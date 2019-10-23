Đằng sau một người đàn bà mạnh mẽ là một người đàn ông vắng mặt

Tâm sự gia đình 23/10/2019 10:56

Đàn bà mạnh mẽ là những người hiểu được vị trí của mình trong cuộc đời của chồng. Biết rằng mình yếu đuối, mình khóc lóc cũng là vô nghĩa nên họ gồng mình lên để làm chỗ dựa cho con.

Đàn bà mạnh mẽ có thể có chồng hoặc độc thân, có thể có một gia đình trọn vẹn hay dang dở tình duyên. Thế nhưng, dù họ là ai thì cũng chắc chắn một điều rằng, người đàn ông bên cạnh họ không đủ yêu thương và không hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Đàn bà lấy đúng người, cả cuộc đời cô ấy chẳng cần phải gồng mình lên để kiên cường, mạnh mẽ. Còn đàn bà lấy nhầm chồng, không mạnh mẽ thì biết dựa vào ai?

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Đàn bà lấy nhầm người, không mạnh mẽ thì biết dựa vào ai? - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn một người một phụ nữ, có thể đoán được người chồng bên cạnh cô ấy thế nào. Phụ nữ rạng rỡ xinh đẹp, thần thái tươi tắn chính là người luôn được chồng quan tâm, yêu thương. Còn ngược lại, đàn bà héo mòn, tàn úa bởi người chồng vô tâm, lạnh nhạt. Son phấn, những lớp trang điểm dày sẽ không bao giờ che được sự u uẩn trong mắt người đàn bà có chồng tệ bạc. Chẳng phải vô cớ mà người ta nói rằng, chồng như đất, vợ như hoa. Đất cằn cỗi, xác xơ, bạc màu thì làm sao cây có thể tươi tốt chứ đừng nói chuyện nở hoa?

Phụ nữ, suy cho cùng chẳng ai mong mình mạnh mẽ, gồng mình lên gánh vác và sống như một người đàn ông cả. Ai cũng muốn có một cuộc đời bình lặng, có một bờ vai để nương dựa vào. Những lúc mệt mỏi, chán chường được thỏa sức mềm yếu, khóc lóc, có người dỗ dành, an ủi. Nhưng rồi, đặc quyền yếu đuối đó đâu phải đàn bà ai cũng có phước phần nhận được! Chồng tệ bạc, vô tâm, thấy những lúc vợ khóc lóc, đau lòng lại khó chịu, bỏ mặc chứ đừng nói chuyện quan tâm, dỗ dành.

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Là phụ nữ, đâu phải ai cũng có phước phần có được một người chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà mạnh mẽ có một người chồng vắng mặt trong cuộc đời của họ. Anh ta vẫn là chồng trên danh nghĩa, vẫn là trụ cột trong gia đình trong con mắt của mọi người. Thế nhưng, trong cuộc đời của người vợ, anh ta không hề hiện diện. Đàn ông vô dụng nên người vợ phải gồng mình lên lo cơm áo gạo tiền. Đàn ông vô tâm, xao nhãng trách nhiệm làm cha nên đàn bà vừa làm cha vừa làm mẹ. Đàn ông vắng mặt ngay cả những lúc vợ cần mình nhất như trở dạ sinh con, bệnh tật, ốm đau…

Đàn bà mạnh mẽ là những người hiểu được vị trí của mình trong cuộc đời của chồng. Biết rằng mình yếu đuối, mình khóc lóc cũng là vô nghĩa. Biết rằng, dù mình có ngồi đó khóc cạn kiệt thì chồng cũng chẳng hề đoái hoài, quan tâm. Vậy thì yếu đuối, khóc lóc mãi để làm gì? Chồng không thương thì đàn bà phải tự thương lấy bản thân mình. Những lúc cô đơn, những lúc yếu mềm mình lại dựa vào chính mình mà đứng dậy. Chồng đã xao nhãng, thì mình kiên cường gồng gánh nuôi con.

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Dù chồng có ra sao, đàn bà vẫn kiên cường sốt tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đằng sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc là một người chồng, người cha thiếu trách nhiệm. Đằng sau một người phụ nữ mạnh mẽ là một người đàn ông vắng mặt. Nhưng dù chồng có ra sao, những người phụ nữ ấy vẫn cứ kiên cường sống tốt. Họ không cần dựa vào ai cả, và chính bản thân họ là chỗ dựa vững chắc nhất cho những đứa con của mình.

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