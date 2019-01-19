Đàn bà đẹp chưa chắc chồng đã trân quý, nhưng xấu xí chắc chắn chồng sẽ chê

Phụ nữ đẹp, trăm điều lợi. Đừng dại dột gì mà không đẹp! Hãy học hỏi nhau cách chăm sóc bản thân và trở nên tốt nhất, đẹp nhất có thể. Hãy luôn sống bằng một phiên bản xinh đẹp nhất, tự chủ nhất.

Khi phụ nữ đua nhau làm đẹp, nhiều người tặc lưỡi: “Đâu phải đẹp là giữ được chồng. Quan trọng nhất vẫn là tâm hồn, tính tình. Nếu đẹp mà giữ được chồng, thì hoa hậu đâu có ly hôn”. Quả thật, phụ nữ đẹp chưa chắc đã được chồng trân quý. Vợ dù đẹp thế nào, đối với đàn ông vẫn là “người đã cũ”. Cái mới đôi khi chẳng “chất lượng” bằng, nhưng được đổi khẩu vị thì lại thấy ngon, thấy thèm. Đừng tin lời đàn ông khi nói về tâm hồn, phụ nữ muốn đàn ông thích trước hết phải đẹp - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông đã có tâm dù vợ đẹp hay xấu, già hay trẻ, cũng tự biết yêu thương gìn giữ, trân quý bảo vệ. Đàn ông đã bạc tình, trên trời dưới đất đều tìm cái để bất mãn với vợ mình, dù có nhan sắc cũng chẳng cứu chữa được.

Nhưng, đừng tin lời đàn ông nói! Đàn ông muốn tỏ ra bản thân mình có giá trị, nên luôn miệng khẳng định rằng anh ta quan trọng nhân phẩm, khí chất, tâm hồn. Không, đàn ông thích cái đẹp. Phải đẹp trước đã, rồi mới đến nhân phẩm, khí chất. Phụ nữ tin lời đàn ông rồi chỉ lo trau dồi bên trong mà bỏ bê bên ngoài, sớm muộn gì đàn ông cũng chán. Phụ nữ làm đẹp là đặc ân, là quyền lợi, là việc phải làm! Không dính dáng gì đến đàn ông ở đây, cũng không làm đẹp để được cầu cạnh. Phụ nữ, cứ đẹp là có lợi thế, cứ đẹp là cuộc sống dễ thở hơn. So với người khác, lúc nào cũng được ưu ái.

Người ta luôn ưu tiên cho phụ nữ đẹp, giúp đỡ phụ nữ đẹp - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ đẹp, nếu người này không thương, thì có đàn ông khác thương, chẳng sợ khổ. Phụ nữ đẹp khóc, phụ nữ đẹp khổ, phụ nữ đẹp buồn, thiên hạ nhìn vô xót xa lắm, thương cảm lắm. Đàn ông xung quanh cũng muốn nhào vào bảo bọc, chở che. Chồng lơ là một chút, tồi tệ một chút, sơ hở mất vợ như chơi. Phụ nữ đẹp, dễ tìm việc làm lắm. Sợ gì làm mẹ đơn thân, sợ gì bỏ đi gã chồng tồi tệ. Phụ nữ có nhan sắc, không sợ không có đất sống, không sợ không có cơm ăn. Người ta ưu tiên phụ nữ đẹp, muốn giúp đỡ phụ nữ đẹp, muốn phụ nữ đẹp cười. Ra đời, kiếm tiền là một dạng năng lực, nhưng sắc đẹp cũng là năng lực. Phụ nữ, cứ đẹp là dễ có tiền, không giàu thì cũng chẳng nghèo. Phụ nữ đẹp, tự bản thân của họ đã cảm thấy hạnh phúc. Vì họ biết yêu bản thân mình, quý trọng bản thân mình. Họ tự tin với chính mình, mỗi lần soi gương là tự khắc mỉm cười. Người biết tự thương mình, thì có thể tự thân sống hạnh phúc, đâu cần ai khác đem hạnh phúc tới, đâu trông chờ vào hạnh phúc viển vông bên ngoài. Phụ nữ à, hãy sống bằng phiên bản xinh đẹp nhất, tự chủ nhất - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ đẹp, trăm điều lợi. Đừng dại dột gì mà không đẹp! Hãy học hỏi nhau cách chăm sóc bản thân, và trở nên tốt nhất, đẹp nhất có thể. Hãy luôn sống bằng một phiên bản xinh đẹp nhất, tự chủ nhất. Lúc ấy, chồng phải chạy theo giữ bạn, chứ bạn không phải giữ chồng nữa!

Người phụ nữ nào cũng có một cuộc sống thật vui vẻ cho đến khi… lấy chồng Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi, bình yên nào cũng có xót xa. Người phụ nữ nào cũng có một cuộc sống thật vui vẻ, thật thanh thản khi bước vào hôn nhân. Nhưng rồi, đàn bà ai mà chẳng phải rời khỏi vòng tay cha mẹ để bước vào nhà chồng.

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