Đừng cười khi người khác ly hôn, vì chúng ta không biết cuộc hôn nhân của mình ngày mai sẽ ra sao

Cuộc đời vốn dĩ là thế, có được rồi lại mất đi. Bản thân của chúng ta ngày hôm nay cũng khác xa với quá khứ. Vì thế đâu có điều gì đảm bảo rằng người chồng trong tương lai của mình sẽ không thay lòng.

Phụ nữ vừa mới ly hôn hay mang tiếng một đời chồng ngoài những vết thương khó lành trong lòng họ còn gánh chịu điều tiếng của xã hội. Bên cạnh một vài người tỏ ra thông cảm, thấu hiểu thì nhiều người khác lại nhìn họ với ánh mắt không mấy thiện cảm: “Đàn bà có sống ra sao thì chồng mới bỏ”, “hay ho gì loại đàn bà bỏ chồng”, “hay lại có nhân tình rồi mới bỏ chồng như thế”... Người đời nhìn những người phụ nữ ly hôn với ánh mắt không mấy thiện cảm - Ảnh minh họa: Internet Người ngoài cuộc khen chê, xét đoán thì dễ lắm. Nhưng có biết đâu rằng những người phụ nữ trong cuộc thì đau đớn cả tâm can. Bước vào hôn nhân, có ai không mong muốn mình được trọn vẹn, bình yên. Chẳng có người phụ nữ nào lại dại dột rời bỏ một người chồng tử tế, biết thương yêu và trân trọng mình cả.

Một cuộc hôn nhân tan vỡ, người chịu khổ sở và đau đớn nhất chính là phụ nữ. Họ đã có quãng thời gian sống trong sự dằn vặt, khổ tâm để chọn ra con đường cho mình: Buông bỏ hay tiếp tục ở lại. Ly hôn, mỗi ngày người đàn bà phải sống trong sự bất lực vì chẳng còn sức để gìn giữ hạnh phúc. Họ đau đớn nhìn hạnh phúc, bao nhiêu công sức của mình bỏ ra đổ sông đổ biển. Ly hôn là phương án cuối cùng, bởi chẳng còn lựa chọn nào khác. Họ biết rằng cuộc hôn nhân này đã vô nghĩa và bản thân chẳng còn có thể nắm giữ được gì. Người chồng thương yêu ngày nào đã chẳng thể có tiếng nói chung, chẳng thể cùng nhau đi tiếp đoạn đường. Sống chung dưới một mái nhà mà người phụ nữ phải khổ sở, đau đớn thì tại sao lại không cho họ cái quyền được buông tay?

Đàn bà ly hôn khi đã kiệt sức trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Đừng cười những gia đình đổ vỡ, đừng chê trách những người từng ly hôn bởi vì bạn sẽ không biết cuộc hôn nhân của mình sẽ ra sao. Rất nhiều người đang có một cuộc sống viên mãn, vợ chồng hạnh phúc. Nhiều người đàn bà luôn vỗ ngực tự hào về người chồng của mình: Anh ấy thủy chung, tốt đẹp, yêu thương vợ con. Nhưng chẳng có sự thủy chung nào được đảm bảo, chẳng có lời hứa vĩnh hằng nào cho hạnh phúc. Cuộc đời vốn dĩ là thế, có được rồi lại mất đi. Bản thân của chúng ta ngày hôm nay cũng khác xa với quá khứ. Đâu có điều gì đảm bảo rằng người chồng trong tương lai của mình sẽ không thay lòng. Xã hội bây giờ, cám dỗ và lừa lọc rất nhiều, đàn ông càng tốt càng tử tế thì xung quanh lại càng nhiều người đàn bà muốn ngã vào lòng. Trong một phút giây yếu lòng nào đó, người đàn ông có chắc giữ được mình khi một người phụ nữ trẻ đẹp chủ động mời mọc? Chúng ta sẽ chẳng thể biết được cuộc hôn nhân của mình ngày mai sẽ ra sao - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời thì rộng lớn, lòng người lại là thứ khó lường. Hạnh phúc của ai thì ngươi nấy trân trọng. Cững đừng cười trên nỗi đau của người phụ nữ khác bởi vì bạn sẽ không biết được rằng họ đã gánh chịu và trải qua những chuyện gì. Phận đàn bà sinh ra đã thiệt thòi, ly hôn luôn là điều khổ tâm nhất với phụ nữ.

Phụ nữ lấy chồng nghèo không sợ, chỉ sợ lấy nhầm kẻ vừa sĩ diện vừa hèn hạ Chị làm được đồng nào anh ta đều lấy đi cà phê, mời mọc bia rượu bạn bè. Cha mẹ ở nhà nhiều khi chẳng có miếng ngon mà ăn, còn anh ta có đồng nào thì đi mời thiên hạ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-cuoi-khi-nguoi-khac-ly-hon-vi-chung-ta-khong-biet-cuoc-hon-nhan-cua-minh-ngay-mai-se-ra-sao-312778.html