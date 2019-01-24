Đàn bà khổ vì lầm tưởng: ‘Cho đi là sẽ nhận lại’

Bản thân nhiều lúc mệt mỏi, cô đơn, trống rỗng nhưng chúng ta lại gạt hết mọi xúc cảm để lo cho cảm xúc của người khác. Cố gắng như thế, hy sinh như thế nhưng chỉ nhận lại được sự vô tâm thì thật đau lòng.

Đâu phải mọi sự cố gắng, mọi công sức, mọi hy sinh đàn bà bỏ ra đều sẽ được đáp đền. Rất nhiều phụ nữ đã dành cả tuổi thanh xuân để sống trọn vẹn cho chồng con, gia đình nhưng cái giá họ nhận được chỉ là sự chê bai, phản bội. Nhiều người phụ nữ đau khổ và loay hoay tự hỏi: “Mình cố gắng chưa đủ hay bản thân còn thiếu sót điều gì?”. Rất nhiều phụ nữ hy sinh cả tuổi thanh xuân để sống trọn vẹn cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời này là vậy đó. Bạn cho người ta một cái bánh, không có nghĩa người ta cũng cho lại bạn. Bạn chở người ta đi hộ một đoạn đường, không có nghĩa người ta cũng sẽ chở hộ bạn vào một ngày khác. Bạn chia sẻ những lời động viên chân thành, không có nghĩa người ta cũng sẽ chia sẻ lời động viên mỗi khi bạn chán nản. Bạn yêu thương một người, không có nghĩa người kia cũng sẽ yêu thương lại bạn.

Ngẫm ra thì chua chát, bẽ bàng nhưng cuộc sống là như thế. Phụ nữ coi gia đình, coi chồng con trên hết mọi sự nhưng đâu phải người đàn ông nào cũng hiểu và trân trọng điều đó. Đàn ông vô tâm bởi ngoài xã hội có nhiều cuộc vui, những thứ phù phiếm đáng để anh ta bận tâm hơn gia đình. Đàn ông ngoại tình bởi coi rẻ nghĩa vợ chồng, luôn muốn sống theo bản năng của mình. Đừng nghĩ mỗi khi chồng đi làm về, vợ rót cho anh ta một ly nước mà anh ta lại vui lòng, lại cảm kích. Bạn nấu một bữa ăn ngon nhưng chồng lại đi nhậu nhẹt thâu đêm không về. Rồi bạn thất vọng, rồi bất mãn. Đàn bà không sống vô tâm được như đàn ông. Đàn ông rất tùy ý, nên cho đi hay nhận lại cũng tùy ý. Đàn bà lại sâu sắc và nhạy cảm, cho đi hay nhận lại đều muốn đong đếm từng phút từng giây.

Đàn bà cứ mải mê cho đi rồi lại rơi vào vòng xoáy đau buồn - Ảnh minh họa: Internet Chỉ những người đàn ông đủ tinh tế mới hiểu đúng giá trị cho đi của đàn bà, khi ấy đàn ông mới bắt đầu nghĩ đến việc đáp trả lại một cách xứng đáng. Còn bằng không, đàn ông vẫn cứ thoải mái nhận, còn đàn bà thì cứ dại dột cho đi rồi rơi vào vòng xoáy đau buồn. Thanh xuân của người phụ nữ rất ngắn ngủi. Nhiều khi chúng ta quên mất bản thân mình để vắt kiệt sức vì gia đình, chồng con. Bản thân mình nhiều lúc mệt mỏi, cô đơn, trống rỗng nhưng chúng ta lại gạt hết mọi xúc cảm để lo cho cảm xúc của người khác. Cố gắng như thế, hy sinh như thế nhưng chỉ nhận lại được sự vô tâm thì thật đau lòng. Đàn bà à, đừng để sự vui vẻ hay hạnh phúc của bản thân phải phụ thuộc vào người khác - Ảnh minh họa: Internet Sự thất vọng của phụ nữ về chồng đôi khi là vì bản thân mình đã hy vọng quá nhiều. Người thất vọng nhất luôn luôn là người đã hy vọng nhiều nhất. Đàn bà à, đừng để sự vui vẻ hay hạnh phúc của bản thân phải phụ thuộc vào người khác nữa. Đừng nghĩ hy sinh rồi chồng trân quý, vắt kiệt thanh xuân rồi chồng sẽ chung thủy. Hãy bớt hy sinh, bớt sống vì người khác.

Phụ nữ muốn lấy chồng tử tế nhưng lại bị cuốn hút bởi những người đàn ông hư Những người đàn ông quá hiền lành, đôi khi cả đời họ không tỏ tình, không giành lấy, không tước đoạt. Họ yêu bông hoa và để bông hoa nở rộ giữa khu vườn, không phải yêu như những kẻ ích kỉ ngắt bỏ vào bình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-kho-vi-lam-tuong-cho-di-la-se-nhan-lai-312786.html