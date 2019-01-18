Tâm sự người thứ ba: Tôi đã nhận được bài học cay đắng khi cố giành giật hạnh phúc của người khác

Tâm sự gia đình 18/01/2019 14:11

Có mặt vợ ông ta, chúng tôi vẫn xưng hô là chú cháu. Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau trong khách sạn. Ông ta dắt tôi đi ăn, đi chơi, cho rất nhiều tiền và mua tặng nhiều món quà quý giá.

Người ta nói: “Cái gì của mình là của mình. Cái gì không phải của mình dù có giành giật cũng chẳng được gì”. Tôi không tin vào câu nói đó. Tôi nghĩ rằng thứ người khác có được thì tại sao mình không thể có?

Tâm sự người thứ ba: Tôi đã nhận được bài học cay đắng khi cố giành giật hạnh phúc của người khác - Ảnh 1
Tôi luôn muốn mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Từ nhỏ, nhà tôi đã rất nghèo. Ba mẹ tôi làm lụng cực nhọc nhưng anh em chúng tôi vẫn rất thiếu thốn. Nhiều khi đi học với bộ quần áo cũ kĩ, nhàu nhĩ tôi rất mặc cảm. Trong khi đó nhiều bạn bè lại rất giàu có, muốn gì được nấy. Thương ba mẹ, tôi quyết tâm học hành giỏi giang để sau này có thể phụ giúp gia đình. Tôi phải thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ này chứ không thể chôn cuộc đời mình với ruộng vườn như ba mẹ.

Tôi đậu đại học, ba mẹ mừng rớt nước mắt. Tôi cũng rất mừng vì cánh cửa tương lai rất gần với mình. Tôi học hành chăm chỉ, cố gắng kiếm một tấm bằng tốt để có thể ở lại thành phố mưu sinh. Năm cuối đại học, khi đi làm gia sư thì tôi được một người đàn ông để ý. Mỗi lần đến nhà dạy học, khi không có vợ ông ở nhà ông thường tỏ ra săn đón, quan tâm. Ban đầu tôi cũng rất sợ, định bụng nhận xong tháng lương sẽ nghỉ.

Nhưng người đàn ông đó rất biết lấy lòng phụ nữ. Ông tặng tôi rất nhiều món quà đắt tiền, hứa hẹn sẽ chu cấp, sẽ lo cho tôi một công việc tốt nếu tôi đồng ý qua lại. Ban đầu tôi cự tuyệt nhưng hình ảnh ba mẹ cực nhọc làm lụng lại hiện ra. Tôi nghĩ tại sao mình không làm nhân tình của ông ta để đổi về một cuộc sống tốt hơn? Ông ta giàu có, nhà cửa cao rộng, có thể thay đổi được cuộc đời tôi.

Tâm sự người thứ ba: Tôi đã nhận được bài học cay đắng khi cố giành giật hạnh phúc của người khác - Ảnh 2
Tôi muốn đổi đời bằng việc cặp với người đàn ông giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tôi gật đầu đồng ý. Thế là tôi vẫn đến nhà dạy con ông ta như bình thường. Có mặt vợ ông ta, chúng tôi vẫn xưng hô là chú cháu. Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau trong khách sạn. Ông ta dắt tôi đi ăn, đi chơi, cho rất nhiều tiền và mua tặng nhiều món quà quý giá.

Ông ta cũng hứa hẹn, thề thốt sẽ không để tôi thiệt thòi. Nhưng “cây kim trong bọc lâu này cũng lòi ra”, vợ ông ta sau mấy tháng cũng phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Bà tôi đánh ghen tôi ngay tại nhà khi tôi đến dạy học. Bà ta bạt tai, lấy kéo cắt áo quần của tôi. Còn ông chồng thì rối rít xin lỗi vợ. Tôi nhận ra ông ta chỉ là hạng đàn ông hèn mạt.

Tâm sự người thứ ba: Tôi đã nhận được bài học cay đắng khi cố giành giật hạnh phúc của người khác - Ảnh 3
Tôi đã nhận về bài học đắng chát khi giật chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Bà ta bắt tôi chở về phòng trọ, trả lại hết những món đồ chồng bà tặng. Bạn bè, hàng xóm quanh dãy trọ ai cũng ra nhìn. Tôi xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Thế là tôi mất hết, cả danh dự, nhân phẩm và tương lai tươi sáng phía trước. Âu, đó cũng là bài học đắt giá cho tôi khi muốn đổi đời dựa vào thân xác.

Gửi những người đàn ông sống tàn nhẫn, ích kỷ với vợ

Gửi những người đàn ông sống tàn nhẫn, ích kỷ với vợ

Người vợ nào cũng xứng đáng được yêu thương, được trân trọng chứ không phải bị quay lưng và đối xử tồi tệ sau bao nhiêu năm tháng hy sinh vì gia đình. Đàn ông đích thực chẳng cần tử tế với cả thiên hạ, chỉ cần tốt với vợ mình là đủ.

Xem thêm
Từ khóa:   nguời thứ ba tâm sự người thứ ba con giáp thứ 13

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 22 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 35 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 27 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống