏ bọc mang tên tình yêu. Đàn ông ngoại tình nhưng miệng vẫn lấp liếm rằng sẽ không bỏ vợ, sẽ chọn quay về nhà không chỉ là kẻ tham lam, mà còn vô sỉ. Đàn ông chân chính không nói điều đó, huống chi là tỏ ra tự hào khi nói điều đó.

Phụ nữ à, đừng tiếc những gì đã cũ, nhất là người yêu Phụ nữ hãy vứt bỏ hết đi những gì cũ kĩ. Một thỏi son đắt tiền nhưng đã hết hạn sử dụng, một đôi giày đẹp nhưng khiến mình đau chân... Với người yêu cũ cũng vậy, hãy cất vào quá khứ và đừng khiến mình dằn vặt, đau lòng thêm nữa.

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