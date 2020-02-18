Cách trả thù tốt nhất với kẻ phản bội chính là hãy đá anh ta ra khỏi cuộc đời mình

Phụ nữ yêu 18/02/2020 11:03

Khi chồng phản bội, phụ nữ đừng nhiều lời, đừng khóc lóc, đừng níu kéo, không đánh ghen cũng đừng hành hạ cơ thể mình. Cách trả thù chồng ngoại tình tốt nhất chính là hãy đá văng anh ta ra khỏi cuộc đời mình.

Có những người phụ nữ một lần bị phản bội đã nhốt mình trong cái kén của sự cô đơn đến cả đời. Họ nhìn tình yêu và hôn nhân với đôi mắt thật bi quan và chẳng thể mở lòng với ai thêm được nữa. Tệ hơn, có những người trả thù chồng ngoại tình bằng cách đánh ghen, hành hạ cơ thể mình vô tội vạ. Phụ nữ à, trả thù bằng cách đó chỉ khiến cuộc đời của mình đã buồn còn chồng chất thêm bi kịch. Với kẻ phản bội, cách tốt nhất là hãy buông tay, còn bản thân mình hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Bởi bản thân mình xứng đáng được như vậy!

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Bị chồng phản bội, nhiều người phụ nữ lại hành hạ chính cơ thể mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thân tôi có một người chồng trăng hoa. Anh ta ngoại tình và bị vợ bắt gặp ít nhất 3 lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Điều đáng nói là bạn của tôi sau một lần bị chồng phản bội là lại đi phẫu thuật thêm một bộ phận trên cơ thể. Bạn đã sửa mũi, gọt cằm, nâng ngực… Chịu muôn ngàn đau đớn và tổn thương với mục đích: “Để đẹp hơn, để gợi cảm hơn. Cho người chồng thấy vợ đẹp mà không mèo mỡ, trăng hoa nữa”. Nhưng bạn tôi da có mịn hơn, mũi có cao hơn, vòng ngực có tăng lên thì gã chồng ấy vẫn cứ làm đau bạn hết lần này đến lần khác.

Một người chị khác của tôi, chồng cũng phản bội. Chị uất ức, câm lặng mà lấy dao rạch nát tay mình. May sao, người nhà phát hiện mà đưa đi cấp cứu kịp thời khi chị đã ngất xỉu, máu chảy khắp sàn nhà. Chị bảo để cho kẻ phản bội phải hối hận, phải đau khổ. Nhưng, khi chị nằm viện cả tuần, gã chồng hèn mạt đó vẫn chẳng ghé thăm chị. Chỉ có cha mẹ héo hon sầu muộn tất bật chăm sóc con mình. Vì một kẻ không xứng đáng, chị lại tự hành hạ bản thân mình như thế.

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Đàn ông đã muốn đi thì đàn bà làm sao giữ nổi? - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài kia, có bao nhiêu người đàn bà hành động như chị như bạn thân của tôi khi chẳng may chồng phản bội? Phụ nữ mãi mãi không thoát khỏi chữ khổ khi cứ mệt nhoài đi giữ một trái tim không thuộc về mình, kiệt sức gìn giữ một hạnh phúc vốn đã đổ nát từ lâu. Cho dù chúng ta có điên cuồng níu kéo, phẫu thuật, tự vẫn… thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng người chồng ấy thật hèn mạt và bạc bẽo. Trong mắt đàn ông, “một cái lạ bằng tạ cái quen”, dẫu vợ đẹp con khôn thì ong bướm ngoài kia vẫn đủ sức dụ dỗ. Không bao giờ đàn bà có đủ sức để giữ một kẻ đã muốn ra đi.

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Hãy đá văng anh ta và sống thật bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Cách trả thù tốt nhất với một kẻ bội bạc chính là hãy đá văng anh ta ra khỏi cuộc đời mình. Đừng nhiều lời, đừng khóc lóc, đừng níu kéo, không đánh ghen cũng đừng hành hạ cơ thể mình. Suy cho cùng, đàn bà lấy chồng là để hạnh phúc, để bình yên. Khi chẳng thể có những điều đó thì cách tốt nhất là chọn giải pháp ra đi.

Việc có hay không một người đàn ông bên cạnh không quan trọng bằng việc chúng ta có thật sự hạnh phúc. Hãy tìm vui trong công việc, bên bạn bè, con cái, người thân. Hãy sống thật vui vẻ và bình yên – đó chính là cách trả thù tốt nhất với chồng ngoại tình.

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