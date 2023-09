Đàn ông tham lam chắc chắn sẽ gặp đàn bà lẳng lơ

Khoảng cách từ ngoại tình tư tưởng đến việc lên giường với đàn bà khác rất gần. Thậm chí, nhiều gã đàn ông không chỉ có một mà còn nhiều cô nhân tình bên ngoài. Khi bị phát hiện ra, họ chẳng những không hối hận mà còn bảo: “Muốn có vợ nhưng lại không thể dứt bỏ nhân tình”.

Căn nguyên của chuyện ngoại tình ở đàn ông chính là thói tham lam, không biết đủ. Đàn ông tử tế, biết thương yêu vợ con sẽ bằng lòng với hạnh phúc hiện tại. Vợ đẹp hay xấu, hiền lành hay hung dữ, người đàn ông cũng sẽ chấp nhận và bao dung. Đàn ông tử tế sẽ biết dừng lại trước cám dỗ vì họ biết trong đời mình chỉ cần một người đàn bà là đủ. Nhưng lòng dạ đàn ông ngoại tình thì tham lam vô độ. Anh ta thường lấy rất nhiều lí do ra để ngụy biện cho việc mình vụng trộm: Say xỉn, do người đàn bà khác dụ dỗ, do vợ ở nhà xấu xí… Kì thực, với một gã đàn ông tham lam thì cho dù sống với hoa hậu, anh ta vẫn sẽ đi ngoại tình.