Tâm sự cay đắng của người thứ ba: Người đàn ông ấy chỉ yêu tôi lúc ở trên giường

Tình yêu của đàn ông có vợ với nhân tình chỉ nằm giữa… hai chân. Mọi lời nói mật ngọt, mọi lời hứa hẹn chỉ để kéo tôi lên giường.

Tôi đã yêu người đàn ông ấy rất thật lòng. Anh kể với tôi rằng mình có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh cưới vợ nhưng không hề có tình yêu với người phụ nữ ấy. Ba mẹ anh sắp đặt cho anh cưới con gái một người bạn làm ăn. Gia đình họ có đầy đủ vật chất nhưng điều cần nhất là tình yêu thì lại không có. Tôi đã rất tin vào tình yêu của anh ta dành cho mình - Ảnh minh họa: Internet Anh bảo, cũng đã cố gắng để yêu vợ mình. Nhưng khoảng cách của họ rất xa. Vợ anh là người hoạt ngôn, giỏi làm ăn buôn bán, kiếm tiền. Cũng bởi vì lo công việc bên ngoài nhiều nên vợ anh không có thời gian để quan tâm gia đình. Anh lại là người hướng nội, luôn mong ước có người hiểu và chia sẻ với mình những vấn đề trong cuộc sống.

Anh bảo, vợ chồng cứ như mặt trăng với mặt trời. Anh chỉ sống vì con, vì trách nhiệm và bổn phận. Và từ khi gặp tôi, anh bảo cuộc đời anh đã thay đổi. Anh như người mới yêu lần đầu, nồng nhiệt, say mê. Ở bên tôi, anh có được cảm giác mà không người đàn bà nào có thể cho anh được. Anh bảo bản thân đã cố gắng kiềm nén cảm xúc nhưng đối diện với tôi anh không làm được. Anh thú nhận yêu tôi và không muốn rời xa tôi. Làm người thứ ba là đàn bà tội. Tôi biết mình tội lỗi biết bao nhiêu khi chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nhưng bản thân tôi không thể dừng lại được mối tình sai trái này bởi vì tôi cảm nhận được người đàn ông này yêu tôi thật sự. Tôi đã trải qua vài mối tình, gặp bao nhiêu đắng chát trong tình yêu. Người đàn ông này đã cho tôi thấy được niềm vui, thấy được cuộc sống này còn có người để mình tin tưởng, thương yêu.

Biết là sai trái nhưng tôi vẫn không thể dừng lại cuộc tình này - Ảnh minh họa: Internet Biết là sai trái nhưng tôi vẫn tin rằng một ngày không xa anh sẽ li dị vợ. Mỗi lúc bên tôi, anh đều vẽ nên một viễn cảnh về tương lai. Anh sẽ li dị vợ và cưới tôi. Chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau mà không sợ bất cứ điều gì. Mỗi ngày chúng tôi sẽ cùng nấu ăn, cùng xem phim, chúng tôi sẽ sinh con, sẽ có một gia đình đúng nghĩa như anh hằng khao khát. Tôi tin tất cả những gì người đàn ông ấy nói. Biết anh có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc tôi còn ra sức bù đắp cho anh. Tôi từng nghĩ người vợ anh có số sướng mà không biết hưởng. Một người đàn ông tốt như anh tại sao lại không biết thương yêu, trân trọng lại chỉ mãi lo kiếm tiền? Nhưng tất cả chỉ là một vở kịch hoàn hảo do anh dựng nên. Người đàn ông đó chỉ là một kẻ đạo đức giả, lọc lừa. Qua một người quen tôi biết được anh chỉ là hạng đàn ông ăn không ngồi rồi, mọi kinh tế đều đổ lên vai vợ. Trước tôi, anh có cặp với một vài người khác, bị vợ phát hiện lại quỵ lụy xin lỗi rồi quay trở về nhà. Nỗi đau này, cả đời tôi chẳng quên được - Ảnh minh họa: Internet Tôi thấy như mặt đất sụp đổ dưới chân mình. Tình yêu của đàn ông có vợ với nhân tình chỉ nằm giữa… hai chân. Mọi lời nói mật ngọt, mọi lời hứa hẹn chỉ để kéo tôi lên giường. Bây giờ anh ta đã quay về nhà với vợ khi tôi vạch trần bộ mặt xấu xa. Nỗi đau đớn, nhục nhã này đến cả đời này tôi chẳng thể quên được.

Đàn bà khổ vì lầm tưởng: ‘Cho đi là sẽ nhận lại’ Bản thân nhiều lúc mệt mỏi, cô đơn, trống rỗng nhưng chúng ta lại gạt hết mọi xúc cảm để lo cho cảm xúc của người khác. Cố gắng như thế, hy sinh như thế nhưng chỉ nhận lại được sự vô tâm thì thật đau lòng.

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