Phụ nữ muốn lấy chồng tử tế nhưng lại bị cuốn hút bởi những người đàn ông hư

Phụ nữ yêu 24/01/2019 10:28

Những người đàn ông quá hiền lành, đôi khi cả đời họ không tỏ tình, không giành lấy, không tước đoạt. Họ yêu bông hoa và để bông hoa nở rộ giữa khu vườn, không phải yêu như những kẻ ích kỉ ngắt bỏ vào bình.

Mới biết yêu, chúng ta nhanh chóng chọn lấy một người nào đó vì vẻ ngoài. Yêu lần hai đã thận trọng hơn, nên soi xét thêm tính cách, lối sống. Yêu lần ba, chúng ta mong cầu gặp được người tử tế, nhưng chú ý thêm đến gia cảnh, xuất thân, sự nghiệp. Yêu nhiều lần, chúng ta vẫn mong cầu gặp được người tử tế, và chỉ cần được họ yêu lại mình bằng trái tim chân thành là đủ rồi!

Phụ nữ muốn lấy chồng tử tế nhưng lại bị cuốn hút bởi những người đàn ông hư - Ảnh 1
Những người đàn ông quá ngoan, quá hiền lành thường ít được phụ nữ chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nhiều khi lạ lắm. Chỉ mong cưới được một người chồng thật ngoan, thật tử tế. Trăm ngàn lần mong cầu sẽ yêu và cưới được người tử tế, thế nhưng khi gặp một người đàn ông quá ngoan, chúng ta lại bỏ qua họ để tìm kiếm một một người có cá tính và nhiều màu sắc hơn.

Bởi vì đàn ông ngoan thường nhạt nhẽo lắm. Họ không biết cách thổ lộ, không biết chiêu trò, không biết làm màu. Họ cũng chẳng muốn khoe khoang, càng không muốn khoác loác. Họ sống trong một vỏ bọc của một người bình thường, nhạt nhẽo, thậm chí chìm nghỉm giữa đám đông, vì họ chỉ thích vẫy vùng trong thế giới của riêng mình mà không làm ảnh hưởng đến ai xung quanh. Chúng ta thường bỏ qua họ, không hề để mắt tới họ. Chúng ta thích những thứ nổi bật, hào nhoáng, ồn ào. Thích những thứ gây được sự chú ý.

Đàn ông ngoan thường lắng nghe nhiều hơn là nói. Họ không kể lể về mình khiến người khác nghĩ rằng họ chẳng có nỗi đau gì. Họ lắng nghe nhiều đến mức người khác quên rằng ai cũng có nỗi bi thương trong đời. Họ chọn cách lắng nghe người khác thay vì giành nói về bản thân. Họ luôn tỏ ra cuộc sống của mình bình lặng, nhưng bên trong là những nỗi niềm, cũng có tổn thương, cũng có hi vọng, cũng có yếu đuối. Đàn ông hiền lành thường lặng im và tỏ ra vẫn ổn khi người đời quay lưng đi.

Phụ nữ muốn lấy chồng tử tế nhưng lại bị cuốn hút bởi những người đàn ông hư - Ảnh 2
Phụ nữ hay bị đánh lừa bởi bề ngoài, sự hào hoa, thông thái của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đáng buồn thay, chúng ta thường mê thích những kẻ thể hiện cái tôi, những kẻ bộc lộ điểm mạnh, những kẻ nắm rõ ưu thế. Phụ nữ chúng ta thường bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài, những gã đàn ông tỏ ra mình thật thông thái, nhiều tiền, kẻ biết làm nhiều trò vui, ăn nói hoạt ngôn… Phụ nữ hay gặp khổ sở trong tình yêu cũng bởi những người gắn mác tử tế nhưng nội tâm thì đầy toan tính.

Những người đàn ông quá hiền lành, đôi khi cả đời họ không tỏ tình, không giành lấy, không tước đoạt. Họ yêu bông hoa và để bông hoa nở rộ giữa khu vườn, không phải yêu như những kẻ ích kỉ ngắt bỏ vào bình. Đôi khi họ lặng lẽ ở bên, quan tâm bằng những cử chỉ chân thành và nói lời chúc phúc khi người phụ nữ yêu một người khác.

Họ có thể là anh chàng đồng nghiệp chạy chiếc xe cũ mèm trong công ty bạn. Họ có thể là anh chàng lúc nào cũng từ chối uống bia rượu rồi bị bạn bè bắt nạt. Họ có thể suốt năm chỉ quanh quẩn với vài bộ quần áo cũ. Khi xung quanh ai cũng ăn mặc bóng lộn thì họ chẳng mảy may để ý đến ngoại hình. Nhưng điểm chung ở họ chúng ta dễ dàng nhận thấy chính là sự giản dị và chân thành. Ở bên họ, chúng ta có được sự tin tưởng và bình yên.

Phụ nữ muốn lấy chồng tử tế nhưng lại bị cuốn hút bởi những người đàn ông hư - Ảnh 3
Phụ nữ hãy tinh tế để chọn người đàn ông của cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ à, khi chọn người yêu và nhất là khi chọn người đàn ông để gắn kết cả cuộc đời hãy đặt sự tử tế lên hàng đầu. Bởi suy cho cùng, những thứ phù phiếm ngoài kia rồi sẽ mất đi, tiền bạc, sự hào nhoáng sẽ chẳng là gì nếu như người đàn ông ấy không có Tâm với người đàn bà của mình.

Yêu và cưới một người tử tế, phụ nữ sẽ hạnh phúc!

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Chị làm được đồng nào anh ta đều lấy đi cà phê, mời mọc bia rượu bạn bè. Cha mẹ ở nhà nhiều khi chẳng có miếng ngon mà ăn, còn anh ta có đồng nào thì đi mời thiên hạ.

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