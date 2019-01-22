Gửi người thứ ba: Đừng mong dùng nhan sắc để giữ chân một kẻ bạc tình

Tâm sự gia đình 22/01/2019 10:23

Người vợ đã hy sinh cho anh ta cả thanh xuân. Đã mòn mỏi vun vén, đã vượt qua bao nhiêu khổ ải, đã dứt ruột sinh con mà anh ta còn phản bội. Thì một kẻ qua đường lấy gì để trói chân người đàn ông đó cả cuộc đời?

Chắc chắn một điều rằng: Đàn ông tốt và tử tế sẽ không ngoại tình. Dù anh ta có địa vị, có tiền, có được bao nhiêu người ngưỡng mộ vì sự nghiệp nhưng một khi đã phản bội vợ con thì đó là hạng đàn ông chẳng ra gì. Nhưng rất nhiều kẻ thứ ba không nhìn được điều đó. Họ chỉ nghĩ mình được yêu thương, được nâng niu. Họ nghĩ người đàn ông kia sẽ yêu thương mình trọn đời mà không biết rằng sẽ có một ngày anh ta cũng dứt áo ra đi giống như cái cách đã làm với người vợ ở nhà.

Gửi người thứ ba: Đừng mong dùng nhan sắc để giữ chân một kẻ bạc tình - Ảnh 1
Đàn ông tử tế sẽ không bao giờ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn ham thích cái mới, cái lạ. Đó chính là lí do vì sao có rất nhiều người đàn ông “ăn vụng” trong khi người vợ ở nhà rất xinh đẹp, giỏi giang chẳng thua kém người nào. Vợ đẹp đến mấy với đàn ông cũng là “đồ cũ”. Nhân tình như viên kẹo ngọt ngào, đầy mới lạ và si mê. Nhưng thường cái gì ban đầu nồng nhiệt thì cũng chóng tàn. Chẳng mấy chốc đàn ông lại thấy nhàm chán.

Nhưng với những kẻ cướp chồng thì luôn thấy bản thân mình cao hơn người vợ ở nhà một bậc. Người đàn bà ở nhà nhàu nhĩ, xác xơ, nhàm chán và cũ kĩ đến mức người chồng chán ngấy. Họ tự thấy mình trẻ trung, xinh đẹp, thấy mình được yêu thương nhiều hơn. Tự huyễn hoặc rằng mình ở vị trí số 1 trong trái tim người đàn ông.

Người vợ ràng buộc với chồng bằng danh phận, bằng con cái, bằng những năm tháng khổ ải đi qua cùng nhau. Còn người thứ ba luôn muốn ràng buộc người đàn ông bằng sự trẻ trung, bằng nhan sắc mình đang có. Chân lý của kẻ thứ ba là: Đàn bà đẹp thì có quyền!

Gửi người thứ ba: Đừng mong dùng nhan sắc để giữ chân một kẻ bạc tình - Ảnh 2
Nhan sắc vốn dĩ là một thứ rất chóng tàn phai - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, nhan sắc vốn dĩ là thứ nhanh chóng tàn phai với một người phụ nữ. Nên nhớ rằng, chính người vợ ở nhà cũng một thời xuân sắc. Cũng má hồng, eo thon giống bất kì người phụ nữ nào. Nhưng vì hôn nhân, vì sinh con đẻ cái và bao nhiêu mối lo toan đã khiến thanh xuân họ qua đi. Vì chê bai nhan sắc vợ mà đàn ông ngoại tình. Một người đàn ông chỉ đến với đàn bà vì nhan sắc thì dĩ nhiên khi nhan sắc tàn phai anh ta cũng sẽ rời đi nhanh chóng.

Người đàn bà nào rồi cũng sẽ sinh con. Vóc dáng sẽ chẳng còn thon gọn, vùng bụng phẳng phiu sẽ trở nên ngấn mỡ. Có người thứ ba nào dám vỗ ngực nói rằng cả cuộc đời này mình sẽ giữ mãi được nhan sắc như hiện tại? Đàn bà nghĩ rằng dùng sự gợi cảm, bằng những phút giây trên giường mà trói chân được đàn ông là đàn bà dại dột.

Gửi người thứ ba: Đừng mong dùng nhan sắc để giữ chân một kẻ bạc tình - Ảnh 3
Chỉ có đàn bà dại dột mới nghĩ có thể trói chân đàn ông bằng nhan sắc - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ đã hy sinh cho anh ta cả thanh xuân. Đã mòn mỏi vun vén, đã vượt qua bao nhiêu khổ ải, đã dứt ruột sinh con mà anh ta còn phản bội. Thì một kẻ qua đường lấy gì để trói chân đàn ông cả cuộc đời. Người thứ ba à, hãy tỉnh mộng đi trước khi quá trễ!

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