Chồng quý cỡ nào mà đàn bà phải giữ?

Phụ nữ yêu 20/10/2019 09:32

Đàn ông muốn đi, đàn bà không giữ được. Họ muốn ở, đàn bà không đuổi được. Việc một người phụ nữ khôn ngoan cần làm là dửng dưng và điềm tĩnh xem đàn ông chọn gì, muốn gì.

Trong các bộ phim, thường có cảnh phụ nữ giành giật tình cảm của nam chính. Giữ được người đàn ông như trên màn ảnh cho mình cũng chính đáng: Đẹp trai, giàu có, hào hoa, lãng mạn. Khổ thay, người đàn ông ngoài đời thực chẳng giống như trên phim nhưng chị em phụ nữ vẫn ra sức giữ chồng, nơm nớp sợ ai đó cướp mất chồng. Mà ông chồng đó có gì quý ngoài vô tâm, lười biếng, nhậu nhẹt, bụng mỡ…?

Phụ nữ mỗi lần ngồi với nhau đều nói về bí quyết giữ chồng. Đàn bà chia sẻ cách chiều chuộng chồng, cách làm thỏa mãn chồng, cách kiểm soát chồng. Phụ nữ thay đổi mình vì sợ chồng chán, chồng bỏ. Phụ nữ bằng mọi cách hy sinh, chịu thiệt thòi, tỏ ra đoan chính tử tế nhất, để chồng phải trân quý. Tất cả những người phụ nữ đó đều có một điểm chung là sợ mất chồng.

phu nu khon ngoan 1
Rất nhiều phụ nữ nơm nớp sợ mất chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng phụ nữ à, đàn ông là một cá thể độc lập. Không ai có thể trói buộc, không ai có thể giữ chân. Anh ta sống và làm mọi thứ anh ta muốn. Anh ta suy nghĩ, chọn lựa và đưa quyết định. Anh ta không phải một đứa trẻ, càng không là một món đồ, để phải ra sức canh giữ, để phải sợ mất!

Đàn ông muốn đi, đàn bà không giữ được. Họ muốn ở, đàn bà không đuổi được. Việc một người phụ nữ khôn ngoan cần làm là dửng dưng và điềm tĩnh xem đàn ông chọn gì, muốn gì. Đừng đá động, đừng can thiệp. Người không cần đến mình, không nhận ra giá trị của mình thì giữ lại làm gì?

Mà tại sao phải giữ? Ở người đàn ông đó có gì quý giá đến mức mà chúng ta nơm nớp lo sợ bị mất? Tại sao không là đàn ông sợ mất phụ nữ? Tại sao phụ nữ Việt Nam luôn tự đeo gông cho mình, khiến mình bị lệ thuộc cảm xúc vào đàn ông, để rồi luôn sống đau khổ, thiệt thòi?

phu nu khon ngoan 2
Đàn ông muốn đi, đàn bà không giữ được - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dù là ai, giàu có hay nghèo khó thì cũng luôn mắc phải những căn bệnh trầm kha là vô tâm, ích kỷ, hời hợt, lười biếng... Phụ nữ lấy chồng, thường than vãn, khổ tâm nhiều hơn là hạnh phúc. Nhiều ông chồng ngồi nhậu ngoài quán còn nhiều hơn ăn cơm với vợ ở nhà. Coi vợ con còn không bằng những mối quan hệ bên ngoài. Những ông chồng như thế, có quý đến mức phụ nữ mất ăn mất ngủ, nơm nớp lo sợ bị một người đàn bà ngoài đường cướp mất?

Một người chồng tốt, không cần phụ nữ giữ chân cũng tình nguyện ở lại. Chung thủy là sự tự nguyện, không cần phải có điều kiện đánh đổi. Đàn bà ép mình thay đổi, học hỏi bí quyết giữ chồng, chiều chuộng đàn ông hết mực… nhưng một khi anh ta đã có máu trăng hoa thì ngoại tình là sớm hay muộn. Đàn bà sợ mất chồng chính là những người đàn bà thiếu tự tin về bản thân mình nhất.

phu nu khon ngoan 3
Phụ nữ khôn ngoan không có tư tưởng giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn bà khôn ngoan không có tư tưởng giữ chồng. Làm đẹp, nấu ăn ngon là cho mình chứ chẳng vì mục đích giữ đàn ông bên mình. Hãy tự tin, độc lập, đừng vui buồn, sướng khổ gì cũng quanh quẩn bên chồng. Và một khi phát hiện, người đàn ông của mình có ý muốn đi thì hãy đá anh ta ra khỏi đời mình chứ đừng nhọc công tìm cách giữ.

Phụ nữ à, đừng tiếc những gì đã cũ, nhất là người yêu

Phụ nữ à, đừng tiếc những gì đã cũ, nhất là người yêu

Phụ nữ hãy vứt bỏ hết đi những gì cũ kĩ. Một thỏi son đắt tiền nhưng đã hết hạn sử dụng, một đôi giày đẹp nhưng khiến mình đau chân... Với người yêu cũ cũng vậy, hãy cất vào quá khứ và đừng khiến mình dằn vặt, đau lòng thêm nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan đàn bà giữ chồng người chồng tốt

TIN MỚI NHẤT

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 14 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này