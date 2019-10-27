Nỗi khổ tâm của phụ nữ khi cưới nhầm chồng 'mãi không chịu lớn'

Trước khi kết hôn, nếu nhận ra người đàn ông chỉ là một "đứa trẻ to xác" thì bạn hãy dứt khoát buông tay. Bởi, phụ nữ yêu nhầm người thì khổ một nhưng cưới nhầm chồng thì khổ sở gấp ngàn lần.

Đàn ông trưởng thành không thể hiện ở tuổi tác, ở công việc, trình độ học vấn. Có những người công việc rất ổn, bề ngoài chững chạc nhưng trong tình yêu và hôn nhân mãi mãi là "những người không chịu lớn". Yêu hay cưới đàn ông chưa trưởng thành sẽ làm phụ nữ mệt mỏi và sầu héo. Anh ta thường sĩ diện, thường chạy theo những thú vui phù phiếm. Anh ta cũng thường thích chứng tỏ bản thân bằng những tiêu chí rỗng tuếch mà không biết đó là biểu hiện của sự tầm thường, hèn kém. Đàn ông chưa trưởng thành luôn muốn thể hiện bản thân và chạy theo những tiêu chí rỗng tuếch - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông chưa trưởng thành biểu hiện như thế nào? Đó là những người yêu đương cuồng nhiệt, mong muốn kết hôn, không tiếc những lời thề thốt mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng cưới nhau về, được vài ba bữa lại nhàm chán, bỏ bê vợ con, rong ruổi với những thú vui bên ngoài. Đàn ông có vợ nhưng còn tiếc những cuộc vui chơi ngoài kia. Và có rất nhiều người chồng, dẫu có địa vị, kiếm được nhiều tiền nhưng có cái nhìn ích kỷ, sai lệch về hôn nhân. Họ xem cưới vợ là để có người sinh con, chăm sóc nhà cửa, cung phụng cha mẹ.

Nhiều người đàn ông khi chưa kết hôn thì mọi chuyện phó mặc cho cha mẹ lo. Đến khi cưới vợ thì phó thác mọi thứ lên vai vợ. Trước những khó khăn, khổ sở của vợ anh ta vẫn không hề cảm thấy có lỗi. Thậm chí khi có con, anh ta cảm thấy phiền phức chứ không hề có cái gọi là trách nhiệm. Đó không phải là vô tâm mà kiểu đàn ông như thế thực sự chưa trưởng thành. Bởi anh ta từ nhỏ được bao bọc quá kĩ, thành ra hờ hững với mọi thứ xung quanh mình. Đàn ông chưa trưởng thành sẽ ít xem trọng người phụ nữ bên mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ khi yêu thường phủ màu hồng lên tất cả mọi thứ. Dẫu đàn ông có hơi trẻ con, ngốc nghếch, làm những việc rồ dại thì người phụ nữ vẫn thấy những chuyện đó chẳng có gì to tát. Thậm chí nhiều người biết mình yêu sai, yêu nhầm nhưng vẫn quyết định tiến đến hôn nhân vì nghĩ rằng bản thân sẽ thay đổi được người đàn ông kia. Khi gánh trên vai trách nhiệm, bổn phận thì tự khắc đàn ông sẽ trưởng thành? Chưa chắc như vậy. Bao nhiêu người phụ nữ cay đắng, khổ sở bởi người chồng của mình vô âu, vô lo. Dẫu như có quàng thêm bao nhiêu trách nhiệm thì anh ta vẫn dửng dưng như không.

Hôn nhân là chuyện đại sự một đời. Để không khóc trong chính cuộc hôn nhân của mình vì lấy nhầm chồng thì người phụ nữ phải khôn ngoan khi lựa chọn chồng. Đừng nhìn vào bề ngoài, nhìn vào vật chất hay những cử chỉ ga lăng mà anh ta mang đến. Mà phụ nữ phải chắc chắn người đàn ông của mình phải thật sự trưởng thành. Đàn ông trưởng thành là người có trách nhiệm, không bị cám dỗ bởi những thứ phù phiếm. Anh ta có chính kiến, có lập trường và biết cách bảo vệ người phụ nữ của mình. Kết hôn với đàn ông như thế phụ nữ có một chỗ dựa rất vững chắc. Phụ nữ cưới nhầm chồng khổ sở vô cùng - Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn đang yêu phải một “đứa trẻ to xác” thì phải suy nghĩ thật chín chắn khi bước vào hôn nhân. Nếu anh ta mãi mãi “không chịu lớn” thì bạn hãy dứt khoát mà buông tay. Bởi, phụ nữ yêu nhầm người thì khổ một nhưng cưới nhầm chồng thì khổ sở gấp ngàn lần.

Phụ nữ rời đi bởi vì đàn ông đã từ bỏ trước Tâm lý phụ nữ khi chia tay là họ không thể nào bỏ đi nếu người đàn ông quyết tâm giữ lại. Phụ nữ rời đi, chính là vì đàn ông đã từ bỏ trước rồi!

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