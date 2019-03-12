Con tôi lớn lên sẽ ra sao khi có một người cha trọng bản năng thể xác hơn tình cảm ruột thịt? Con lớn lên, sẽ nhận ra cha mình là người tồi tệ ra sao và mẹ mình đã phải đau khổ trong cuộc hôn nhân này thế nào.

Một mình mẹ nuôi con không có nghĩa con lớn lên sẽ thiệt thòi. Mẹ đơn thân, không có nghĩa con sẽ thiếu thốn tình thương. Từ hai bàn tay, tôi sẽ cho con một cuộc sống đủ đầy bằng khả năng của mình. Và bằng trái tim của một người mẹ, tôi sẽ yêu con bằng hơi thở, bằng từng tế bào của mình. Tôi có một cuộc hôn nhân bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet Tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ dắt díu con rời khỏi căn nhà đó. Nơi đó, tôi chỉ nhận về những nỗi cay đắng, xót xa, tủi hổ. Tôi lấy chồng, hiếm khi nào được chồng thương yêu, giúp đỡ. Con lọt lòng, chồng cũng chẳng mấy khi đoái hoài. Nhưng tệ bạc hơn, khi tôi sinh con, anh còn lấy cớ đi dan díu bên ngoài.

Khi tôi phát hiện chồng ngoại tình, đã định ôm con bỏ đi nhưng nhiều người ngăn lại. Họ bảo, đàn ông “nhịn” lâu khi vợ sinh con đẻ cái ai chẳng tìm cách giải quyết bên ngoài. Thôi thì, bỏ qua cho chồng, để gia đình trọn vẹn, để con có cha. Nghe vậy, tôi xuôi tai mà bỏ qua. Nhưng chồng tôi vốn dĩ là người không biết nghĩ, anh càng làm tôi đau lòng hết lần này đến lần khác. Chẳng những không xấu hổ về việc ngoại tình, anh ta còn lên tiếng thách thức tôi. Bảo hãy im lặng để gia đình êm thấm, còn không càng nói anh ta càng đi. Và anh ta đi có đêm chẳng về nhà. Ôm con đỏ hỏn còn chồng đi ngoại tình, có nỗi đau nào với phụ nữ hơn thế? Thời gian sau, chịu không nổi nên tôi chủ động ly hôn và giành quyền nuôi con.

Chồng tôi ngày càng đối xử tệ bạc với vợ con - Ảnh minh họa: Internet Tôi đã từng nghĩ, nếu chồng không thương tôi mà thương con thì tôi sẽ ở lại, nín nhịn vì con. Nhưng con tôi lớn lên sẽ ra sao khi có một người cha trọng bản năng thể xác hơn tình cảm ruột thịt? Con lớn lên, sẽ nhận ra cha mình là người tồi tệ ra sao và mẹ mình đã phải đau khổ trong cuộc hôn nhân này thế nào. Tôi buông tay vì mong con sẽ lớn lên bình yên, hạnh phúc hơn khi ở với cha. Sau ly hôn, nỗi buồn qua đi nhanh chóng. Tôi phải đi làm, phải cho con những gì tốt nhất trong khả năng của mình. Mẹ tôi thương cháu, nên dang tay bảo bọc mẹ con tôi. Con dần lớn lên trong tình yêu của mẹ, của bà ngoại và những người thương yêu. Nhìn con đêm nằm ngủ say, lòng người mẹ như tôi cũng cảm thấy yên bình. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe người ta bàn chuyện về chồng cũ. Bảo rằng anh ta vẫn cứ rượu chè, vẫn gái gú. Ba mẹ chồng tôi vẫn khổ sở vì anh ta nhậu nhẹt bê tha chẳng chịu làm ăn. Tôi thấy mình đã lựa chọn đúng khi rời xa một người chồng tệ bạc như vậy. Tôi tin mình sẽ cho con một cuộc sống bình yên mà không cần một người cha tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người đã nói rằng con lớn lên không cha sẽ thiệt thòi rất nhiều. Nhưng trường hợp của tôi, nếu để con sống với một người cha tệ bạc như vậy sẽ rất đáng thương. Tôi tin mình sẽ cho con một cuộc sống tốt, một cuộc sống hạnh phúc mà không cần một người cha tệ bạc như vậy.

Đàn bà từng trải nhắn gửi phụ nữ trẻ tuổi: Nghĩ đơn giản một chút, hãy ăn món mình thích, ở bên người mình thương! Bây giờ khi có tất cả, ở ngưỡng tuổi 50 tôi thấy mình đã sống quá mệt mỏi, đã gồng mình lên để có được mọi thứ trừ sự bình yên. Tôi thấy nhiều cô gái trẻ giống hình ảnh của mình ngày xưa. Cố gắng để có nhiều thứ nhưng vô tình lại đánh mất những điều quý giá chẳng thể lấy lại được.

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