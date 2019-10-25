Tâm sự của người đàn bà 40 còn độc thân: Tôi sống rất vui vẻ khi không có đàn ông

Tâm sự gia đình 25/10/2019 10:50

Đàn bà ế mà không có tiền mới sợ, chứ đàn bà 40 độc thân mà nhiều tiền như tôi thì sợ gì sự cô đơn hay buồn chán. Khi tiền đầy túi, tự khắc cuộc đời sẽ bình yên thôi.

Đàn bà 40 tuổi khi không có chồng sẽ bị thiên hạ gắn mác ế, cao số, gái già... Họ thường nghĩ rằng phụ nữ độc thân sẽ có một cuộc sống cô đơn, buồn bã lắm. Nhưng cuộc sống của tôi không hề như vậy. 40 tuổi, dẫu chẳng có người đàn ông nào bên cạnh tôi vẫn sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

dan ba 40 1
Chẳng cần người đàn ông nào bên cạnh, tôi vẫn sống rất vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Thực ra, trước kia tôi cũng có trải qua một vài mối tình nhưng đều tan vỡ. Tôi nhận ra rằng, tính cách của mình không thích hợp để gò bó trong hôn nhân. Khi bạn bè lần lượt lấy chồng, lần lượt sinh con, thậm chí bây giờ khi con họ đã lớn vẫn không ngừng sốt ruột giùm tôi. Cha mẹ, họ hàng, bạn bè nói rằng: “Lấy chồng đi, cho có người an ủi, nương dựa”. Nghe như vậy tôi cười mà đáp rằng: “Lấy chồng làm gì, cuộc sống của mình bây giờ rất ổn. Thêm một người đàn ông vào sẽ phá hỏng những điều đó…”.

Bạn bè tôi thường hối thúc tôi tìm một người đàn ông nhưng rồi chính họ lại không ngừng than vãn về cuộc hôn nhân của mình. Ngay từ khi mới cưới và đến tận bây giờ, có người 20 năm lấy chồng rồi, khi ngồi với tôi vẫn không ngừng ca cẩm về chồng. Vẫn là những thói xấu muôn thuở: Vô tâm, lười biếng, ở bẩn… Đàn bà có chồng lúc nào cũng tất bật, bận rộn. Ngồi với bạn mà lúc nào cũng lo chuyện chồng con. Nhiều người bận bịu tới mức chẳng có thời gian chăm sóc da, yêu thương bản thân mình.

dan ba 40 2
Phụ nữ có chồng thường than vãn về cuộc sống hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Sống độc thân nhưng cuộc sống tôi rất vui vẻ. Ngay từ hồi 20 tuổi, bạn bè sợ thất tình, tôi chỉ sợ thất nghiệp. Họ sợ không kiếm được chồng tốt, vùi mình trong những cảm xúc yêu đương thì tôi chỉ sợ mình không có tiền. Tôi lấy sự nghiệp, lấy công việc làm niềm đam mê bất tận của mình. Mặc kệ bạn bè lấy chồng, đau khổ hay hạnh phúc, tôi chăm chỉ học tập và nỗ lực trong công việc.

Tôi nghĩ đàn bà ế mà không có tiền mới sợ, chứ phụ nữ 40 độc thân mà nhiều tiền như tôi thì sợ gì sự cô đơn hay buồn chán. Sau giờ làm, tôi hẹn bạn bè đi chơi, đi ăn. Bạn bè bận thì tôi chăm chỉ đi tập yoga, đến spa dưỡng da, làm đẹp. Có đôi khi chẳng làm gì cả, tôi chìm đắm trong sự yên tĩnh để đọc sách, nằm ườn ra trong một buổi tối bình yên. Có thời gian chăm sóc bản thân, tôi trẻ và đẹp hơn so với lứa tuổi 40 rất nhiều.

dan ba 40 3
Phụ nữ độc thân mà có tiền như tôi thì sợ gì sự cô đơn, buồn chán - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không nói rằng phụ nữ có chồng không hạnh phúc. Nhưng phụ nữ độc thân vẫn có thể sống vui vẻ, bình yên theo cách của mình. Mỗi người có một quan điểm, một lối sống. Tôi là người phụ nữ đầy kiêu hãnh và tự tin với cuộc sống của mình. Dù có chồng hay không, phụ nữ hãy luôn xinh đẹp và làm chủ cuộc đời mình. Và khi tiền đầy túi, tự khắc cuộc đời sẽ bình yên thôi.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên bên con

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên bên con

Tôi còn may mắn hơn rất nhiều người đàn bà khác bởi vì sau khi ly hôn vẫn còn có con, còn một công việc tốt để nuôi con. Không có chồng cũng chẳng phải là điều gì kinh khủng quá. Đàn bà một đời chồng như tôi, giờ chỉ sợ thiếu tiền và thiếu tự tin thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ độc thân phụ nữ 40 đàn bà ế

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 38 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng