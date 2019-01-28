Vợ tôi vẫn không hay biết và không hề nghi ngờ gì về chuyện tôi ngoại tình. Cô ấy một lòng một dạ tin chồng. Về nhà, tôi cũng cố gắng làm tốt bổn phận của mình để bù đắp cho cô ấy.

Tôi hơn 40 tuổi, có một cuộc sống rất đỗi bình thường và yên ấm. Vợ tôi là người giỏi lo toan và vun vén. Hai đứa con trai cũng học giỏi, ngoan ngoãn. Nói chung cuộc sống của tôi chẳng có gì phải phiền lòng. Thế nhưng, cuộc đời tôi đã thay đổi kể từ lúc tôi gặp lại người yêu cũ trong một đám cưới. Gặp lại người yêu cũ trong một đám cưới, bao nhiêu hồi ức yêu đương trỗi dậy trong tôi - Ảnh minh họa: Internet Trước khi cưới vợ, tôi có một mối tình rất lãng mạn thời sinh viên. Chúng tôi yêu nhau sâu nặng, từng thề ước ra trường sẽ làm đám cưới. Cô gái này cũng đã trao sự trong trắng của mình cho tôi, cũng là người tôi yêu thương nhiều nhất. Nhưng rồi, ra trường vì nhiều lí do mà chúng tôi phải chia tay. Tôi đau khổ suốt một thời gian dài, lao vào công việc để quên đi mối tình đau buồn. Sau đó, tôi gặp vợ và quyết định làm đám cưới dẫu lòng tôi không quên được người yêu cũ.

Khi gặp lại người cũ, lòng tôi như sống lại bao nhiêu kỉ niệm. Những hồi ức về mối tình mà tôi luôn giữ chặt trong lòng hôm nay lại trỗi dậy. Nhìn cô ấy, tôi nhận ra rằng mình chưa bao giờ hết yêu người phụ nữ này. Sau bữa tiệc, chúng tôi đi cà phê tâm sự. Cô ấy đã ly hôn và hiện tại đang nuôi một đứa con gái. Cô ấy khóc và bảo rằng giá như ngày xưa chúng tôi không rời xa nhau thì bây giờ đã có một cuộc sống hạnh phúc. Lòng thương cảm dâng trào, tôi muốn dang tay che chở cho cô ấy. Vài lần sau, không làm chủ được bản thân, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Kể từ đó, chúng tôi thường xuyên qua lại. Tôi như gã đàn ông mới yêu lần đầu. Lần nào gặp gỡ cô ấy cũng thấy lòng mình trẻ lại, háo hức, mong chờ.

Tôi biết mình làm sai nhưng không thể dừng lại cuộc tình sai trái này được - Ảnh minh họa: Internet Tôi biết mình sai nhưng không dừng lại được. Nhiều lần lý trí bắt tôi phải dừng lại nhưng khi thấy người phụ nữ đó lòng tôi không kìm lại được. Mỗi lần về nhà, thấy vợ lui cui dọn dẹp, nấu nướng tôi lại hối hận vô cùng. Nhưng như một cái vòng luẩn quẩn tôi chẳng thể nào thoát ra được cảm xúc của bản thân. Vợ tôi là người phụ nữ tốt và chẳng có lí do gì để tôi phải rời bỏ vợ. Cô ấy giỏi vun vén, lo toan, chu toàn bổn phận dâu con. Chính vợ tôi đã sắp xếp lại mớ hỗn độn của cuộc đời tôi sau khi mối tình đầu tan vỡ. Tôi không yêu vợ mình nhiều nhưng tôi cảm kích và biết ơn cô ấy. Nếu không có cô ấy thì tôi không thể có ngày hôm nay. Tôi yêu nhân tình nhưng cũng rất cần vợ - Ảnh minh họa: Internet Vợ tôi vẫn không hề hay biết và không hề nghi ngờ gì về chuyện tôi ngoại tình. Cô ấy một lòng một dạ tin chồng. Về nhà, tôi cũng cố gắng làm tốt bổn phận của mình để bù đắp cho cô ấy. Vợ là người tôi cần nhưng nhân tình là người tôi yêu. Tôi không muốn cuộc đời mình mất đi người nào cả.

Quan điểm của một phụ nữ tuổi 30: ‘Tại sao phải cưới chồng?’ Tiền phụ nữ có thể tự kiếm, niềm vui phụ nữ có thể tự tìm, cơm phụ nữ có thể tự nấu, danh vọng phụ nữ có thể tự xây, bản thân phụ nữ có thể tự yêu lấy mình. Thì tại sao phải cưới chồng?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-dan-ong-ngoai-tinh-toi-khong-muon-mat-vo-nhung-cung-khong-the-roi-xa-nhan-tinh-313277.html