Chị tha thứ cho chồng ngoại tình để con có một cuộc sống bình thường. Chị làm ra vẻ vui vẻ, bình yên để ba mẹ không lo lắng, phiền muộn khi chị có gia đình không hạnh phúc.

Chị gái tôi đã từng một lần tha thứ cho chồng ngoại tình. Mọi chuyện mới đó mà đã 3 năm. Bây giờ, cuộc sống của gia đình chị rất đầm ấm, bình yên. Tôi từng hoài nghi về quyết định của chị nhưng bây giờ chị đã chứng minh mình đúng. Thế nhưng, tôi đâu biết được rằng chị luôn làm ra vẻ mình ổn nhưng thâm tâm chị là người đàn bà cô đơn đến tận cùng. Biết chồng phản bội, cuộc sống chị chẳng còn bình yên nữa - Ảnh minh họa: Internet Một lần chị về nhà mẹ ngủ, tôi thấy chị khóc. Đêm đó, chị đã tâm sự rất nhiều về cuộc sống hôn nhân của mình. Lần đó, chị biết chồng ngoại tình khi vô tình nhìn thấy anh khoác tay một cô gái vào khách sạn. Chị dụi mắt vài lần, tưởng mình nhìn nhầm. Sau khi nhìn rõ là anh, chị đau đớn, khủng hoảng. Chị lao tới tát cho anh ta một bạt tai rồi bỏ chạy về nhà. Hôm đó anh ta về nhà, cầu xin chị tha thứ, xin chị đừng làm lớn chuyện. Nếu cơ quan anh biết anh ngoại tình, sự nghiệp anh, công danh phấn đấu bao lâu nay coi như đổ sông đổ biển. Anh thề sẽ cắt đứt, sẽ quay về với chị.

Chị tha thứ cho chồng để con có một cuộc sống bình thường - Ảnh minh họa: Internet Chị không hề cảm thấy vui, cảm thấy hả hê trước những lời thề thốt của chồng. Chị chỉ thấy coi thường. Nếu không vì công việc, không vì danh vọng anh ta chắc gì đã quay về với chị? Nhưng vì thương 2 đứa con còn quá nhỏ, chị gạt nước mắt tha thứ. Hơn ba năm nay, mọi người đều nhìn thấy vợ chồng chị hạnh phúc nhưng tất cả chỉ là một vở kịch. Anh sợ chị chứ chẳng phải cảm thấy có lỗi vì ngoại tình. Anh chăm sóc chị chu đáo, ngày lễ luôn mua hoa, mua quà nhưng chị rất dửng dưng. Tôi hỏi, sao chị không làm ầm lên, không gào khóc, quát tháo cho nhẹ lòng? Chị bảo chị sống vì 2 đứa con. Chị làm ra vẻ vui vẻ, bình yên để ba mẹ không lo lắng phiền muộn khi chị có gia đình không hạnh phúc. Cho anh ta vẫn ngồi yên vị ở cái ghế đó để kiếm tiền nuôi con. Chị ghìm cảm xúc chua cay trong lòng mình lại để con có một cuộc sống bình thường.

Sống bên chồng nhưng trái tim chị đã chết rồi - Ảnh minh họa: Internet Chị cảm giác chị cô đơn vô cùng trong chính căn nhà mình. Chị biết anh không còn qua lại với người đàn bà ấy nữa, nhưng cái gương đã vỡ một lần, làm sao có thể hàn gắn lại như cũ? Chị nhiều lần đã cố gắng quên đi, nhưng nhiều đêm nằm bên chồng, chị lại nghĩ đến người đàn bà đó. Anh ta đã từng ôm ấp, từng lên giường với người đàn bà khác. Một lần chồng ngoại tình, vết thương như cây dằm nằm sâu trong tim, lâu lâu lại đâm vào lòng chị. Sống bên chồng mà trái tim chị đã chết mất rồi!

Gửi chồng vô tâm: Chúng ta có tất cả nhưng lòng dạ lại chẳng hướng về nhau Người chồng vô tâm như anh bây giờ có quá nhiều mối bận tâm, có quá nhiều bạn bè để gặp gỡ, nhiều công việc để giải quyết. Anh không có thời gian để ngồi ăn cơm cùng vợ con, bận bịu đến mức chẳng có thời gian đi chơi với con, lắng nghe con nói.

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