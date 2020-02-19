Tâm sự đàn ông yêu phụ nữ một đời chồng: Tôi sẽ thương con của cô ấy như con ruột của mình

Tâm sự gia đình 19/02/2020 14:25

Người khuyên tôi nên nghĩ lại bởi cưới người phụ nữ một đời chồng, lại có một đứa con riêng thì chẳng thể hạnh phúc được. Mỗi lần nghe như vậy tôi đều trả lời rằng: "Cô ấy còn tốt hơn rất nhiều những cô gái ngoài kia”.

Tôi đang yêu người phụ nữ một đời chồng. Công việc của tôi gặp gỡ, tiếp xúc nhiều phụ nữ nhưng không hiểu sao tôi cứ bị cuốn hút bởi vẻ dịu dàng, trầm tĩnh của cô ấy. Nhưng chinh phục trái tim của người đàn bà từng đổ vỡ và tổn thương chẳng hề dễ dàng một chút nào cả. Dẫu tôi quan tâm rất nhiều nhưng cô ấy vẫn tỏ ra lạnh lùng, xa cách. Cô ấy bảo rằng: “Sẽ chẳng có ai thương con gái của em như con ruột của mình”.

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Rất khó để chinh phục được trái tim người đàn bà từng đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Cô ấy không kể nhiều nhưng tôi hiểu, cuộc hôn nhân ấy đã lấy đi của cô ấy nhiều nước mắt và tổn thương. Người chồng ấy không những tệ bạc mà còn vũ phu vô cùng. Có với nhau 1 đứa con gái mà anh ta chưa từng tỏ ra là một người cha có trách nhiệm. Thậm chí, khi cô ấy mang thai đứa con thứ 2, một lần bị anh ta đánh đến mức mất con. Quá sức chịu đựng, cô ấy viết đơn ly hôn.

Cô ấy làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi con. Trái tim cô ấy như đã khép lại. Tôi biết, bề ngoài cô ấy mạnh mẽ nhưng trong lòng lại yếu đuối vô cùng. Cô ấy cũng cần được quan tâm, cần được sẻ chia nhưng cuộc hôn nhân tan vỡ đã làm cô ấy sợ hãi. Vả chăng, tôi là người đàn ông chưa từng đổ vỡ, cô ấy sợ tình cảm của tôi chỉ là nhất thời. Tôi chỉ biết lặng lẽ ở bên, quan tâm cô ấy thật chân thành. Phải đến 3 năm như thế, cô ấy mới tin rằng tôi thương yêu thật lòng.

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Phải mất 3 năm, cô ấy mới tin vào tình cảm chân thành của tôi - Ảnh minh họa: Internet

Ở giữa chúng tôi không chỉ là quá khứ mà còn là đứa con gái bé bỏng. Cha mẹ chia lìa đã là nỗi bất hạnh lớn đầu đời, cô ấy sợ con mình phải khổ. Tôi hiểu điều đó. Mỗi lần chúng tôi đi chơi, đi ăn tôi đều bảo cô ấy dắt con theo. Chúng tôi cũng thường dắt bé đi công viên, đi sở thú. Tôi thường để cô bé trên cổ mình. Đứa bé thích thú vô cùng vì chưa từng làm điều đó với cha ruột. Bé cũng dành cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt. Gần như là cảm giác an toàn, dựa dẫm. Trong lòng tôi cũng dâng lên thứ tình cảm đặc biệt ấy. Tôi muốn yêu thương và che chở như một người cha thực sự.

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Tôi tin vào sự lựa chọn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người khuyên tôi nên nghĩ lại. Bởi cưới một người đàn bà từng ly hôn, lại có một đứa con riêng thì chẳng thể hạnh phúc được. Tội gì không kiếm một cô gái son trẻ để yêu rồi kết hôn. Mỗi lần nghe như vậy tôi đều trả lời họ rằng: “Phụ nữ một đời chồng thì đã sao? Cô ấy còn tốt hơn rất nhiều những cô gái ngoài kia”. Tôi tin vào lựa chọn của mình và tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc.

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