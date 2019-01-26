Đàn bà xưa nay được coi trọng bởi đức hạnh. Duy nhất một lần ngủ với chồng người khác, đàn bà đã tự chà đạp lên danh dự, đức hạnh của mình.

Đàn bà cay nghiệt, hung dữ, lười biếng hay có muôn vàn thói xấu cũng dễ được cảm thông và tha thứ. Còn đàn bà làm kẻ thứ ba thì tội lỗi ấy đáng khinh khi và chê trách cả đời. Làm nhân tình của đàn ông có vợ, đàn bà vừa phá nát hạnh phúc của người khác vừa chà đạp lên danh dự của chính mình. Làm người thứ ba, đàn bà tự chà đạp lên danh dự của bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Tôi mới chuyển đến con hẻm này vài tháng. Sát nhà tôi là nhà của hai mẹ con. Cô gái học trung học, còn người mẹ cỡ 40 tuổi. Tôi thấy người phụ nữ này hiền lành, dễ mến. Thỉnh thoảng gặp nhau ngoài cổng, chúng tôi hay trò chuyện và hỏi thăm nhau rất vui vẻ.

Một bữa đi làm về, một bà hàng xóm vô tình gặp tôi ngay đầu hẻm bảo: “Coi chừng ả đàn bà đó nghe. Không hiền lành, tử tế như cái vẻ bề ngoài đâu”. Tôi phân vân quá đỗi: “Sao bà ta lại nói về cô hàng xóm của tôi như vậy?”. Sau bữa đó, tôi để ý ở con hẻm này ai cũng nhìn cô ấy với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cũng hiếm khi thấy họ trò chuyện với cô. Khi có dịp thân quen với vài hàng xóm khác, họ mới kể cho tôi nghe về quá khứ không mấy tốt đẹp của cô ấy. Ngày trước, cô vốn dĩ có chút nhan sắc. Thế nhưng cô không chịu làm ăn mà lại kiếm tiền bằng cách cặp với chồng người khác. Anh này cung phụng cho cô đủ thứ. Mọi người vẫn thấy anh ta hay đi chiếc xe tay ga bóng lộn đến đón cô đi chơi.

Cô ta ngang nhiên qua lại với chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet Một hôm, cả xóm xôn xao vì cô bị đánh ghen, cạo đầu. Người phụ nữ ấy chính là vợ của người đàn ông kia. Từ đó, mọi người nhìn cô với ánh mắt khinh khi, dè bỉu. Sau này, cũng có một vài người đàn ông tìm hiểu, qua lại nhưng khi họ biết quá khứ của cô cũng đều rời bỏ. Từ đó, cô sống một mình. Không biết đứa con là của người đàn ông nào. Chuyện đã qua mười mấy năm nhưng vẫn cái nhìn về người đàn bà lẳng lơ, giật chồng người khác vẫn không thay đổi. Bây giờ cô ta sống an phận, chăm chỉ nuôi con và chẳng phiền lụy đến ai nhưng chẳng ai quên được quá khứ của cô ta. Thậm chí nhiều người còn ác mồm, ác miệng nói rằng cô ta dùng vẻ hiền lành đó để tiếp tục dụ dỗ đàn ông. Con gái cô ta cũng ít bạn bè ở xóm này vì không ai muốn con mình chơi với con của một người đàn bà hư hỏng. Tiếng xấu giật chồng người sẽ đeo bám để cả đời - Ảnh minh họa: Internet Bây giờ tôi đã hiểu lí do vì sao họ lại coi thường cô ấy đến như vậy. Làm người thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người khác thì tiếng xấu, tiếng ác đeo bám đến cả đời. Đàn bà xưa nay được coi trọng bởi đức hạnh. Duy nhất một lần ngủ với chồng người khác, đàn bà đã tự chà đạp lên danh dự, đức hạnh của mình. Tội lỗi lớn nhất của người đàn bà chính là phá nát hạnh phúc của một người đàn bà khác. Tiếc thay, trên đời này rất nhiều phụ nữ vì mối lợi trước mắt mà đánh mất đi danh dự của mình.

Quan điểm của một phụ nữ tuổi 30: ‘Tại sao phải cưới chồng?’ Tiền phụ nữ có thể tự kiếm, niềm vui phụ nữ có thể tự tìm, cơm phụ nữ có thể tự nấu, danh vọng phụ nữ có thể tự xây, bản thân phụ nữ có thể tự yêu lấy mình. Thì tại sao phải cưới chồng?

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