Gửi những người đàn ông sống tàn nhẫn, ích kỷ với vợ

Người vợ nào cũng xứng đáng được yêu thương, được trân trọng chứ không phải bị quay lưng và đối xử tồi tệ sau bao nhiêu năm tháng hy sinh vì gia đình. Đàn ông đích thực chẳng cần tử tế với cả thiên hạ, chỉ cần tốt với vợ mình là đủ.

Các ông chồng có bao giờ nghĩ lại, mình đã hứa hẹn với vợ những gì để cô ấy gật đầu đồng ý kết hôn? “Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em”, “sẽ yêu thương và trân trọng em cả đời”, “sẽ chẳng bao giờ để em phải cô đơn”… Những lời hứa đó vừa thốt lên đã trôi mất theo gió. Những ông chồng chưa chắc đã nhớ mình hứa gì chứ đừng nói thực hiện. Có người đàn ông nào thực hiện được lời hứa của mình? - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn ông sống vô cùng tàn nhẫn với vợ. Họ cưới về nhưng bỏ rơi người vợ trong những cô đơn, buồn tủi. Đàn ông làm chồng đấy nhưng vẫn sống không khác gì những gã độc thân. Cưới vợ với họ là có thêm người phụ nữ lo lắng, quan tâm nhà cửa, chăm sóc cha mẹ. Đàn ông chẳng đủ tâm trí để thấu suốt, để nhìn nhận bản thân đã gây ra cho vợ điều gì. Với họ, bản thân mình luôn đúng và cuộc sống của vợ chẳng có gì để phiền hà hay kêu ca cả.

Anh đồng nghiệp của tôi là điển hình cho mẫu đàn ông vô tâm kiểu như vậy. Trên công ty lúc nào cũng dẻo miệng, khéo "tán hươu tán vượn" với mấy em nhân viên trẻ đẹp. Nhưng hễ nhắc đến vợ lại bảo: “Ôi giời, nhắc làm gì con sư tử ấy”. Những buổi chiều sau giờ làm, chẳng mấy khi anh chủ động về sớm. Cứ rủ em này, rủ người kia đi uống nước, nhậu nhẹt. Có chút thân thiết với anh nên tôi hiểu rõ người vợ của anh. Chị là người nhan sắc bình thường nhưng rất hiền lành, chịu khó. Chị là hình mẫu người phụ nữ của gia đình: Giỏi vun vén, rất đảm đang, hết lòng vì gia đình. Chị tất bật việc ở công ty rồi về nhà chăm hai con nhỏ. Vậy mà chồng chị cứ sống ung dung, đủng đỉnh. Nhìn anh ta ngồi rung đùi uống cà phê mỗi chiều mà tôi cảm thấy buồn thay cho chị vợ ở nhà.

Thương người phụ nữ tận tụy hết lòng vì chồng con mà vẫn bị đối xử tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet Sự việc không dừng ở đó. Anh dạo này còn có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với cô nhân viên trẻ đẹp mới vào công ty. Ai trong công ty cũng hiểu mối quan hệ của họ là gì. Đi ăn trưa với nhau, rồi biến mất cả hai tiếng rồi mới về lại công ty, chiều tối lại đi với nhau. Không ngoại tình thì là gì? Cũng là phụ nữ, tôi thương vô cùng người vợ của anh ở nhà. Vẫn tận tụy, vẫn lo lắng cho chồng con hết mực. Có ai ngờ rằng, sau lưng chồng xem mình chỉ như người giúp việc không công. Còn tàn nhẫn ngoại tình, đạp lên nghĩa vợ chồng để tìm kiếm thú vui thể xác. Người vợ nào cũng xứng đáng được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông à, đừng sống quá tàn nhẫn và ích kỉ như thế. Đó không phải tật xấu, không phải lỗi lầm mà đó là sự độc ác. Người vợ nào cũng xứng đáng được yêu thương, được trân trọng chứ không phải bị quay lưng và đối xử tàn tệ sau bao nhiêu năm tháng hy sinh vì gia đình. Đàn ông đích thực chẳng cần tử tế với cả thiên hạ, chỉ cần tốt với vợ mình là đủ. Nhưng oái ăm thay, đa phần đàn ông đều sống ngược lại. Tử tế, có tâm với cả thiên hạ trừ vợ của mình.

Đàn bà lấy chồng: Biết đâu mà chọn! Chị đã từng vỗ ngực tự hào khi lấy được một người chồng hội đủ những phẩm chất tốt. Nhưng mà đàn bà lấy chồng, biết đâu mà chọn lựa. Chồng giàu có, đẹp trai, tử tế… tất thảy cũng chẳng bằng một người chồng có Tâm với vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-nhung-nguoi-dan-ong-song-tan-nhan-ich-ky-voi-vo-311955.html