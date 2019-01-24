Đàn bà khổ vì lầm tưởng: ‘Cho đi là sẽ nhận lại’

Phụ nữ yêu 24/01/2019 10:38

Bản thân nhiều lúc mệt mỏi, cô đơn, trống rỗng nhưng chúng ta lại gạt hết mọi xúc cảm để lo cho cảm xúc của người khác. Cố gắng như thế, hy sinh như thế nhưng chỉ nhận lại được sự vô tâm thì thật đau lòng.

Đâu phải mọi sự cố gắng, mọi công sức, mọi hy sinh đàn bà bỏ ra đều sẽ được đáp đền. Rất nhiều phụ nữ đã dành cả tuổi thanh xuân để sống trọn vẹn cho chồng con, gia đình nhưng cái giá họ nhận được chỉ là sự chê bai, phản bội. Nhiều người phụ nữ đau khổ và loay hoay tự hỏi: “Mình cố gắng chưa đủ hay bản thân còn thiếu sót điều gì?”.

Đàn bà khổ vì lầm tưởng: ‘Cho đi là sẽ nhận lại’ - Ảnh 1
Rất nhiều phụ nữ hy sinh cả tuổi thanh xuân để sống trọn vẹn cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này là vậy đó. Bạn cho người ta một cái bánh, không có nghĩa người ta cũng cho lại bạn. Bạn chở người ta đi hộ một đoạn đường, không có nghĩa người ta cũng sẽ chở hộ bạn vào một ngày khác. Bạn chia sẻ những lời động viên chân thành, không có nghĩa người ta cũng sẽ chia sẻ lời động viên mỗi khi bạn chán nản. Bạn yêu thương một người, không có nghĩa người kia cũng sẽ yêu thương lại bạn.

Ngẫm ra thì chua chát, bẽ bàng nhưng cuộc sống là như thế. Phụ nữ coi gia đình, coi chồng con trên hết mọi sự nhưng đâu phải người đàn ông nào cũng hiểu và trân trọng điều đó. Đàn ông vô tâm bởi ngoài xã hội có nhiều cuộc vui, những thứ phù phiếm đáng để anh ta bận tâm hơn gia đình. Đàn ông ngoại tình bởi coi rẻ nghĩa vợ chồng, luôn muốn sống theo bản năng của mình.

Đừng nghĩ mỗi khi chồng đi làm về, vợ rót cho anh ta một ly nước mà anh ta lại vui lòng, lại cảm kích. Bạn nấu một bữa ăn ngon nhưng chồng lại đi nhậu nhẹt thâu đêm không về. Rồi bạn thất vọng, rồi bất mãn. Đàn bà không sống vô tâm được như đàn ông. Đàn ông rất tùy ý, nên cho đi hay nhận lại cũng tùy ý. Đàn bà lại sâu sắc và nhạy cảm, cho đi hay nhận lại đều muốn đong đếm từng phút từng giây.

Đàn bà khổ vì lầm tưởng: ‘Cho đi là sẽ nhận lại’ - Ảnh 2
Đàn bà cứ mải mê cho đi rồi lại rơi vào vòng xoáy đau buồn - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ những người đàn ông đủ tinh tế mới hiểu đúng giá trị cho đi của đàn bà, khi ấy đàn ông mới bắt đầu nghĩ đến việc đáp trả lại một cách xứng đáng. Còn bằng không, đàn ông vẫn cứ thoải mái nhận, còn đàn bà thì cứ dại dột cho đi rồi rơi vào vòng xoáy đau buồn.

Thanh xuân của người phụ nữ rất ngắn ngủi. Nhiều khi chúng ta quên mất bản thân mình để vắt kiệt sức vì gia đình, chồng con. Bản thân mình nhiều lúc mệt mỏi, cô đơn, trống rỗng nhưng chúng ta lại gạt hết mọi xúc cảm để lo cho cảm xúc của người khác. Cố gắng như thế, hy sinh như thế nhưng chỉ nhận lại được sự vô tâm thì thật đau lòng.

Đàn bà khổ vì lầm tưởng: ‘Cho đi là sẽ nhận lại’ - Ảnh 3
Đàn bà à, đừng để sự vui vẻ hay hạnh phúc của bản thân phải phụ thuộc vào người khác - Ảnh minh họa: Internet

Sự thất vọng của phụ nữ về chồng đôi khi là vì bản thân mình đã hy vọng quá nhiều. Người thất vọng nhất luôn luôn là người đã hy vọng nhiều nhất. Đàn bà à, đừng để sự vui vẻ hay hạnh phúc của bản thân phải phụ thuộc vào người khác nữa. Đừng nghĩ hy sinh rồi chồng trân quý, vắt kiệt thanh xuân rồi chồng sẽ chung thủy. Hãy bớt hy sinh, bớt sống vì người khác.

Phụ nữ muốn lấy chồng tử tế nhưng lại bị cuốn hút bởi những người đàn ông hư

Phụ nữ muốn lấy chồng tử tế nhưng lại bị cuốn hút bởi những người đàn ông hư

Những người đàn ông quá hiền lành, đôi khi cả đời họ không tỏ tình, không giành lấy, không tước đoạt. Họ yêu bông hoa và để bông hoa nở rộ giữa khu vườn, không phải yêu như những kẻ ích kỉ ngắt bỏ vào bình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà hy sinh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 49 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 2 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 54 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này