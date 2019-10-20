Ngoại tình nhưng rồi cũng sẽ về nhà: Sự ngụy biện đáng xẩu hổ của đàn ông

Tâm sự gia đình 20/10/2019 09:22

Đàn ông ngoại tình nhưng miệng vẫn lấp liếm rằng sẽ không bỏ vợ, sẽ chọn quay về nhà không chỉ là kẻ tham lam, mà còn vô sỉ. Đàn ông chân chính không có tư tưởng phản bội, huống chi là tỏ ra tự hào khi nói điều đó.

Đàn ông ngoại tình thường nghĩ rằng tội lỗi của mình chẳng có gì to tát, đáng phải lên án như thiên hạ vẫn bàn luận ngoài kia. Đàn ông dẫu có vợ con vẫn thường cho mình rong ruổi trải nghiệm các cuộc vui ngoài đường, và giới hạn để vẫn được là một người chồng người cha tốt chính là hàng tháng đưa tiền nuôi con và không bao giờ bỏ vợ.

dan ong ngoai tinh 1
Đàn ông vẫn cho mình là người chồng tốt khi ngoại tình mà vẫn không bỏ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tư tưởng trọng nam khinh nữ ít nhiều vẫn còn tàn dư, đàn ông luôn tự thấy mình thượng cấp hơn hẳn so với phụ nữ, nhất là khi mình có tiền. Đàn ông càng nhiều tiền, càng muốn có nhiều phụ nữ bên ngoài. Thậm chí, đàn ông càng cảm thấy đó chính là minh chứng cho bản lĩnh, giỏi giang của một người đàn ông ở đời. Sự thỏa mãn cảm xúc là điều không thể phủ nhận được. Chưa kể, nhiều phụ nữ sẵn sàng ngã vào lòng đàn ông chỉ vì một lí do duy nhất là tiền. Bởi thế, đàn ông cứ mặc nhiên chinh phục, rong ruổi với các cuộc chơi bên ngoài.

Đàn bà Á đông thường được dạy rằng, đàn ông trăng hoa là lẽ thường, miễn cuối cùng vẫn trở về với mình là được. Từ lâu, đàn bà nhẫn nhịn, ngậm đắng nuốt cay nhìn chồng ăn vụng ngoài đường. Ai không nhẫn nhịn được thì mặc nhiên tạo ra một trận chiến. Phụ nữ phản ứng khác nhau khi biết chồng ngoại tình, nhưng chung quy lại mấy người dám bỏ chồng, dám vứt “của nợ” ấy ra khỏi cuộc đời mình?

dan ong ngoai tinh 2
Nhiều phụ nữ nhẫn nhịn, ngậm đắng nuốt cay nhìn chồng ngoại tình ngoài đường - Ảnh minh họa: Internet

Tâm lý không dám bỏ chồng, lâu dần hình thành một loại tư tưởng khác, rằng chồng có cặp bồ mà không bỏ mình đồng nghĩa với việc mình chiến thắng. Đàn bà cố đấm ăn xôi giữ lấy cái “danh phận chính thống” ấy, chẳng biết thiệt hơn thế nào, chỉ biết đàn ông vì vậy mà càng cảm thấy bản thân có giá trị.

Đàn ông tử tế không ai trốn vợ đi ngoại tình. Đàn ông tử tế, lại càng chẳng thể ăn chơi bên ngoài rồi trở về với vợ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đã quá lâu rồi, đàn ông ngụy tạo cho thói tham lam vô độ của mình bằng thứ bản lĩnh ngu ngốc, đáng xấu hổ ấy. Đàn ông một khi đã ăn chơi, đồng nghĩa với việc không đủ yêu thương, cũng như không đủ tôn trọng vợ. Hơn hết, đàn ông không tôn trọng chính mình. Những đứa con, cha mẹ hai bên, đàn ông đều để lại đằng sau. Đàn ông như thế, nói thương vợ không bỏ vợ, liệu có đáng tin?

dan ong ngoai tinh 3
Đàn ông chân chính không bao giờ có tư tưởng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không bỏ vợ là có lí do cả. Anh ta thừa biết rằng ngoài kia không ai tốt với mình, hy sinh cho mình nhiều như vậy. Một sự tham lam ẩn sau vỏ bọc mang tên tình yêu. Đàn ông ngoại tình nhưng miệng vẫn lấp liếm rằng sẽ không bỏ vợ, sẽ chọn quay về nhà không chỉ là kẻ tham lam, mà còn vô sỉ. Đàn ông chân chính không nói điều đó, huống chi là tỏ ra tự hào khi nói điều đó.

Phụ nữ à, đừng tiếc những gì đã cũ, nhất là người yêu

Phụ nữ à, đừng tiếc những gì đã cũ, nhất là người yêu

Phụ nữ hãy vứt bỏ hết đi những gì cũ kĩ. Một thỏi son đắt tiền nhưng đã hết hạn sử dụng, một đôi giày đẹp nhưng khiến mình đau chân... Với người yêu cũ cũng vậy, hãy cất vào quá khứ và đừng khiến mình dằn vặt, đau lòng thêm nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn bà có chồng ngoại tình đàn ông phản bội

TIN MỚI NHẤT

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 20 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 20 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng