Đàn ông tham lam chắc chắn sẽ gặp đàn bà lẳng lơ

Chừng nào trên đời này còn những gã đàn ông tham lam và những ả đàn bà lẳng lơ thì chuyện ngoại tình sẽ không bao giờ chấm dứt. Những vết thương và những nỗi đau cứ tiếp diễn.

Công thức hoàn hảo cho một cuộc ngoại tình: Một người đàn ông tham lam đi kèm một ả đàn bà lẳng lơ. Trời sinh một cặp là vậy! Người đời thường nói rằng người xấu xa thì cũng sẽ gặp những kẻ giống như mình. Một người vợ tốt đẹp, hy sinh cho gia đình đã bị chính người chồng đẩy ra xa. Rốt cuộc, ở bên đàn ông sẽ chỉ còn hạng đàn bà chẳng ra gì. Bởi, chẳng có ai tốt đẹp lại đi ngủ với chồng người khác. Công thức hoàn hảo cho một cuộc ngoại tình: Đàn ông tham lam đi kèm một ả đàn bà lẳng lơ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông là vậy, muôn đời thèm khát của lạ. Vợ ở nhà dù có đẹp, có ngoan hiền, trong mắt đàn ông khác như báu vật nhưng với chồng là đồ cũ. Bản tính của đàn ông là thèm của lạ. Biết bao người đàn ông đã có vợ nhưng ra đường vẫn cứ dán mắt vào ngực mông phụ nữ. Miệng thì bảo yêu vợ nhưng thâm tâm lúc nào cũng nghĩ đến những người đàn bà gợi cảm.

Khoảng cách từ ngoại tình tư tưởng đến việc lên giường với đàn bà khác rất gần. Thậm chí, nhiều gã đàn ông không chỉ có một mà còn nhiều cô nhân tình bên ngoài. Khi bị phát hiện ra, họ chẳng những không hối hận mà còn bảo: “Muốn có vợ nhưng lại không thể dứt bỏ nhân tình”. Căn nguyên của chuyện ngoại tình ở đàn ông chính là thói tham lam, không biết đủ. Đàn ông tử tế, biết thương yêu vợ con sẽ bằng lòng với hạnh phúc hiện tại. Vợ đẹp hay xấu, hiền lành hay hung dữ, người đàn ông cũng sẽ chấp nhận và bao dung. Đàn ông tử tế sẽ biết dừng lại trước cám dỗ vì họ biết trong đời mình chỉ cần một người đàn bà là đủ. Nhưng lòng dạ đàn ông ngoại tình thì tham lam vô độ. Anh ta thường lấy rất nhiều lí do ra để ngụy biện cho việc mình vụng trộm: Say xỉn, do người đàn bà khác dụ dỗ, do vợ ở nhà xấu xí… Kì thực, với một gã đàn ông tham lam thì cho dù sống với hoa hậu, anh ta vẫn sẽ đi ngoại tình.

Đàn ông đã tham lam, cho dù sống với hoa hậu anh ta cũng sẽ đi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình sẽ gặp hạng đàn bà chẳng ra gì. Bởi, chẳng có người phụ nữ khôn ngoan, nhân cách tốt đẹp, biết giá trị của bản thân mình lại đi ngủ với đàn ông có vợ. Có thể nói, tội lỗi lớn nhất của người phụ nữ chính là phá nát hạnh phúc của gia đình người khác. Oái ăm thay, xã hội bây giờ rất nhiều ả đàn bà biết đàn ông có vợ vẫn mặc kệ ngã vào lòng. Họ nhân danh tình yêu cho thứ tình cảm tầm thường của mình. Đằng sau câu chuyện ngoại tình là biết bao nhiêu nỗi đau và sự thất vọng cùng cực. Là gia đình đổ vỡ, là trái tim tan nát của người vợ vĩnh viễn không lành, là nỗi đau của con cái… Hậu quả của ngoại tình luôn khắc nghiệt nhưng chẳng có người đàn ông nào biết sợ. Rốt cuộc thì đàn ông ngoại tình sẽ chẳng còn người phụ nữ tốt đẹp nào bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Chừng nào trên đời này còn những gã đàn ông tham lam và những ả đàn bà lẳng lơ thì chuyện ngoại tình sẽ không bao giờ chấm dứt. Những vết thương và những nỗi đau cứ tiếp diễn. Nhưng tham lam rồi sẽ nhận hậu quả: Cuối cùng đàn ông sẽ chẳng còn người phụ nữ tốt đẹp bên cạnh mình!

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Tôi không muốn mất vợ nhưng cũng không thể rời xa nhân tình Vợ tôi vẫn không hay biết và không hề nghi ngờ gì về chuyện tôi ngoại tình. Cô ấy một lòng một dạ tin chồng. Về nhà, tôi cũng cố gắng làm tốt bổn phận của mình để bù đắp cho cô ấy.

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