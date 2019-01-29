Tâm sự mẹ đơn thân: Tôi không cần một người đàn ông tồi làm cha của con mình

Tôi thương con nên đã níu kéo nhưng một người cha như vậy liệu con tôi sau này có hạnh phúc? Mỗi ngày lớn lên đều chứng kiến cảnh cha đánh mẹ, say xỉn chửi bởi, đập phá đồ đạc liệu con có thấy bình yên?

Chẳng người phụ nữ nào muốn con mình lớn lên thiếu vắng tình thương của cha. Chẳng còn con đường nào khác, chẳng còn sự lựa chọn nào nữa phụ nữ mới quyết định làm mẹ đơn thân. Tôi vì thương con, cũng đã dùng dằng giữa việc ly hôn và ở lại cả một năm trời. Nhưng tôi càng muốn giữ hạnh phúc thì chồng tôi lại coi rẻ và muốn đạp mọi thứ dưới chân mình. Tôi dắt con rời đi, cho mình một lối thoát và để con lớn lên bình yên hơn. Tôi bị chồng đánh đập, bạo hành thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet Chồng tôi là một người cộc tính, có thói vũ phu, lại rất hay nhậu nhẹt. Làm vợ anh 4 năm, tôi bị đánh không biết bao nhiêu lần. Nhẹ thì tát, nặng thì “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Nhiều khi chuyện đi làm bực bội cũng làm cái cớ để anh ta đánh vợ. Chồng tôi không biết kiềm chế cảm xúc của mình, hễ giận lên là tìm nơi để trút giận. Tôi khổ sở lắm nhưng rồi sau cơn tức giận, chồng biết mình sai lại năn nỉ, xin lỗi, tôi lại mềm lòng tha thứ.

Khi tôi có thai, chồng tôi một lần đạp vào bụng khiến tôi suýt sảy thai. Lần ấy, tôi đã định ly hôn nhưng nghĩ cho con tôi lại không đành lòng. Tôi mong khi sinh con ra, nhìn thấy con mà anh thay đổi, trở thành người chồng, người cha tốt. Nhưng rồi, sinh con ra anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Mình tôi chăm con cực khổ chẳng hề kêu ca, chỉ muốn anh để yên cho tôi chăm con mà cũng không được. Vợ chăm con mọn, anh về nhà thấy nhà cửa bừa bộn, con khóc lại lấy cớ đi ăn nhậu nhiều hơn trước. Về nhà bực bội lại quát tháo ầm ĩ, có hôm tôi đang cho con bú anh xông vào tát tôi vì tội cơm nước chểnh mảng. Tôi đã cố gắng gìn giữ gia đình vì mong con mình lớn lên trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet Tôi mệt mỏi cực độ, không biết bao nhiêu lần viết đơn ly hôn rồi lại xé đi. Người ta có chồng được thương yêu, nhờ đỡ. Còn bản thân tôi chẳng nhờ chồng ngày nào, thương yêu không có lại bị đau đớn tinh thần lẫn thể xác. Nhưng cái khó nhất với tôi chính là đứa con gái bé bỏng, tôi không đành lòng để con mình lớn lên thiếu đi tình thương của cha. Cứ dùng dằng như thế cả năm trời mà tôi không quyết định được.

Một bữa, chồng tôi nhậu say về rồi lại đập phá, đánh vợ. Tôi gào lên trong đau đớn. Con tôi sợ hãi, khóc thét lên. Chồng tôi thấy vậy lại đánh một cái vào người con. Tôi sợ hãi bế con lên. Lúc đó, tôi bàng hoàng nhận ra chồng mình là người tệ hại như thế nào. Không thương vợ, chẳng thương con lại không hề có trách nhiệm. Hôm sau, tôi đâm đơn ly hôn, bế con đi mà chẳng còn lưu luyến gì nữa. Tôi ly hôn để tự giải thoát cho mình và tìm sự bình yên cho con - Ảnh minh họa: Internet Tôi thương con nên đã níu kéo nhưng một người cha như vậy liệu con tôi sau này có hạnh phúc? Mỗi ngày lớn lên đều chứng kiến cảnh cha đánh mẹ, say xỉn chửi bởi, đập phá đồ đạc liệu con có thấy bình yên? Tuổi thơ con lại có bao vết hằn khi chứng kiến mẹ đau khổ. Thôi thì buông tay để tôi giải thoát cho mình. Tôi cần một người chồng tốt, một người cha thương yêu con chứ không cần một kẻ như anh ta.

Đàn ông tham lam chắc chắn sẽ gặp đàn bà lẳng lơ Chừng nào trên đời này còn những gã đàn ông tham lam và những ả đàn bà lẳng lơ thì chuyện ngoại tình sẽ không bao giờ chấm dứt. Những vết thương và những nỗi đau cứ tiếp diễn.

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