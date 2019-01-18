Người phụ nữ nào cũng có một cuộc sống thật vui vẻ cho đến khi… lấy chồng

Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi, bình yên nào cũng có xót xa. Người phụ nữ nào cũng có một cuộc sống thật vui vẻ, thật thanh thản khi bước vào hôn nhân. Nhưng rồi, đàn bà ai mà chẳng phải rời khỏi vòng tay cha mẹ để bước vào nhà chồng.

Ước muốn của một người đàn bà đàn bà có chồng nhiều khi chỉ là: Một ngày không làm vợ, làm mẹ và cả làm dâu. Một ngày chỉ nằm ườn ra và ngủ, không phải nhúng tay vào bất kì việc nhà nào. Chẳng phải vô cớ mà đàn bà có chồng khuyên những cô gái trẻ: “Đừng có dại lấy chồng sớm!”. Gái chưa chồng luôn có một cuộc sống giản đơn, vui vẻ, không phải gánh quá nhiều trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet Một ngày mới của gái còn son sẽ là thức dậy trong yên bình. Ung dung rửa mặt, tô son, trang điểm. Ngắm nghía mình trước gương, rồi bước ra đường với bộ quần áo đẹp nhất. Còn gái có chồng một ngày thức dậy trong ồn ào. Cuống cuồng nhìn đồng hồ chỉ sợ trễ giờ chở con đến lớp, trễ giờ đến công ty. Quáng quàng hối chồng, giục con thức dậy. Lo cho con cái ăn sáng, thay quần áo rồi vội vàng bước ra đường. Son không kịp tô chứ nói gì đến việc ngắm nghía mình trong gương.

Những buổi tối của gái còn son là ngồi cà phê với bạn bè, la cà quán xá hay đơn giản là nằm ườn ra giường vừa lướt điện thoại vừa đắp mặt nạ. Nhà bên kia, gái có chồng đang rửa chén, giặt giũ, lau nhà, bận dạy con học… Tất bật đến khi con ngủ mới được ngả lưng. Gái chưa chồng những ngày nghỉ chỉ việc nằm ườn ra ngủ nướng. Dậy muộn bao nhiêu cũng chẳng ai la rầy, ăn uống nhiều khi ba mẹ còn lo cho từng bữa. Phụ nữ có chồng ngày nghỉ còn mệt hơn ngày đi làm. Chỉ cần mình lơ là nhà cửa đã như bãi chiến trường.

Bước vào ngưỡng cửa nhà chồng, cuộc đời người phụ nữ sẽ không còn đơn thuần, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet Bất kể giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, cao hay thấp… gái chưa chồng vẫn luôn luôn sướng hơn gái có chồng. Chẳng phải lấy chồng quá cực nhọc, khổ sở gì cho cam nhưng khi bước vào ngưỡng cửa nhà chồng, cuộc đời người phụ nữ đã bước sang trang khác. Chẳng còn có thể ngây thơ, vui vẻ, thanh thản như trước. Phải học cách thích nghi, phải làm mẹ, làm vợ, làm dâu. Có thể chồng giàu có, chồng tử tế, thương yêu nhưng có những nỗi cô đơn và buồn tủi trong cuộc sống hôn nhân mà không phải ai cũng hiểu. Khi còn sống với cha mẹ ruột, cuộc sống đơn giản và bình yên lắm. Nhưng khi về ở với nhà chồng, vui buồn gì cũng nhìn mặt người khác mà sống. Đôi khi buồn lắm nhưng cũng phải gượng cười cho gia đình vui vẻ. Đàn bà có chồng, cuộc đời không chỉ sống cho mình nữa mà nghĩ cho chồng, cho con. Người con gái nào cũng từng được cha mẹ coi như vàng như ngọc, được nâng niu chiều chuộng. Nhưng đôi khi bước vào nhà chồng, người phụ nữ lại chẳng được coi trọng. Đàn bà lấy chồng gặp người tử tế thì cuộc sống hạnh phúc, gặp đàn ông tồi thì cuộc đời coi như rơi xuống địa ngục. Cái giá của hạnh phúc đôi khi chính là sự chịu đựng của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi, bình yên nào cũng có xót xa. Người phụ nữ nào cũng có một cuộc sống thật vui vẻ, thật thanh thản khi bước vào hôn nhân. Nhưng rồi, đàn bà ai mà chẳng phải rời khỏi vòng tay cha mẹ để bước vào nhà chồng. Phải tự mình đứng vững, tự mình vượt qua hết mọi gian nan, có những lúc tự lau nước mắt… Cái giá của hạnh phúc đôi khi chính là sự chịu đựng của người phụ nữ.

Gửi những người đàn ông sống tàn nhẫn, ích kỷ với vợ Người vợ nào cũng xứng đáng được yêu thương, được trân trọng chứ không phải bị quay lưng và đối xử tồi tệ sau bao nhiêu năm tháng hy sinh vì gia đình. Đàn ông đích thực chẳng cần tử tế với cả thiên hạ, chỉ cần tốt với vợ mình là đủ.

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