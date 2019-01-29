Đàn bà chọn cách giải thoát mình, chọn chỗ dựa mới, đến với người mới. Đừng nói là đúng hay sai, bởi chỉ có người phụ nữ trong cuộc mới hiểu tại sao mình lại chọn con đường gai góc đến như vậy.

Đàn bà đã chọn bước đường ngoại tình, trước đó đã chịu đủ những thiệt thòi, những cay đắng tủi nhục. Cuộc đời vạn sự đều có nguồn cơn. Chuyện đàn bà ngoại tình cũng vậy, đôi khi đáng thương hơn là đáng giận. Người đời lên án nhưng đôi khi đàn bà chọn ngoại tình là để giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh. Đàn bà ngoại tình, đôi khi đáng thương hơn là đáng giận - Ảnh minh họa: Internet Phận đàn bà nhỏ hẹp lắm, đến tuổi dựng vợ gả chồng, đâu phải muốn quyết là quyết, muốn đúng là đúng. Cái khổ lớn nhất chính là lấy nhầm chồng. Biết lấy nhầm nhưng bao nhiêu người phụ nữ vẫn cố gắng đến kiệt sức để chấp nhận, để gìn giữ hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc gia đình đâu chỉ là tình yêu. Nó còn là tiền bạc, là con cái, là gia đình chồng, là những mối quan hệ xung quanh chồng. Đàn bà làm cách nào nâng hết mọi thứ lên đôi vai nhỏ bé của mình?

Đàn ông thường ích kỉ chỉ biết sống cho bản thân, đi làm kiếm tiền đem vài đồng về đã tự cho mình là vĩ đại, là trụ cột. Những thứ khác anh ta dường như không hề để tâm đến. Đàn bà kêu chồng không được, khóc chồng không được, thì im lặng chịu đựng! Đến một ngày giọt nước tràn ly, ngã vào tay người đàn ông khác, thì bị chỉ trích kết án như một kẻ tội đồ. Đàn bà chọn một bờ vai khác, một chỗ dựa khác để lấp đi nỗi đau trong lòng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông, có thể một giây đã ngoại tình vì ham muốn của lạ, vì bản năng mạnh hơn lí trí, vì sự tham lam tột độ của dục vọng. Nhưng đàn bà, không thể nào một giây một phút lại có ý định ngoại tình. Nó là kết quả của một quá trình dài, có dằn vặt, có đau khổ, có sự giày xéo và đấu tranh. Để đàn bà phải ngoại tình, đồng nghĩa với cuộc hôn nhân không còn giá trị gì nữa, người chồng trong mắt cô ấy đã là vô nghĩa. Đàn ông tạo nên nút thắt trong tim đàn bà, rồi lại không chịu gỡ nó ra, thì để một người đàn ông khác đến gỡ vậy!

Đàn bà lúc quyết định kết hôn, chỉ mong cầu có một chỗ dựa vững chắc về tinh thần, để toàn tâm toàn ý gửi gắm cuộc đời mình vào đó, vì gia đình nhỏ bé ấy mà hy sinh. Đàn bà sợ thay đổi lắm, sợ dư luận lắm. Thế nên đàn bà một khi đã ngoại tình, đằng sau đó phải là câu chuyện không thể cứu vãn được nữa. Cũng đã trăm ngàn lần dồn nén, trăm ngàn lần tự nhắc bản thân phải mạnh mẽ lên, mới dám đứng dậy đi ngược lại đạo lý, phá vỡ xiềng xích để tự giải thoát mình. Chỉ có người phụ nữ mới hiểu tại sao mình lại chọn con đường quá gai góc để đi - Ảnh minh họa: Internet Người đời lên án ngoại tình là lăng loàn, là trái đạo lý. Nhưng người đời cũng chẳng cứu vớt những thân phận phụ nữ nhỏ bé bị vùi dập đau khổ sau mỗi cuộc hôn nhân. Miệng đời ngàn năm qua thường đổ mỗi lỗi lầm lên đầu đàn bà. Đàn bà chọn cách giải thoát mình, chọn chỗ dựa mới, đến với người mới. Đừng nói là đúng hay sai, chỉ có người phụ nữ trong cuộc mới hiểu tại sao mình lại chọn con đường gai góc đến như vậy.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Tôi không muốn mất vợ nhưng cũng không thể rời xa nhân tình Vợ tôi vẫn không hay biết và không hề nghi ngờ gì về chuyện tôi ngoại tình. Cô ấy một lòng một dạ tin chồng. Về nhà, tôi cũng cố gắng làm tốt bổn phận của mình để bù đắp cho cô ấy.

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