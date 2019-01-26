Đàn bà khôn ngoan sống vì mình và vì con, đàn bà dại dột sống vì chồng

Phụ nữ yêu 26/01/2019 10:08

Phụ nữ sống vì chồng, cuộc đời chỉ thấy chồng mà không thấy thiên hạ ngoài kia còn nhiều niềm vui, để cuộc sống quanh quẩn trong một xó xỉnh tăm tối. Cuộc sống tăm tối như vậy, sao bản thân có thể hạnh phúc được?

Hầu hết phụ nữ đều thừa nhận rằng sau khi có con, tâm trí của họ dồn cho đứa trẻ và dường như không còn chú ý đến chồng nữa. Kì thật, sự “quên lãng” tạm thời này của phụ nữ không đồng nghĩa với việc họ không còn yêu chồng, mà chỉ là tạm gác mối bận tâm ấy sang một bên để toàn tâm toàn ý cho mối bận tâm mới.

Đàn bà khôn ngoan sống vì mình và vì con, đàn bà dại dột sống vì chồng - Ảnh 1
Yêu chồng không sai nhưng phụ nữ sống vì chồng là dại - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau khổ, vẫn một mực không rời đi là vì họ yêu chồng. Tình yêu này sau năm dài tháng hạn, đã không còn màu sắc rực rỡ như thời thanh xuân nhưng đã ngấm sâu vào máu thịt, như hơi thở mỗi ngày. Thế nên phụ nữ nghĩ mình không còn yêu. Thật ra yêu nhiều lắm, cần nhiều lắm. Nên mới có chuyện phụ nữ 50 tuổi vẫn đi đánh ghen, vẫn đi canh chồng, vẫn giận hờn như bao người.

Yêu chồng không sai. Nhưng phụ nữ sống vì chồng là dại. Người phụ nữ khôn ngoan sẽ yêu bản thân và sống vì con cái. Chính vì sống cho con cái, phụ nữ khôn ngoan lại được tiếng yêu chồng.

Phụ nữ thường sống vì con cái. Nếu chồng họ không tốt, họ vẫn sẽ ngậm đắng nuốt cay sống cùng chồng vì các lí do sau đây: Người chồng này có thể là chồng tồi nhưng là người cha tốt, người chồng này có một gia đình thân nhân tốt, người chồng này vẫn còn biết tôn trọng gia đình, chưa đi quá giới hạn.

Đàn bà khôn ngoan sống vì mình và vì con, đàn bà dại dột sống vì chồng - Ảnh 2
Đàn bà sống vì chồng, chỉ thấy chồng mà không thấy được thiên hạ ngoài kia có rất nhiều niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Tức là, phụ nữ chấp nhận gạt bỏ đi mưu cầu hạnh phúc của riêng cá nhân mình, để sống cho hạnh phúc của cá nhân con cái, và hạnh phúc lớn của cả gia đình. Người phụ nữ khôn ngoan này sau khi cân đo đong đếm mọi thứ, nhận ra mình phải giữ chồng, phải cần chồng, vì có chồng thì con mình mới có chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời.

Nhưng có một kiểu phụ nữ vì con nhưng lại rất dại dột. Họ chấp nhận mọi thứ từ người chồng tàn tệ mà không dám ly hôn, rồi lại mượn danh nghĩa con cái để che đậy lên sự hèn nhược của mình. Chấp nhận mỗi ngày thấy chồng say xỉn về đánh con cái. Chấp nhận mỗi ngày chồng trút giận lên vợ để lũ nhỏ thấy cảnh bạo hành gia đình. Chấp nhận lũ trẻ thấy cha mình có bồ nhí. Chấp nhận lũ trẻ chỉ một tay mẹ nuôi nấng ăn học còn cha thì không đoái hoài trách nhiệm gì. Để lũ trẻ phải sống trong cảnh địa ngục rồi lại nói mình “vì con”?

Vì để con cái có cha ư? Trẻ con biết mình cần gì và không cần gì! Chúng muốn được yêu thương và ghét xung đột. Phụ nữ dại dột lấy suy nghĩ của mình áp đặt lên con cái mình, rồi bắt nó phải chịu cảnh địa ngục cùng với mình. Ích kỉ và ngu ngốc với tình yêu mù quáng, lại muốn đóng vai bà mẹ hy sinh.

Đàn bà khôn ngoan sống vì mình và vì con, đàn bà dại dột sống vì chồng - Ảnh 3
Phụ nữ khôn ngoan biết cân nhắc thiệt hơn, biết suy nghĩ cho hạnh phúc của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan sẽ sống vì mình và vì con. Họ biết cân nhắc trên dưới, biết đong đếm thiệt hơn, nhờ vậy mà trăm sự khéo léo, mọi chuyện đều sẽ cố sắp xếp ổn thỏa. Đó là phụ nữ khôn ngoan. Người vì con cái, sẽ biết cách chăm sóc gia đình, thương con nên càng gắn bó với chồng. Ngược lại, phụ nữ sống vì chồng, cuộc đời chỉ thấy chồng mà không thấy giang sơn thiên hạ, để cuộc sống quanh quẩn trong một xó xỉnh tăm tối. Cuộc sống tăm tối như vậy, sao bản thân có thể hạnh phúc được?

Tâm sự của con gái lấy chồng xa: 'Mẹ ơi, Tết này con muốn về nhà'

Tâm sự của con gái lấy chồng xa: 'Mẹ ơi, Tết này con muốn về nhà'

Ngồi giữa mâm cỗ Tết nhà chồng lại thèm miếng mứt gừng cay nồng mẹ làm. Thèm cảm giác cả nhà ngồi quây quần trông bánh chưng, vừa trò chuyện vừa ngóng giao thừa.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 29 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 41 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 34 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này