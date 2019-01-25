Thói quen của phụ nữ là hay kể xấu chồng mình

Kể lể là cách để phụ nữ xả stress, cũng đang tự trấn an chính mình. Phụ nữ còn kể lể về chồng, nghĩa là còn thương, còn quan tâm, còn để ý chồng nhiều lắm.

Chuyện đàn ông lắm thói hư tật xấu thì ai cũng biết. Nhưng ở đời, đàn ông hay đàn bà gì lại chẳng có tật xấu. Vậy tại sao đàn ông lại hay bị gắn mác “tồi tệ”, giống như nhận định “đàn ông tồi tệ” đã trở thành chân lý, được khoa học chứng minh rồi vậy? Một trong những lí do “nặng kí” nhất khiến đàn ông muôn đời bị “gieo tiếng ác”, đó là do phụ nữ! Phụ nữ ngồi với nhau hay kể lể về tật xấu của chồng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có thói quen để ý, xét nét, càm ràm và kể lể. Bất kì việc gì dù nhỏ hay lớn, dù bình thường hay bất thường, qua đôi mắt và qua cái miệng người phụ nữ thì trở nên rất ghê gớm, rất kinh khủng. Phụ nữ vui cũng đi kể khắp nơi, mà buồn thì càng kể khắp nơi. Một người phụ nữ lên án đàn ông đã kinh hoàng, huống hồ phụ nữ là cả “nửa thế giới”. Một “tòa án” khổng lồ như vậy, đàn ông đừng hòng rửa sạch tội.

Đàn ông lại khác. Đàn ông không có thói quen kể xấu hoặc buôn dưa lê về vợ mình. Nếu không hài lòng, đàn ông chỉ thể hiện trong gia đình, nói thẳng với vợ, thậm chí tranh cãi với vợ. Nhưng khi đi ra đường, đàn ông ít đem chuyện cá nhân đi rêu rao. Vợ tốt đẹp, đàn ông cũng ít khoe. Mà vợ lắm thói hư tật xấu, đàn ông lại càng giấu kín. Nhìn chung, tỉ lệ đàn ông đi rêu rao kể xấu vợ là rất thấp. Trong khi đó, tỉ lệ phụ nữ đi rêu rao, kể xấu, lên án chồng thì rất nhiều, thậm chí đại đa số. Một bên không bị “kết án” nên nghĩ mình không có tội. Một bên lúc nào cũng bị “kết án” nên ấm ức vì bị oan.

Phụ nữ thường thổi phồng thói xấu của chồng mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông vốn dĩ rất đơn thuần, nên dễ dàng bao dung hơn, chính vì vậy họ có thể chấp nhận những khuyết điểm của vợ mình. Hoặc giả, dù họ không chấp nhận được, họ cũng không thích càm ràm, đay nghiến. Thiên hạ thường sẽ không biết được vợ một người đàn ông có thật sự tốt với anh ta hay không, vì anh ta tránh kể lể về điều đó, cũng không trả lời nếu có ai đề cập. Thiên hạ sẽ phỏng đoán chủ quan bằng cách quan sát xem người đàn ông ấy có vui vẻ hay không, cơ thể có sạch sẽ không, tóc tai gọn gàng không, quần áo phẳng phiu không, ăn uống điều độ không,… Ngược lại, phụ nữ là chúa kể lể. Hễ có dịp tâm sự với hội bạn thân hay chị em là lôi các khuyết điểm của chồng ra kể. Hiếm có người phụ nữ nào vui vẻ chấp nhận chồng mình, rằng anh ấy như vậy là ổn rồi, người như vậy là có thể sống cùng rồi. Phụ nữ muốn sự hoàn hảo, muốn như ý, muốn thỏa mãn mọi nhu cầu. Phụ nữ cũng không thể kiểm soát cảm xúc, không giỏi giấu mọi chuyện vào bên trong, nên những bất mãn cứ thế tuôn ào ra ngoài. Và qua mô tả của phụ nữ, người chồng của cô ấy hiện lên như một gã tồi tệ nhất hành tinh. Phụ nữ còn kể lể nghĩa là còn thương và quan tâm chồng - Ảnh minh họa: Internet Nhưng, nếu đàn ông đang gặp phải một người vợ như vậy, đừng lấy làm buồn! Kể lể là cách để phụ nữ xả stress, cũng đang tự trấn an chính mình. Phụ nữ còn kể lể về chồng, nghĩa là còn thương, còn quan tâm, còn để ý chồng nhiều lắm. Quý ông nên vui hơn là nên giận. Phụ nữ mà không còn thương thì ai sống mặc ai!

Đàn bà khổ vì lầm tưởng: ‘Cho đi là sẽ nhận lại’ Bản thân nhiều lúc mệt mỏi, cô đơn, trống rỗng nhưng chúng ta lại gạt hết mọi xúc cảm để lo cho cảm xúc của người khác. Cố gắng như thế, hy sinh như thế nhưng chỉ nhận lại được sự vô tâm thì thật đau lòng.

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