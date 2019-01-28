Phụ nữ à, yêu chồng không sai nhưng sống vì chồng là dại

Thật ra, dù phụ nữ có cố gắng đến kiệt sức với một người chồng không có tâm thì trước sau gì anh ta cũng sẽ rời bỏ. Vấn đề không nằm ở bản thân người phụ nữ mà nằm ở cái Tâm người chồng.

Một người đàn ông yêu thương thật lòng sẽ không bao giờ bắt người phụ nữ của mình phải hy sinh bất cứ điều gì. Trong khả năng của mình, họ sẽ cố gắng để vợ được hạnh phúc, yên bình. Một cuộc sống giản đơn, một ngôi nhà ấm áp, vợ chồng cùng nhau san sẻ gánh vác thì không còn hạnh phúc nào bằng. Người phụ nữ nào cũng chỉ mong tìm thấy bình yên trong căn nhà mình - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng rất hiếm phụ nữ có được điều đó. Trong mỗi căn nhà đều có một người phụ nữ khóc. Khóc vì những vô tâm, ích kỉ, hờ hững. Tệ hơn là đau đớn vì gặp phải một người chồng tệ bạc, ngoại tình.

Người phụ nữ nào khi bước vào hôn nhân cũng nhận ra cuộc sống gia đình quá khác với những gì mình mong đợi. Ban đầu là thất vọng, ngỡ ngàng. Rồi người phụ nữ chấp nhận và học cách chung sống với những vô tâm, ích kỉ mình nhận được hàng ngày. Khi đã có con, họ càng cố gắng nhẫn nhịn, bao dung, chịu đựng hết thảy để gia đình, ấm êm hạnh phúc. Đôi khi, cái giá cho một gia đình trọn vẹn, ấm êm chính là những giọt nước mắt khóc thầm của người phụ nữ. Có những người phụ nữ miệng không ngớt nói cười, luôn luôn tỏ ra mình ổn. Với những người xung quanh, người phụ nữ ấy có một cuộc sống đáng ngưỡng mộ, vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng có biết đâu rằng, chính người phụ nữ đó vừa bị chồng đánh đêm qua, bị chồng nhiếc móc, đối xử vô tình. Có những người làm vợ, ôm trong mình tổn thương nhưng chẳng hề cho người đời thấy những giọt nước mắt của mình.

Nhiều người phụ nữ lầm tưởng rằng hy sinh chính là cách để họ giữ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà nhẫn nhịn, bỏ qua hết xúc cảm của bản thân để vì gia đình, vì con cái. Rất nhiều phụ nữ, có chồng rồi dường như họ trở thành một người khác hẳn. Niềm vui cất đi, bạn bè bỏ quên, sở thích là thứ xa xỉ. Có những người phụ nữ cả ngày chỉ thấy làm lụng, chẳng có một chút thời gian nào cho bản thân. Qua bao nhiêu năm tháng mòn mỏi vì gia đình nhưng cái giá họ nhận được đâu phải là sự trân trọng của chồng. Phụ nữ nên hiểu rằng, người chồng tốt không bắt vợ mình phải hy sinh điều gì cả. Họ sẽ không phiền hà nếu vợ mình hơi vụng về, thỉnh thoảng để nhà cửa bừa bộn hay lâu lâu đi cà phê với bạn bè. Họ sẽ thấy vui khi người bạn đời của mình có những thú vui, sở thích bên ngoài. Ngược lại, có những ông chồng dù vợ có cố gắng đến kiệt sức người chồng cũng chỉ thấy đó là bổn phận không hơn không kém. Phụ nữ nào cũng yêu chồng nhưng sống vì chồng là dại. Bất kì ai cũng nên có khoảng trời riêng của mình và sống yêu bản thân mình nhiều hơn chút nữa. Một người phụ nữ hy sinh cả đời chưa chắc sẽ hạnh phúc. Nhưng một người phụ nữ yêu bản thân mình, cho phép mình được sống với những gì mình đam mê thì chắc chắn sẽ vui hơn. Phụ nữ hãy yêu bản thân mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ lầm tưởng rằng hy sinh chính là cách để họ giữ hạnh phúc. Thật ra, dù phụ nữ có cố gắng đến kiệt sức với một người chồng không có tâm thì trước sau gì anh ta cũng sẽ rời bỏ. Vấn đề không nằm ở bản thân người phụ nữ mà nằm ở cái Tâm người chồng. Phụ nữ à, hãy nhận ra điều đó và đừng sống vì chồng nữa.

Quan điểm của một phụ nữ tuổi 30: ‘Tại sao phải cưới chồng?’ Tiền phụ nữ có thể tự kiếm, niềm vui phụ nữ có thể tự tìm, cơm phụ nữ có thể tự nấu, danh vọng phụ nữ có thể tự xây, bản thân phụ nữ có thể tự yêu lấy mình. Thì tại sao phải cưới chồng?

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