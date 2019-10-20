Chồng quý cỡ nào mà đàn bà phải giữ?

Đàn ông muốn đi, đàn bà không giữ được. Họ muốn ở, đàn bà không đuổi được. Việc một người phụ nữ khôn ngoan cần làm là dửng dưng và điềm tĩnh xem đàn ông chọn gì, muốn gì.

Trong các bộ phim, thường có cảnh phụ nữ giành giật tình cảm của nam chính. Giữ được người đàn ông như trên màn ảnh cho mình cũng chính đáng: Đẹp trai, giàu có, hào hoa, lãng mạn. Khổ thay, người đàn ông ngoài đời thực chẳng giống như trên phim nhưng chị em phụ nữ vẫn ra sức giữ chồng, nơm nớp sợ ai đó cướp mất chồng. Mà ông chồng đó có gì quý ngoài vô tâm, lười biếng, nhậu nhẹt, bụng mỡ…? Phụ nữ mỗi lần ngồi với nhau đều nói về bí quyết giữ chồng. Đàn bà chia sẻ cách chiều chuộng chồng, cách làm thỏa mãn chồng, cách kiểm soát chồng. Phụ nữ thay đổi mình vì sợ chồng chán, chồng bỏ. Phụ nữ bằng mọi cách hy sinh, chịu thiệt thòi, tỏ ra đoan chính tử tế nhất, để chồng phải trân quý. Tất cả những người phụ nữ đó đều có một điểm chung là sợ mất chồng.

Rất nhiều phụ nữ nơm nớp sợ mất chồng - Ảnh minh họa: Internet Nhưng phụ nữ à, đàn ông là một cá thể độc lập. Không ai có thể trói buộc, không ai có thể giữ chân. Anh ta sống và làm mọi thứ anh ta muốn. Anh ta suy nghĩ, chọn lựa và đưa quyết định. Anh ta không phải một đứa trẻ, càng không là một món đồ, để phải ra sức canh giữ, để phải sợ mất! Đàn ông muốn đi, đàn bà không giữ được. Họ muốn ở, đàn bà không đuổi được. Việc một người phụ nữ khôn ngoan cần làm là dửng dưng và điềm tĩnh xem đàn ông chọn gì, muốn gì. Đừng đá động, đừng can thiệp. Người không cần đến mình, không nhận ra giá trị của mình thì giữ lại làm gì?

Mà tại sao phải giữ? Ở người đàn ông đó có gì quý giá đến mức mà chúng ta nơm nớp lo sợ bị mất? Tại sao không là đàn ông sợ mất phụ nữ? Tại sao phụ nữ Việt Nam luôn tự đeo gông cho mình, khiến mình bị lệ thuộc cảm xúc vào đàn ông, để rồi luôn sống đau khổ, thiệt thòi? Đàn ông muốn đi, đàn bà không giữ được - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông dù là ai, giàu có hay nghèo khó thì cũng luôn mắc phải những căn bệnh trầm kha là vô tâm, ích kỷ, hời hợt, lười biếng... Phụ nữ lấy chồng, thường than vãn, khổ tâm nhiều hơn là hạnh phúc. Nhiều ông chồng ngồi nhậu ngoài quán còn nhiều hơn ăn cơm với vợ ở nhà. Coi vợ con còn không bằng những mối quan hệ bên ngoài. Những ông chồng như thế, có quý đến mức phụ nữ mất ăn mất ngủ, nơm nớp lo sợ bị một người đàn bà ngoài đường cướp mất? Một người chồng tốt, không cần phụ nữ giữ chân cũng tình nguyện ở lại. Chung thủy là sự tự nguyện, không cần phải có điều kiện đánh đổi. Đàn bà ép mình thay đổi, học hỏi bí quyết giữ chồng, chiều chuộng đàn ông hết mực… nhưng một khi anh ta đã có máu trăng hoa thì ngoại tình là sớm hay muộn. Đàn bà sợ mất chồng chính là những người đàn bà thiếu tự tin về bản thân mình nhất. Phụ nữ khôn ngoan không có tư tưởng giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet Những người đàn bà khôn ngoan không có tư tưởng giữ chồng. Làm đẹp, nấu ăn ngon là cho mình chứ chẳng vì mục đích giữ đàn ông bên mình. Hãy tự tin, độc lập, đừng vui buồn, sướng khổ gì cũng quanh quẩn bên chồng. Và một khi phát hiện, người đàn ông của mình có ý muốn đi thì hãy đá anh ta ra khỏi đời mình chứ đừng nhọc công tìm cách giữ.

Phụ nữ à, đừng tiếc những gì đã cũ, nhất là người yêu Phụ nữ hãy vứt bỏ hết đi những gì cũ kĩ. Một thỏi son đắt tiền nhưng đã hết hạn sử dụng, một đôi giày đẹp nhưng khiến mình đau chân... Với người yêu cũ cũng vậy, hãy cất vào quá khứ và đừng khiến mình dằn vặt, đau lòng thêm nữa.

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