Câu hỏi ức chế nhất dịp Tết: ‘Bao giờ có chồng?’

Phụ nữ độc lập, tự tin, kiếm tiền giỏi, có thể tự mình sống tốt mà chẳng cần dựa vào bất kì người đàn ông nào. Thà sống một mình mà vui vẻ, hạnh phúc còn hơn vội vàng có chồng để rồi hối tiếc, khổ đau.

Tôi năm nay 29 tuổi. Ngoại hình cao ráo, công việc tốt, thu nhập cũng khá. Cũng trải qua vài mối tình nhưng đều chia tay vì không hợp nhau. Cuộc sống hiện tại của tôi cũng chẳng có gì buồn phiền. Hàng ngày đến công ty vui vẻ với đồng nghiệp, tối rảnh rỗi thì cà phê, ăn uống với hội bạn thân. Tôi chưa có ý định lấy chồng bởi bản thân mình chưa tìm được đối tượng phù hợp và cũng chưa sẵn sàng để làm vợ. Tôi thấy bản thân mình rất ổn nhưng những người xung quanh lại cho rằng 29 tuổi chưa lấy chồng là ế - Ảnh minh họa: Internet Bản thân tôi thấy ổn nhưng oái ăm thay, những người xung quanh lại không thấy thế. Ba mẹ tôi hối thúc chuyện lập gia đình cũng dễ hiểu. Nhưng ngay cả việc chưa lấy chồng của tôi cũng khiến những bà hàng xóm nhiều chuyện hay đem ra nói với nhau. Họ bảo: “Chắc có vấn đề gì mới chưa có chồng”, hoặc “ế chảy thây ra rồi còn gì”. Rồi họ khoe con gái của họ đã lấy chồng, đã sinh vài ba đứa con.

Ngày thường còn đỡ nhưng hễ cứ đến Tết là chuyện lấy chồng của tôi được mọi người hỏi dồn dập. Họ hàng đến nhà chúc Tết, người vui miệng thì hỏi: “Bao giờ cho bác ăn bánh hồng đấy?”, “mày cứ để các bác đợi dài cổ”. Người thì đem chuyện ra nói một cách rất nghiêm túc: “Cô thấy mày cũng lớn tuổi rồi, nên lấy chồng sinh con đi là vừa”, hoặc “đời người con gái lấy chồng là quan trọng nhất, con gái có lứa có thì”. Vì là họ hàng nên tôi chỉ biết cười trừ, ngồi im lắng nghe. Thâm tâm tôi chỉ muốn gào lên: “Việc gì phải có chồng. Chưa lấy chồng vì chưa muốn, chưa tìm được người phù hợp chứ không phải ế". Tôi chỉ lấy chồng khi tìm được người phù hợp và bản thân đã sẵn sàng bước vào hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Tôi biết có rất nhiều người cùng chung hoàn cảnh với mình mỗi dịp Tết đến xuân về. Thậm chí bạn tôi qua tuổi 30, Tết đến chỉ về nhà một hôm rồi đi du lịch cũng vì đi đâu cũng bị hỏi chuyện chồng con. Chuyện đời tư hôn nhân của người khác lại bị xét đoán, được cho những lời khuyên rất dễ dàng.

Tôi có một cái nhìn rất khác về hôn nhân. Trong khi những người khác chỉ coi trọng vấn đề tuổi tác, cứ đến tuổi là phải lấy chồng còn tôi thì chỉ lấy chồng khi bản thân đã sẵn sàng. Và điều quan trọng hết là phải gặp được người đàn ông phù hợp, tử tế. Cưới vì đến tuổi phải cưới, cưới vì xung quanh ai cũng đã có chồng thì cuộc hôn nhân ấy không thể hạnh phúc được. Phụ nữ hiện đại, chuyện cưới chồng đã không còn là mục tiêu, là đích đến trong cuộc đời. Phụ nữ độc lập, tự tin, kiếm tiền giỏi, có thể tự mình sống tốt mà chẳng cần dựa vào bất kì người đàn ông nào. Thà sống một mình mà vui vẻ, hạnh phúc còn hơn vội vàng có chồng để rồi hối tiếc, khổ đau. Đừng nhìn vào chuyện lấy chồng để đánh giá cuộc sống của một người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Giá như họ hàng, những người xung quanh hiểu được điều đó. Nhìn vào sự vui vẻ, hạnh phúc để đánh giá cuộc sống của một người phụ nữ chứ không phải chuyện chồng con. Ăn Tết vui vẻ và văn minh, xin đừng hỏi: “Bao giờ có chồng?”.

Quan điểm của một phụ nữ tuổi 30: ‘Tại sao phải cưới chồng?’ Tiền phụ nữ có thể tự kiếm, niềm vui phụ nữ có thể tự tìm, cơm phụ nữ có thể tự nấu, danh vọng phụ nữ có thể tự xây, bản thân phụ nữ có thể tự yêu lấy mình. Thì tại sao phải cưới chồng?

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