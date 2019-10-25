Phụ nữ rời đi bởi vì đàn ông đã từ bỏ trước

Phụ nữ yêu 25/10/2019 10:58

Tâm lý phụ nữ khi chia tay là họ không thể nào bỏ đi nếu người đàn ông quyết tâm giữ lại. Phụ nữ rời đi, chính là vì đàn ông đã từ bỏ trước rồi!

Phụ nữ trong tình yêu hay hôn nhân, đã từng nói rất nhiều lần lời chia tay, muốn ly hôn nhưng kì thực đều muốn người đàn ông của mình có thể thay đổi, quay đầu sửa chữa những sai lầm. Không một người phụ nữ nào đành tâm buông tay người mình đã yêu cạn kiệt và dành cả thanh xuân. Nhưng đến một giới hạn, dù không muốn nhưng cũng đành rời đi bởi người đàn ông đó vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, lòng dạ của anh ta đã nguội lạnh từ lâu rồi.

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Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ luôn là người hy sinh, chịu đựng và thiệt thòi nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong một cuộc tình hay trong một gia đình, phụ nữ luôn là người yêu thương, chịu đựng thiệt thòi nhiều hơn. Phụ nữ cũng sẽ chẳng bao giờ than phiền, chẳng bao giờ thấy mình thua thiệt nếu sự hy sinh của mình được đền đáp, được ghi nhận. Thế nhưng, đàn ông đâu phải ai cũng biết trân trọng người đàn bà hết lòng hết dạ cho mình. Ngược lại, đàn ông càng yêu càng chán, theo thời gian mọi thứ đều phai nhạt. Nhưng nghịch lí ở chỗ, đàn ông chán nhưng không nói lời chia tay trước. Chẳng phải vì anh ta yêu nhiều, mà vì anh ta sợ xấu mặt, sợ bị dè bỉu. Đàn ông chọn cách làm người phụ nữ của mình thất vọng cùng cực, khổ tâm, dằn vặt… rồi chính phụ nữ sẽ là người mở lời chia tay trước.

Người đàn ông yêu thật lòng, khi nghe lời chia tay của phụ nữ thì trăm ngàn lí do gì cũng đều bỏ ngoài tai hết, chỉ còn biết phải giữ lấy người đó. Bất chấp đúng sai, chỉ còn biết xin lỗi, năn nỉ, dỗ dành và chứng minh. Người đàn ông còn yêu, sẽ không bao giờ để người phụ nữ của mình rời đi. Người đàn ông yêu đủ nhiều, sẽ không bao giờ bỏ người phụ nữ của mình một mình, không bao giờ chấp nhận lời chia ly. Họ sẽ chạy đến, ôm lấy, tìm cách ở lại, và nỗ lực thay đổi mọi thứ tốt hơn.

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Đàn ông yêu đủ nhiều, sẽ không để người phụ nữ dễ dàng rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông khi đã nhàm chán thì ngược lại. Anh ta dễ dàng chấp nhận lời chia tay, không cần biết đằng sau câu giã từ ấy, phụ nữ mong mỏi được anh ta níu giữ, mong mỏi anh ta nhận ra bản thân sai điều gì. Phụ nữ đôi khi chỉ cần một câu: “Anh xin lỗi em, anh sai rồi, anh yêu em, đừng bỏ đi”, là đã chấp nhận ở lại, ôm người đàn ông ấy vào lòng.

Vậy nên khi phụ nữ nói lời chia tay, nếu nhận được từ người đàn ông của mình cái gật đầu, hoặc tệ hơn là sự im lặng, thì hãy tự hiểu rằng đó là dấu hiệu chia tay. Anh ta không có lí do để giữ mối tình này nữa. Anh ta chỉ chờ thời khắc này thôi, chỉ là chưa biết phải mở lời thế nào. Đấy là anh ta muốn như vậy, anh ta đã ngấm ngầm đơn phương đặt dấu chấm hết cho mối tình này rồi. Nhưng đàn ông hay đóng vai cao thượng, vì vậy không nói ra lời ly biệt, lại tìm mọi cách để người phụ nữ của mình phải đau khổ mà thốt ra: “Chia tay đi”.

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Khi nhận ra lòng dạ đàn ông đã nguội lạnh, phụ nữ sẽ rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không từ bỏ, phụ nữ chẳng thế nào rời đi. Phụ nữ, dù nắng dù mưa thế nào, vẫn chỉ là một con người yếu mềm, mong cầu yêu và được yêu. Tâm lý phụ nữ khi chia tay là họ không bao giờ bỏ đi nếu người đàn ông nhất tâm giữ cô ấy lại. Phụ nữ rời đi, chính là vì đàn ông đã từ bỏ trước rồi!

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