Đàn ông ngoan và đàn ông hư, khác nhau và giống nhau điểm gì?

1. Đàn ông ngoan và đàn ông hư thì đều là… đàn ông! Vì vậy, họ có những mối quan tâm giống nhau, những sở thích tương đồng nhau. Không có chuyện đàn ông hư thì thích bia rượu, còn đàn ông ngoan lại mê nước lọc.

Dưới đây là những điểm giống và khác nhau của đàn ông ngoan – đàn ông hư .

3. Đàn ông ngoan và đàn ông hư đều thường xuyên mắc lỗi lầm trong cuộc sống. Nhưng, đàn ông ngoan thường mắc lỗi vì vô tình, đàn ông hư lại mắc lỗi vì cố tình.

2. Đàn ông ngoan và đàn ông hư đều biết yêu chân thành. Nhưng đàn ông ngoan ngại thay đổi, sợ thay đổi, không dám buông bỏ. Ngược lại, đàn ông hư dễ thay đổi, dám thay đổi, chấp nhận buông bỏ.

4. Đàn ông ngoan và đàn ông hư đều có thể ngoại tình. Đàn ông ngoan ngoại tình vì ngu ngốc, còn đàn ông hư ngoại tình vì ham thích.

5. Đàn ông ngoan và đàn ông hư đều thích phụ nữ đẹp. Trong khi đàn ông ngoan tìm cách chinh phục phụ nữ đẹp, thì đàn ông hư chọn cách mua phụ nữ đẹp.

6. Đàn ông ngoan và đàn ông hư có thể đều không quan trọng trinh tiết, nhưng tuyệt đối không thích người phụ nữ thiếu phẩm hạnh. Nếu cưới phải người phụ nữ thiếu phẩm hạnh, chỉ có thể là vì cả đàn ông ngoan và đàn ông hư đã bị lừa.

Đàn ông ngoan hay hư thì đều thích phụ nữ đẹp - Ảnh minh họa: Internet

7. Đàn ông ngoan và đàn ông hư đều có những góc sâu yếu đuối. Nhưng đàn ông ngoan đối diện với nó bằng sự im lặng, đàn ông hư đối diện với nó bằng sự nổi loạn.

8. Đàn ông ngoan và đàn ông hư đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nhưng đàn ông ngoan không bộc lộ hai khía cạnh này một cách mạnh mẽ. Ngược lại, đàn ông hư bộc lộ điểm mạnh như một thứ đam mê, và bộc lộ điểm yếu như một thứ bản chất.

9. Đàn ông ngoan và đàn ông hư đều có xu hướng sống cho bản thân trước, đặt bản thân lên hàng đầu. Tuy nhiên, đàn ông ngoan tìm cách làm hài lòng mọi người, đàn ông hư lại cư xử tùy ý với mọi người. Đàn ông ngoan nghĩ rằng làm hài lòng mọi người, anh ta sẽ có cuộc sống tốt hơn. Đàn ông hư nghĩ rằng, cư xử tùy ý với mọi người, bắt mọi người chấp nhận mình, anh ta sẽ có cuộc sống tự do hơn.

Đàn ông ngoan ngoại tình vì ngu ngốc, đàn ông hư ngoại tình vì ham thích - Ảnh minh họa: Internet

10. Đàn ông ngoan và đàn ông hư, thực ra không có ranh giới. Vì một ai đó, đàn ông ngoan có thể thành đàn ông hư, và đàn ông hư sẽ thành đàn ông ngoan. Trong cuộc đời một người đàn ông, có lúc họ đóng vai này, lúc khác lại đóng vai khác. Là cuộc đời khiến họ phải ngoan hoặc hư, phải sai hoặc đúng. Đàn bà nếu đã yêu đàn ông, thì ngoan hư gì vẫn sẽ yêu!