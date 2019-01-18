Hôn nhân là nơi vắt kiệt sức lao động của phụ nữ nhiều nhất

Tâm sự gia đình 18/01/2019 14:22

Nếu được trả công cho việc nhà với giá rẻ mạt thì người đàn bà nào cũng sẽ trở nên rất giàu có. Đàn ông à, hãy thương lấy người phụ nữ bên cạnh mình. Bởi anh sẽ không thể nào hiểu thấu những nỗi vất vả và hy sinh mà cô ấy đã bỏ ra cho gia đình nhiều như thế nào.

Chỉ những người phụ nữ có chồng, có con rồi mới hiểu thấu công sức của đàn bà đã bỏ ra cho gia đình nhiều như thế nào. Phụ nữ mỗi ngày dành rất nhiều thời gian để dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc con cái, vun vén nhà cửa… Biết bao công việc không tên dồn lên đôi vai nhỏ bé ấy. Nhưng rất hiếm những người chồng nhìn thấy được những giọt mồ hôi của vợ.

Hôn nhân là nơi vắt kiệt sức lao động của phụ nữ nhiều nhất - Ảnh 1
Mỗi ngày phụ nữ phải dành rất nhiều thời gian để làm việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hiện đại không còn chuyện phụ thuộc chồng vào kinh tế. Họ có thể có chỗ đứng ngoài xã hội, ở những vị trí rất cao và kiếm tiền không thua gì chồng. Thế nhưng, khi bước về nhà, những công việc nội trợ được mặc định là của phụ nữ. Chồng hay vợ đều làm 8 tiếng ở công ty nhưng sau giờ làm việc đàn ông ung dung, đủng đỉnh nghỉ ngơi. Nhưng phụ nữ lại bắt đầu gồng mình lên để nấu nướng, dọn dẹp, chăm con…

Bước vào một căn nhà bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung, ai cũng nghĩ trong đầu: “Người đàn bà này sống quá luộm thuộm”. Nhìn một đứa con lấm bẩn, tay chân dính đất, người ta sẽ nghĩ: “Một người mẹ không biết chăm sóc con”. Khi nhìn một người đàn ông ăn mì gói, ngay lập tức người ta lại liên tưởng đến một người vợ vụng về, không biết nấu nướng. Nghĩa là, đâu đâu cũng thấy trách nhiệm và bổn phận của người phụ nữ. Người chồng gần như vô can, vô hình trong việc chăm sóc con cái, phụ giúp vợ công việc gia đình.

Hôn nhân là nơi vắt kiệt sức lao động của phụ nữ nhiều nhất - Ảnh 2
Phụ nữ hiện đại đến đâu nhưng bước về nhà bao nhiêu công việc không tên đang đợi - Ảnh minh họa: Internet

Sinh con và chăm sóc con cái mới thực sự là cuộc chiến khốc liệt của đàn bà. Sinh một đứa con, người phụ nữ như trải qua cơn thập tử nhất sinh, đau đớn tận cùng. Chăm một đứa con mọn vắt kiệt sức lực phụ nữ bằng những đêm không ngủ. Tranh thủ con ngủ lại rón rén đi làm việc nhà, nấu ăn, giặt giũ. Nhiều khi vừa bế con vừa ăn cơm, vừa làm việc nhà là chuyện thường tình. Bao nhiêu nỗi khổ đó của phụ nữ có mệt mỏi bằng một người đàn ông đi làm ở công ty không? Nếu được lựa chọn, hẳn người phụ nữ nào cũng đồng ý để mình bước ra ngoài xã hội làm việc, còn người chồng ở nhà chăm con mọn.

Hôn nhân là nơi “bóc lột” sức lao động của phụ nữ nhiều nhất. Bất kể người phụ nữ ấy là ai, có địa vị, kiếm được nhiều tiền… thì trong tâm thức cố hữu việc nhà là của đàn bà. Không phải phụ nữ hay kêu ca, phàn nàn mà bởi vì đàn ông không hề biết vợ đã mệt mỏi và hy sinh cho gia đình nhiều như thế nào.

Hôn nhân là nơi vắt kiệt sức lao động của phụ nữ nhiều nhất - Ảnh 3
Đàn ông mãi không hiểu thấu được những nỗi vất vả và hy sinh vợ mình phải gánh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu được trả công cho việc nhà với giá rẻ mạt thì người đàn bà nào cũng sẽ trở nên rất giàu có. Đàn ông à, hãy thương lấy người phụ nữ bên cạnh mình. Bởi anh sẽ không thể nào hiểu thấu những nỗi vất vả và hy sinh mà cô ấy đã bỏ ra cho gia đình nhiều như thế nào. Đừng quá đòi hỏi trách nhiệm và bổn phận ở vợ. Một người đàn ông tử tế sẽ không để vợ mình mệt mỏi với quá nhiều gánh nặng trên vai.

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Người vợ nào cũng xứng đáng được yêu thương, được trân trọng chứ không phải bị quay lưng và đối xử tồi tệ sau bao nhiêu năm tháng hy sinh vì gia đình. Đàn ông đích thực chẳng cần tử tế với cả thiên hạ, chỉ cần tốt với vợ mình là đủ.

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