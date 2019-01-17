Đàn bà lấy chồng vì những điều lớn lao nhưng đôi khi ngay cả những điều nhỏ bé cũng không nhận được

Tâm sự gia đình 17/01/2019 14:10

Bước vào cuộc sống hôn nhân, phụ nữ chẳng mong mình quá sang giàu, quá nhiều vật chất. Chỉ cần chồng quan tâm, san sẻ những điều nhỏ nhặt là đàn bà đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khốn khổ thay, ngay cả những điều giản đơn như thế cũng ít người phụ nữ nào có được.

Đàn bà chúng ta đều như thế cả. Khi gật đầu đồng ý kết hôn đều nghĩ cuộc sống tương lai của mình sẽ thật viên mãn, thật hạnh phúc. Lấy chồng, nghĩa là có người cùng chia sẻ buồn vui. Lấy chồng, nghĩa là cuộc sống của sẽ không còn cô đơn, buồn tủi. Nhưng rồi khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chúng ta nhận ra rằng những điều đó thật xa vời.

Đàn bà lấy chồng vì những điều lớn lao nhưng đôi khi ngay cả những điều nhỏ bé cũng không nhận được - Ảnh 1
Đàn bà lấy chồng, ai cũng nghĩ cuộc đời mình sẽ hạnh phúc, bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân hiện đại không còn quá khắt khe như ngày trước. Lấy chồng cũng không phải khổ sở, gian nan gì cho cam. Gia đình chồng, mẹ chồng cũng chẳng phải quá khó tính và hà khắc như trong những bộ phim. Nhưng đàn ông thời nào cũng vô tâm giống nhau.

Chị gái tôi bảo với tôi rằng đừng quá mơ mộng và ảo tưởng về cuộc sống hôn nhân. Trước ngày kết hôn, chị cũng từng vẽ nên một cuộc sống thật yên bình. Chị nghĩ mỗi ngày sẽ vui vẻ bên những mâm cơm ấm cúng. Chiều chiều đi làm về, chị nấu ăn, chồng phụ nhặt rau. Những buổi tối cùng ngồi với nhau xem những bộ phim yêu thích.

Nhưng rồi, hôn nhân là sự bẽ bàng và thất vọng. Là những buổi tối ngồi dài cổ đợi chồng về bên mâm cơm nguội ngắt. Là những đêm khuya khắt đợi chồng về sau cuộc nhậu. Là đau lòng khi nhận về bao nhiêu sự vô tình, vô tâm. Là những giọt nước mắt và cô đơn chẳng thể chia sẻ với ai.

Đàn bà lấy chồng vì những điều lớn lao nhưng đôi khi ngay cả những điều nhỏ bé cũng không nhận được - Ảnh 2
Hôn nhân là bẽ bàng, thất vọng và những nỗi cô đơn không biết chia sẻ cùng ai - Ảnh minh họa: Internet

Chị bảo, đã từng nhiều lần muốn ly hôn. Đó là khi anh nói với chị rằng: “Bao nhiêu người đàn bà ngoài kia cũng sinh con chứ có phải mình em đâu mà than vãn”. Đó là những đêm chị thức rộc người chăm con mà anh vẫn ngủ say sưa. Đó là lần chị nghe chồng nói chuyện qua điện thoại: “Vợ tao chỉ ở nhà chăm con rồi ngủ, ăn bám chồng chứ có giỏi giang như vợ mày đâu!”. Đàn ông đôi khi giết chết trái tim của người vợ chỉ vì những câu nói quá vô tâm như thế!

Đàn ông thật lạ, họ chỉ nghĩ đến những điều lớn lao, vĩ đại. Họ quan tâm chuyện chính trị, kinh tế, họ có tâm với cả thiên hạ mà chẳng hiểu người đàn bà bên cạnh mình cần gì và muốn gì. Chị chỉ cần những đêm khuya anh một lần nói rằng: “Đi ngủ đi, để anh chăm con cho”. Chỉ cần lúc chị ốm đau, cảm sốt anh lo lắng, hỏi han. Chỉ cần bước về căn nhà bừa bộn, thay vì than phiền anh xắn tay lên phụ chị dọn dẹp mớ đồ của con.

Đàn bà lấy chồng vì những điều lớn lao nhưng đôi khi ngay cả những điều nhỏ bé cũng không nhận được - Ảnh 3
Chỉ cần chồng quan tâm, san sẻ những điều nhỏ nhặt là đàn bà đã thấy hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà chúng ta đều như thế cả. Bước vào cuộc sống hôn nhân chẳng mong mình quá sang giàu, quá nhiều vật chất. Chỉ cần chồng quan tâm, san sẻ những điều nhỏ nhặt là đàn bà đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khốn khổ thay, ngay cả những điều giản đơn như thế cũng ít người đàn bà nào có được.

Đàn bà lấy chồng: Biết đâu mà chọn!

Đàn bà lấy chồng: Biết đâu mà chọn!

Chị đã từng vỗ ngực tự hào khi lấy được một người chồng hội đủ những phẩm chất tốt. Nhưng mà đàn bà lấy chồng, biết đâu mà chọn lựa. Chồng giàu có, đẹp trai, tử tế… tất thảy cũng chẳng bằng một người chồng có Tâm với vợ.

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