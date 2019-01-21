Điểm yếu của đàn bà chính là lòng dạ đàn ông

Phụ nữ yêu 21/01/2019 14:04

Đàn bà sướng khổ không do người đàn ông quyết định mà ở cách nhìn đời. Lòng dạ đàn ông là thứ khó đoán, càng tin tưởng tuyệt đối thì đàn bà càng yếu thế trước cuộc đời.

Có những người phụ nữ rất xinh đẹp, rất giỏi giang, kiếm tiền nhiều, người ngoài nhìn thấy họ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng rồi, họ lại gục ngã chỉ vì một người đàn ông. Có những người phụ nữ sẵn sàng đổi cả gia tài đồ sộ chỉ muốn đổi về một tình yêu thật lòng. Có người đàn bà sẵn sàng bỏ chồng giàu để ngoại tình với một anh chàng chẳng có trong tay, chỉ đủ tiền để dắt cô ấy đi ăn hủ tiếu lề đường.

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Đàn bà khi yêu thật lòng sẽ cho hết đi những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói những người đàn bà đó dại dột, cả tin. Họ lụy tình và mềm yếu. Thật ra, đàn bà trong tình yêu đều như thế cả. Khi yêu thật lòng, khi gặp đúng người đàn ông của đời mình họ sẽ yêu cạn kiệt quên mình. Đàn bà một khi đã tin vào tình yêu đó sẽ coi nhẹ vật chất, những thứ phù phiếm chỉ để sống với tình yêu.

Cũng chính vì điểm yếu của mình, nhiều người đàn bà đã gặp muôn vàn khổ đau trong tình yêu cũng như hôn nhân. Họ tin chồng đến mức mù quáng. Những lời hứa hẹn yêu thương, những lời thề thốt họ đều tin đó là thật. Nhưng lòng người là thứ rất khó đoán, yêu bằng mười phần con tim thì kết cục nhiều người vẫn nhận về trái đắng.

Có những người đàn ông buổi sáng ôm hôn vợ đi làm, giờ sau đã ôm hôn nhân tình ở công sở. Có người thề thốt trọn đời thủy chung để rồi lại dắt một cô khác lên giường. Có người tử tế nhưng cũng có kẻ bạc lòng. Có người thương yêu người đàn bà của mình bất kể khiếm khuyết nhưng cũng có người quay lưng bất chấp vợ xinh đẹp, giàu sang. Điều khó đoán định nhất chính là lòng người. Đàn bà tin tưởng tuyệt đối chính là tự đánh cược cuộc đời của mình. Rất người đàn bà chỉ nhận về tay trắng trong canh bạc này.

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Lòng dạ đàn ông là thứ khó đoán, thủy chung cũng chỉ mang tính thời điểm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ yêu bằng hết mười phần con tim. Luôn chừa cho mình một phần lí trí, một phần tỉnh táo. Đàn bà trong hôn nhân, dẫu đang hạnh phúc cũng luôn biết tự đặt cho mình câu hỏi: “Lỡ chồng ngoại tình mình sẽ sống ra sao”.

Ai đó sẽ đặt câu hỏi, liệu có quá bi quan không khi sống mà cứ hoài nghi, không tin tưởng? Điều đó không phải bi quan mà thực tế. Cuộc đời vốn dĩ không phải màu hồng, không phải hôn nhân nghĩa là chung thủy, gắn kết trọn đời. Người đàn ông ngày hôm nay có thể thật lòng yêu bạn nhưng chưa chắc tương lai sẽ không thay lòng. Cuộc đời có nhiều biến động, cạm bẫy rất nhiều và thủy chung chỉ mang tính tương đối, không phải là vĩnh hằng.

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Đàn bà khôn ngoan sẽ không yêu hết bằng 10 phần con tim - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sướng khổ không do người đàn ông quyết định mà ở cách nhìn đời. Lòng dạ đàn ông là thứ khó đoán, càng tin tưởng tuyệt đối thì đàn bà càng yếu thế trước cuộc đời. Đàn bà khôn ngoan chính là người hiểu và biết được điều đó!

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