Phụ nữ lấy chồng nghèo lại vô tâm, không chỉ khổ vật chất mà đau cả tâm can

Phụ nữ yêu 19/01/2019 10:50

Không phải tất cả đàn ông nghèo đều tệ, nhưng một người đàn ông có năng lực, có tư duy, có sự phấn đấu, anh ta có thể không giàu nhưng chắc chắn sẽ không nghèo. Phụ nữ lấy đàn ông nghèo lại thêm tật vô tâm, không chỉ khổ về thân xác mà khổ cả tâm can!

Khi những câu chuyện về thói xấu của đàn ông trở nên vượt quá giới hạn và bị phanh phui vô tội vạ, người ta đổ cho phụ nữ cái tội “ham chồng giàu”. Một lý lẽ được đặt ra hết sức hùng hồn: Đàn ông giàu thì hư hỏng, nhiều tật xấu, ngoại tình là điều tất nhiên. Nhiều người còn tự nhủ rằng thôi thì lấy chồng nghèo cuộc đời sẽ yên ổn hơn.

Phụ nữ lấy chồng nghèo lại vô tâm, không chỉ khổ vật chất mà đau cả tâm can - Ảnh 1
Đàn ông nghèo vẫn đi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng thực tế, đó là một sự ngụy tạo vớ vẩn. Đôi khi chúng ta lầm tưởng về đàn ông nghèo. Lấy chồng nghèo không khổ. Nhưng lấy một kẻ vừa nghèo vừa vô tâm thì đối với phụ nữ không gì khổ bằng.

Đàn ông nghèo vẫn có thể ngoại tình. Đàn ông có bản năng thèm của lạ, nghe mật ngọt, thích lượn lờ xung quanh phụ nữ. Không có chuyện cưới chồng nghèo thì anh ta sẽ chung thủy với bạn. Chung thủy thuộc về phạm trù nhân cách, đạo đức, không liên quan giàu hay nghèo. Đàn ông nghèo ngoại tình theo cách của họ. Đừng nghĩ có tiền mới có thể ngoại tình.

Đàn ông vô tâm trong túi không có tiền thường đánh chửi vợ hơn. Vì họ ưa sĩ diện, hay tự ái, hay bất mãn với cuộc sống. Họ trút giận lên vợ mình. Họ không có cách để khẳng định quyền uy của một người chồng, nên dùng vũ lực để đàn áp. Trong mắt họ, từng lời nói hành vi của vợ đều như đang xem thường mình. Trong mắt họ, sĩ diện hão với bên ngoài quan trọng hơn vợ con nhiều. Không có tiền nên tự ti, sợ người đời khinh khi, càng sợ thì càng tìm cách lấp liếm đi. Đánh chửi vợ vừa để trút giận, vừa để thể hiện quyền uy vô nghĩa.

Phụ nữ lấy chồng nghèo lại vô tâm, không chỉ khổ vật chất mà đau cả tâm can - Ảnh 2
Khổ sở vô cùng khi lấy một người chồng vừa nghèo vừa vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nghèo không phải ai cũng trân trọng người phụ nữ đồng cam cộng khổ với mình. Họ bận quanh quẩn với sự bần cùng của mình. Họ xem mình là nạn nhân của xã hội, của thời cuộc. Họ bận ích kỉ với sự khốn cùng của bản thân mà không biết rằng người phụ nữ bên cạnh mình đang ngày đêm hy sinh, chịu đựng. Họ mải mê nhìn vào ngôi nhà, cái xe mới của người đàn ông khác, vợ con anh ta mới đẹp đẽ làm sao… mà quên rằng người phụ nữ bên cạnh mình mới là đáng thương nhất, đáng quý nhất.

Đàn ông vô tâm mà lại nghèo thì hay ích kỉ, ganh ghét. Bởi vì tâm hồn và tinh thần của họ thật mỏng manh. Họ sợ không ai nhìn thấy mình, không ai nghe thấy mình, nên lúc nào cũng thích lên tiếng. Họ hay kể khổ, hay phán xét, hay chê bai người khác vì điều đó làm họ thấy khá hơn. Đàn ông giàu không rảnh nói về nỗi khổ, cũng không rảnh phân trần hay ganh ghét với ai. Họ đang bận tiến về tương lai, bận tạo ra giá trị, bận xây dựng ước mơ của mình.

Phụ nữ lấy chồng nghèo lại vô tâm, không chỉ khổ vật chất mà đau cả tâm can - Ảnh 3
Không phải đàn ông nghèo nào cũng trân trọng người phụ nữ đồng cam cộng khổ với mình - Ảnh minh họa: Internet

Không phải tất cả đàn ông nghèo đều tệ, nhưng một người đàn ông có năng lực, có tư duy, có sự phấn đấu, anh ta có thể không giàu nhưng chắc chắn sẽ không nghèo. Phụ nữ lấy chồng nghèo lại thêm tật vô tâm không chỉ khổ thể xác mà đau cả tâm can!

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