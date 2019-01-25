Thói quen của phụ nữ là hay kể xấu chồng mình

Phụ nữ yêu 25/01/2019 10:58

Kể lể là cách để phụ nữ xả stress, cũng đang tự trấn an chính mình. Phụ nữ còn kể lể về chồng, nghĩa là còn thương, còn quan tâm, còn để ý chồng nhiều lắm.

Chuyện đàn ông lắm thói hư tật xấu thì ai cũng biết. Nhưng ở đời, đàn ông hay đàn bà gì lại chẳng có tật xấu. Vậy tại sao đàn ông lại hay bị gắn mác “tồi tệ”, giống như nhận định “đàn ông tồi tệ” đã trở thành chân lý, được khoa học chứng minh rồi vậy? Một trong những lí do “nặng kí” nhất khiến đàn ông muôn đời bị “gieo tiếng ác”, đó là do phụ nữ!

Thói quen của phụ nữ là hay kể xấu chồng mình - Ảnh 1
Phụ nữ ngồi với nhau hay kể lể về tật xấu của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thói quen để ý, xét nét, càm ràm và kể lể. Bất kì việc gì dù nhỏ hay lớn, dù bình thường hay bất thường, qua đôi mắt và qua cái miệng người phụ nữ thì trở nên rất ghê gớm, rất kinh khủng. Phụ nữ vui cũng đi kể khắp nơi, mà buồn thì càng kể khắp nơi. Một người phụ nữ lên án đàn ông đã kinh hoàng, huống hồ phụ nữ là cả “nửa thế giới”. Một “tòa án” khổng lồ như vậy, đàn ông đừng hòng rửa sạch tội.

Đàn ông lại khác. Đàn ông không có thói quen kể xấu hoặc buôn dưa lê về vợ mình. Nếu không hài lòng, đàn ông chỉ thể hiện trong gia đình, nói thẳng với vợ, thậm chí tranh cãi với vợ. Nhưng khi đi ra đường, đàn ông ít đem chuyện cá nhân đi rêu rao. Vợ tốt đẹp, đàn ông cũng ít khoe. Mà vợ lắm thói hư tật xấu, đàn ông lại càng giấu kín.

Nhìn chung, tỉ lệ đàn ông đi rêu rao kể xấu vợ là rất thấp. Trong khi đó, tỉ lệ phụ nữ đi rêu rao, kể xấu, lên án chồng thì rất nhiều, thậm chí đại đa số. Một bên không bị “kết án” nên nghĩ mình không có tội. Một bên lúc nào cũng bị “kết án” nên ấm ức vì bị oan.

Thói quen của phụ nữ là hay kể xấu chồng mình - Ảnh 2
Phụ nữ thường thổi phồng thói xấu của chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn dĩ rất đơn thuần, nên dễ dàng bao dung hơn, chính vì vậy họ có thể chấp nhận những khuyết điểm của vợ mình. Hoặc giả, dù họ không chấp nhận được, họ cũng không thích càm ràm, đay nghiến. Thiên hạ thường sẽ không biết được vợ một người đàn ông có thật sự tốt với anh ta hay không, vì anh ta tránh kể lể về điều đó, cũng không trả lời nếu có ai đề cập. Thiên hạ sẽ phỏng đoán chủ quan bằng cách quan sát xem người đàn ông ấy có vui vẻ hay không, cơ thể có sạch sẽ không, tóc tai gọn gàng không, quần áo phẳng phiu không, ăn uống điều độ không,…

Ngược lại, phụ nữ là chúa kể lể. Hễ có dịp tâm sự với hội bạn thân hay chị em là lôi các khuyết điểm của chồng ra kể. Hiếm có người phụ nữ nào vui vẻ chấp nhận chồng mình, rằng anh ấy như vậy là ổn rồi, người như vậy là có thể sống cùng rồi. Phụ nữ muốn sự hoàn hảo, muốn như ý, muốn thỏa mãn mọi nhu cầu. Phụ nữ cũng không thể kiểm soát cảm xúc, không giỏi giấu mọi chuyện vào bên trong, nên những bất mãn cứ thế tuôn ào ra ngoài. Và qua mô tả của phụ nữ, người chồng của cô ấy hiện lên như một gã tồi tệ nhất hành tinh.

Thói quen của phụ nữ là hay kể xấu chồng mình - Ảnh 3
Phụ nữ còn kể lể nghĩa là còn thương và quan tâm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng, nếu đàn ông đang gặp phải một người vợ như vậy, đừng lấy làm buồn! Kể lể là cách để phụ nữ xả stress, cũng đang tự trấn an chính mình. Phụ nữ còn kể lể về chồng, nghĩa là còn thương, còn quan tâm, còn để ý chồng nhiều lắm. Quý ông nên vui hơn là nên giận. Phụ nữ mà không còn thương thì ai sống mặc ai!

Đàn bà khổ vì lầm tưởng: ‘Cho đi là sẽ nhận lại’

Đàn bà khổ vì lầm tưởng: ‘Cho đi là sẽ nhận lại’

Bản thân nhiều lúc mệt mỏi, cô đơn, trống rỗng nhưng chúng ta lại gạt hết mọi xúc cảm để lo cho cảm xúc của người khác. Cố gắng như thế, hy sinh như thế nhưng chỉ nhận lại được sự vô tâm thì thật đau lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   thói xấu của phụ nữ nói xấu chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 30 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 43 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 35 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này