Đàn ông có thể hẹp hòi với cả thế giới nhưng hãy bao dung với người phụ nữ của mình

Phụ nữ yêu 28/10/2019 11:16

Người chồng tốt chính là người đàn ông luôn bao dung với người phụ nữ của mình. Họ hiểu rằng vợ đôi lúc càm ràm, la mắng là vì muốn tốt cho mình, bận tâm đến mình.

Với người đàn ông mình yêu thương, phụ nữ luôn dịu dàng, nhẫn nại, chịu đựng nhất. Nhưng mặt khác, họ cũng có những lúc trái tính trái nết, khó chịu vô cùng. Vì cuộc sống quá nhiều áp lực, vì ngoài kia lòng người xảo trá, phụ nữ muốn tìm một chỗ để được khóc lóc, được sống thật với con người mình.

Đôi khi phụ nữ than vãn, càu nhàu cũng chỉ muốn đàn ông tốt hơn. Cô ấy luôn lên tiếng trước những thói hư tật xấu của người mình yêu thương. Nhưng đàn ông không hiểu, cứ cho rằng phụ nữ nhiều tật xấu và quá nhiều đòi hỏi. Đàn ông nhiều người khắt khe, xét nét, hơn thua với chính người đầu ấp tay gối của mình.

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Với người mình yêu thương, phụ nữ đôi khi trái tính trái nết, khó chịu vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Có những người đàn ông rất tốt. Lúc ở bên nhau, cũng thường làm những việc mà bản thân anh ta cho là đàn ông nên làm, chứng minh trách nhiệm và bản lĩnh của mình với phụ nữ. Nhưng đến một ngày, phụ nữ vẫn bỏ anh ta mà đi. Anh ta không hiểu mình đã làm sai điều gì, mình đã thiếu điều gì.

Đàn ông giàu có, ngoại hình đẹp, biết cách quan tâm, dịu dàng, thậm chí là người ít nói không biết cách biểu lộ tình cảm, phụ nữ vẫn có thể chọn yêu. Nhưng để ở lại bên cạnh lâu dài, khiến phụ nữ không muốn rời đi, khiến phụ nữ tôn trọng nhất, không gì nằm ngoài hai từ: Bao dung.

Bao dung, nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng là thứ khó làm nhất. Đàn ông để học được cách bao dung, chẳng biết phải trải qua bao nhiêu sẽ đổ vỡ, bao nhiêu bài học đau tận xương tủy, bao nhiêu lần bị quật ngã tơi tả ở đường đời. Người đàn ông chưa trưởng thành sẽ không bao giờ biết bao dung. Mà không bao dung, nghĩa là chưa biết cách yêu thương, chưa hiểu về sự yêu thương, và cũng chưa rõ cách giữ yêu thương.

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Đàn ông càng trưởng thành thì càng bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Sự bao dung ở đàn ông phản ánh mức độ tình yêu thương của anh ta dành cho người phụ nữ của mình. Phụ nữ là một giống loài đặc biệt, họ có thể rất hy sinh, rất yêu thương người đàn ông mình chọn, nhưng đồng thời họ cũng sẵn sàng bộc lộ cũng điều trái nết nhất, khó ở nhất. Những gã đàn ông hẹp hòi sẽ không bao giờ chấp nhận được điều này. Nhưng đàn ông bao dung lại khác.

Đàn ông bao dung hiểu rằng: Phụ nữ ghen là vì cô ấy thực sự yêu mình, thực sự cần mình. Phụ nữ đôi lúc càm ràm, la mắng, đều là vì muốn tốt cho mình, bận tâm đến mình. Phụ nữ đôi lúc nổi nóng, cáu bẳn, là vì đã phải gánh chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Phụ nữ đôi lúc mắc sai lầm bởi vì cô ấy chẳng phải thần thánh gì cả. Đàn ông bao dung sẽ nghĩ được rằng người phụ nữ của mình có thể không đẹp, không giỏi, không khéo, nhưng mình vẫn sẽ bảo bọc và yêu thương cô ấy suốt đời, bởi vì cô ấy đã tin mình, đã chọn mình, đã đi theo mình.

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Phụ nữ chỉ cần người đàn ông bao dung và yêu thương mình thật sự - Ảnh minh họa: Internet

Tìm đâu ra người đàn ông thực sự bao dung ở cuộc đời này? Đàn ông, cái tôi ngạo mạn, tính tình gia trưởng, thường muốn thắng trong mọi sự, muốn thể hiện quyền uy với vợ. Miệng nói yêu thương nhiều, nhưng lòng bao dung chẳng được nhiêu, đôi lúc hơn thua với chính người phụ nữ của mình, thích làm rõ đúng – sai, phải – trái, trắng – đen như trên phiên tòa.

Đàn ông à, một người chồng tốt là người có thể hẹp hòi với cả thế giới nhưng luôn bao dung với người phụ nữ của mình!

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