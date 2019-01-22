Người đàn ông biết thương vợ sẽ không nói câu: ‘Em phải ăn Tết nhà chồng’

Tâm sự gia đình 22/01/2019 10:30

Người chồng đem đến cho vợ một cuộc sống đầy đủ về vật chất chưa chắc đã tốt. Nhưng một người chồng hiểu vợ mình cần gì, muốn gì, không muốn vợ mình phải buồn thì đó luôn là một người chồng tốt.

Chuyện ăn Tết bên nội hay bên ngoại sẽ luôn là đề tài muôn thuở mỗi dịp xuân về. Những gia đình nội ngoại gần nhau còn thể dễ dàng sắp xếp. Còn nội ngoại cách xa nhau thì luôn luôn nan giải. Lẽ dĩ nhiên, ai cũng muốn vợ hoặc chồng mình về nhà cha mẹ ruột để ăn Tết. Làm sao để phải đạo lại vừa thỏa mong ước nhớ mong gia đình, khó lắm thay!

Người đàn ông biết thương vợ sẽ không nói câu: ‘Em phải ăn Tết nhà chồng’ - Ảnh 1
Ăn Tết bên nội hay bên ngoại luôn là đề tài muôn thuở mỗi dịp xuân về của các cặp vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều vợ chồng thỏa thuận với nhau, một năm Tết nội, năm kia lại Tết ngoại cho công bằng. Nhưng lại có rất nhiều người đàn ông rất “truyền thống” cương quyết làm theo ý mình: “Đàn bà đã lấy chồng thì lẽ dĩ nhiên phải ăn Tết bên chồng, có gì phải bàn”. Biết là truyền thống nhưng có ai hiểu được nỗi lòng của những người đàn bà lấy chồng xa chỉ muốn vài ngày được đoàn viên với gia đình.

365 ngày, đàn bà làm dâu, làm mẹ, làm vợ. Họ sống cần mẫn, tận tụy, hy sinh cho chồng cho con. Vòng quay của họ là công việc ở công ty, nội trợ ở nhà, tất bật với con cái. Lấy chồng xa, họa hoằn lắm mới có dịp về thăm cha thăm mẹ. Còn không, chỉ biết lén giấu nỗi niềm của mình vào lòng.

Nỗi nhớ mong gia đình ấy chẳng phải người đàn ông nào cũng có thể hiểu được. Nhớ mong đến mấy cũng chỉ biết gọi điện về hỏi han. Mỗi khi cha mẹ đau ốm chẳng thể về thăm. Trong những bữa cơm gia đình chồng sum vầy, đầm ấm lại chạnh lòng nghĩ đến cha mẹ ở xa. Biết rằng lấy chồng xa là phải đánh đổi nhưng nỗi cô đơn mà chồng không hiểu thấu lại cứ nhân lên nhiều lần.

Người đàn ông biết thương vợ sẽ không nói câu: ‘Em phải ăn Tết nhà chồng’ - Ảnh 2
Tết quý giá chẳng phải ở mâm cao cỗ đầy mà người phụ nữ được trở về, đoàn viên với cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày Tết, nỗi nhớ mong ấy lại cồn cào hơn bao giờ hết. Tết đến lại thương ba mẹ mong ngóng con cháu, chờ đợi những giờ phút sum vầy. Tết chẳng phải ở mâm cao cỗ đầy mà người đàn bà được trở về nhà, ở cạnh ba mẹ là đã thấy đủ đầy. Bao nhiêu người đàn ông thấy được điều đó?

Rất nhiều người đàn ông ngày thường đã đòi hỏi trách nhiệm và bổn phận ở vợ. Đến Tết lại đòi hỏi những điều đó để tròn đạo với nhà chồng. Phụ nữ phải lo trong lo ngoài, lo quà Tết, lo mâm cỗ. Năm nào cũng chỉ nhận được một câu: “Phải ăn Tết nhà chồng”, người đàn bà nào cũng thấy tủi thân và xót xa.

Phúc cho những người đàn bà có chồng hiểu thấu được những tâm tư, tình cảm sâu kín của mình. Chỉ cần nghe chồng nói một câu: “Năm vừa rồi đã ăn Tết bên nội, năm nay em cứ về bên ngoại” là đã thấy cảm kích và ấm lòng.

Người đàn ông biết thương vợ sẽ không nói câu: ‘Em phải ăn Tết nhà chồng’ - Ảnh 3
Đàn ông thương vợ sẽ hiếu thấu được nỗi lòng của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng đem đến cho vợ một cuộc sống đầy đủ về vật chất chưa chắc đã tốt. Nhưng một người chồng hiểu vợ mình cần gì, muốn gì, không muốn vợ mình phải buồn thì đó luôn là một người chồng tốt. Vợ chồng luôn cần nhau ở sự sẻ chia, thấu hiểu. Đàn ông thương vợ sẽ hiểu rằng vợ mình cũng có tổ tiên, có gia đình, cũng mong ngóng những khoảnh khắc sum vầy. Người đàn ông tốt sẽ không bắt vợ mình lúc nào cũng phải tròn trách nhiệm và bổn phận.

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