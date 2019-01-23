Trong tình yêu và hôn nhân, phụ nữ sợ nhất những gã đàn ông tồi mà luôn tỏ ra mình tử tế

Cái khổ lớn nhất của phụ nữ chính là yêu sai người và lấy nhầm chồng. Yêu rồi, cưới rồi mới biết rằng họ khốn nạn thì chẳng có gì khổ bằng. Bởi thế, người đời thường khuyên phụ nữ hãy tỉnh táo là vì vậy.

Đàn bà hay nói với nhau rằng: “Chẳng sợ đàn ông tồi mà thể hiện là mình tồi. Chỉ sợ loại đàn ông tồi mà giả nhân giả nghĩa, miệng mồm ngon ngọt, luôn tỏ ra mình là người tốt”. Phụ nữ khổ bởi yêu và lấy nhầm người đàn ông tồi tệ nhưng luôn tỏ ra mình tử tế - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông tồi mà thể hiện mình tồi, đàn bà biết đường mà né. Nếu không né, cũng biết mà cân nhắc. Nhưng đàn ông không thích sống thật với bản thân. Bên cạnh những người đàn ông vụng về để lộ những sơ hở về khiếm khuyết của mình, thì nhiều gã đàn ông khác đủ khôn ngoan để tạo cho mình một vẻ tử tế, đóng vai người tốt. Đàn bà gặp loại đàn ông này, mười người thì đau khổ hết cả mười. Đau khổ mà chẳng biết đâu là thật giả, đâu là đúng sai, nên cứ vậy mà lao đầu vào, mà lún sâu thêm, mãi không dứt ra được.

Đàn ông tồi lại thường có vẻ ngoài đạo mạo tử tế, thứ hai có miệng lưỡi luôn nói những điều tốt đẹp. Người như vậy, đàn bà muốn nghi ngờ cũng khó. Mọi sai trái đều được lấp liếm, mọi lỗi lầm đều có lí do. Mở miệng ra thủy chung, yêu thương. Cư xử từng chút nâng niu tôn trọng. Thật ra, ẩn đằng sau là một gã đàn ông lừa dối, điêu ngoa, tệ bạc. Gặp phải đàn ông giả nhân giả nghĩa, đàn bà dễ mềm lòng. Người còn non dại lại càng dễ mắc bẫy, mà người trải đời chưa chắc đã có thể thấu hết. Yêu đàn ông giả nhân giả nghĩa, đôi khi đàn bà chẳng nhận ra được bản chất thật của anh ta. Chỉ tự vấn bản thân tại sao đàn ông trên thế gian ai nấy đều đơn thuần, còn người đàn ông này lại phức tạp đến thế. Cũng chỉ nghĩ anh ta nội tâm phức tạp, không dám nghĩ anh ta khốn nạn.

Phụ nữ nhiều khi bị vẻ ngoài và những lời nói tử tế đánh lừa - Ảnh minh họa: Internet Người giả nhân giả nghĩa, có thể trong phút chốc lật vấn đề sang hướng khác. Anh ta đang sai, bỗng chốc hóa đúng vì “tôi sai là tại cô”. Thế nên mới có chuyện, đàn ông ngoại tình là lỗi của đàn bà, đàn ông đánh đàn bà cũng là lỗi của đàn bà, đàn ông vô tích sự lại là lỗi của thời cuộc. Từ đầu tới cuối, hoàn toàn không phải lỗi anh ta. Đừng lấy làm lạ nếu bạn gặp phải một gã đàn ông mà ngày hôm trước còn cư xử bội bạc với bạn, ngày hôm sau đã nói những lời đầy nước mắt thể như mọi thứ đều có ẩn tình, rằng nội tâm anh ta đang giày xéo đau đớn lắm. Đàn ông giả nhân giả nghĩa có mặt ở khắp nơi, và chúng ta thường không hiểu rõ về họ, cho đến khi chúng ta trở nên khốn cùng vì họ. Sự tử tế của đàn ông sẽ được kiểm chứng qua thời gian - Ảnh minh họa: Internet Cái khổ lớn nhất của phụ nữ chính là yêu sai người và lấy nhầm chồng. Yêu rồi, cưới rồi mới biết rằng họ khốn nạn thì chẳng có gì khổ bằng. Bởi thế, người đời thường khuyên phụ nữ hãy tỉnh táo là vì vậy. Đừng để ngoại hình, những lời nói ngon ngọt đánh lừa mình. Đàn ông tốt hãy nhìn vào hành động và sự tử tế sẽ được kiểm chứng qua thời gian.

Người đàn ông biết thương vợ sẽ không nói câu: ‘Em phải ăn Tết nhà chồng’ Người chồng đem đến cho vợ một cuộc sống đầy đủ về vật chất chưa chắc đã tốt. Nhưng một người chồng hiểu vợ mình cần gì, muốn gì, không muốn vợ mình phải buồn thì đó luôn là một người chồng tốt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-tinh-yeu-va-hon-nhan-phu-nu-so-nhat-nhung-ga-dan-ong-toi-ma-luon-to-ra-minh-tu-te-312668.html