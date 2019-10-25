Đàn bà ế mà không có tiền mới sợ, chứ đàn bà 40 độc thân mà nhiều tiền như tôi thì sợ gì sự cô đơn hay buồn chán. Khi tiền đầy túi, tự khắc cuộc đời sẽ bình yên thôi.

Đàn bà 40 tuổi khi không có chồng sẽ bị thiên hạ gắn mác ế, cao số, gái già... Họ thường nghĩ rằng phụ nữ độc thân sẽ có một cuộc sống cô đơn, buồn bã lắm. Nhưng cuộc sống của tôi không hề như vậy. 40 tuổi, dẫu chẳng có người đàn ông nào bên cạnh tôi vẫn sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chẳng cần người đàn ông nào bên cạnh, tôi vẫn sống rất vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet Thực ra, trước kia tôi cũng có trải qua một vài mối tình nhưng đều tan vỡ. Tôi nhận ra rằng, tính cách của mình không thích hợp để gò bó trong hôn nhân. Khi bạn bè lần lượt lấy chồng, lần lượt sinh con, thậm chí bây giờ khi con họ đã lớn vẫn không ngừng sốt ruột giùm tôi. Cha mẹ, họ hàng, bạn bè nói rằng: “Lấy chồng đi, cho có người an ủi, nương dựa”. Nghe như vậy tôi cười mà đáp rằng: “Lấy chồng làm gì, cuộc sống của mình bây giờ rất ổn. Thêm một người đàn ông vào sẽ phá hỏng những điều đó…”.

Bạn bè tôi thường hối thúc tôi tìm một người đàn ông nhưng rồi chính họ lại không ngừng than vãn về cuộc hôn nhân của mình. Ngay từ khi mới cưới và đến tận bây giờ, có người 20 năm lấy chồng rồi, khi ngồi với tôi vẫn không ngừng ca cẩm về chồng. Vẫn là những thói xấu muôn thuở: Vô tâm, lười biếng, ở bẩn… Đàn bà có chồng lúc nào cũng tất bật, bận rộn. Ngồi với bạn mà lúc nào cũng lo chuyện chồng con. Nhiều người bận bịu tới mức chẳng có thời gian chăm sóc da, yêu thương bản thân mình. Phụ nữ có chồng thường than vãn về cuộc sống hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet Sống độc thân nhưng cuộc sống tôi rất vui vẻ. Ngay từ hồi 20 tuổi, bạn bè sợ thất tình, tôi chỉ sợ thất nghiệp. Họ sợ không kiếm được chồng tốt, vùi mình trong những cảm xúc yêu đương thì tôi chỉ sợ mình không có tiền. Tôi lấy sự nghiệp, lấy công việc làm niềm đam mê bất tận của mình. Mặc kệ bạn bè lấy chồng, đau khổ hay hạnh phúc, tôi chăm chỉ học tập và nỗ lực trong công việc.

Tôi nghĩ đàn bà ế mà không có tiền mới sợ, chứ phụ nữ 40 độc thân mà nhiều tiền như tôi thì sợ gì sự cô đơn hay buồn chán. Sau giờ làm, tôi hẹn bạn bè đi chơi, đi ăn. Bạn bè bận thì tôi chăm chỉ đi tập yoga, đến spa dưỡng da, làm đẹp. Có đôi khi chẳng làm gì cả, tôi chìm đắm trong sự yên tĩnh để đọc sách, nằm ườn ra trong một buổi tối bình yên. Có thời gian chăm sóc bản thân, tôi trẻ và đẹp hơn so với lứa tuổi 40 rất nhiều. Phụ nữ độc thân mà có tiền như tôi thì sợ gì sự cô đơn, buồn chán - Ảnh minh họa: Internet Tôi không nói rằng phụ nữ có chồng không hạnh phúc. Nhưng phụ nữ độc thân vẫn có thể sống vui vẻ, bình yên theo cách của mình. Mỗi người có một quan điểm, một lối sống. Tôi là người phụ nữ đầy kiêu hãnh và tự tin với cuộc sống của mình. Dù có chồng hay không, phụ nữ hãy luôn xinh đẹp và làm chủ cuộc đời mình. Và khi tiền đầy túi, tự khắc cuộc đời sẽ bình yên thôi.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên bên con Tôi còn may mắn hơn rất nhiều người đàn bà khác bởi vì sau khi ly hôn vẫn còn có con, còn một công việc tốt để nuôi con. Không có chồng cũng chẳng phải là điều gì kinh khủng quá. Đàn bà một đời chồng như tôi, giờ chỉ sợ thiếu tiền và thiếu tự tin thôi.

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