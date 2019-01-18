Tâm sự người thứ ba: Tôi đã nhận được bài học cay đắng khi cố giành giật hạnh phúc của người khác

Có mặt vợ ông ta, chúng tôi vẫn xưng hô là chú cháu. Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau trong khách sạn. Ông ta dắt tôi đi ăn, đi chơi, cho rất nhiều tiền và mua tặng nhiều món quà quý giá.

Người ta nói: “Cái gì của mình là của mình. Cái gì không phải của mình dù có giành giật cũng chẳng được gì”. Tôi không tin vào câu nói đó. Tôi nghĩ rằng thứ người khác có được thì tại sao mình không thể có? Tôi luôn muốn mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet Từ nhỏ, nhà tôi đã rất nghèo. Ba mẹ tôi làm lụng cực nhọc nhưng anh em chúng tôi vẫn rất thiếu thốn. Nhiều khi đi học với bộ quần áo cũ kĩ, nhàu nhĩ tôi rất mặc cảm. Trong khi đó nhiều bạn bè lại rất giàu có, muốn gì được nấy. Thương ba mẹ, tôi quyết tâm học hành giỏi giang để sau này có thể phụ giúp gia đình. Tôi phải thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ này chứ không thể chôn cuộc đời mình với ruộng vườn như ba mẹ.

Tôi đậu đại học, ba mẹ mừng rớt nước mắt. Tôi cũng rất mừng vì cánh cửa tương lai rất gần với mình. Tôi học hành chăm chỉ, cố gắng kiếm một tấm bằng tốt để có thể ở lại thành phố mưu sinh. Năm cuối đại học, khi đi làm gia sư thì tôi được một người đàn ông để ý. Mỗi lần đến nhà dạy học, khi không có vợ ông ở nhà ông thường tỏ ra săn đón, quan tâm. Ban đầu tôi cũng rất sợ, định bụng nhận xong tháng lương sẽ nghỉ. Nhưng người đàn ông đó rất biết lấy lòng phụ nữ. Ông tặng tôi rất nhiều món quà đắt tiền, hứa hẹn sẽ chu cấp, sẽ lo cho tôi một công việc tốt nếu tôi đồng ý qua lại. Ban đầu tôi cự tuyệt nhưng hình ảnh ba mẹ cực nhọc làm lụng lại hiện ra. Tôi nghĩ tại sao mình không làm nhân tình của ông ta để đổi về một cuộc sống tốt hơn? Ông ta giàu có, nhà cửa cao rộng, có thể thay đổi được cuộc đời tôi.

Tôi muốn đổi đời bằng việc cặp với người đàn ông giàu có - Ảnh minh họa: Internet Tôi gật đầu đồng ý. Thế là tôi vẫn đến nhà dạy con ông ta như bình thường. Có mặt vợ ông ta, chúng tôi vẫn xưng hô là chú cháu. Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau trong khách sạn. Ông ta dắt tôi đi ăn, đi chơi, cho rất nhiều tiền và mua tặng nhiều món quà quý giá. Ông ta cũng hứa hẹn, thề thốt sẽ không để tôi thiệt thòi. Nhưng “cây kim trong bọc lâu này cũng lòi ra”, vợ ông ta sau mấy tháng cũng phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Bà tôi đánh ghen tôi ngay tại nhà khi tôi đến dạy học. Bà ta bạt tai, lấy kéo cắt áo quần của tôi. Còn ông chồng thì rối rít xin lỗi vợ. Tôi nhận ra ông ta chỉ là hạng đàn ông hèn mạt. Tôi đã nhận về bài học đắng chát khi giật chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet Bà ta bắt tôi chở về phòng trọ, trả lại hết những món đồ chồng bà tặng. Bạn bè, hàng xóm quanh dãy trọ ai cũng ra nhìn. Tôi xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Thế là tôi mất hết, cả danh dự, nhân phẩm và tương lai tươi sáng phía trước. Âu, đó cũng là bài học đắt giá cho tôi khi muốn đổi đời dựa vào thân xác.

Gửi những người đàn ông sống tàn nhẫn, ích kỷ với vợ Người vợ nào cũng xứng đáng được yêu thương, được trân trọng chứ không phải bị quay lưng và đối xử tồi tệ sau bao nhiêu năm tháng hy sinh vì gia đình. Đàn ông đích thực chẳng cần tử tế với cả thiên hạ, chỉ cần tốt với vợ mình là đủ.

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